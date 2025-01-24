دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اكتمال 21% من أعمال تشييد "عزيزي سنترال"، مشروعها السكني المعاصر في منطقة الفرجان، ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الأخير من عام 2025.

وقد حقق المشروع تقدماً كبيراً، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية 55% وأعمال الطابوق 22%. كما تم زيادة عدد العاملين إلى 420 شخصاً لتسريع وتيرة البناء.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء بالتقدم المستمر الذي نشهده في مشروع "عزيزي سنترال"، والذي يُعتبر إضافة مهمة لمركز النمو في الفرجان. إن التزامنا بتسليم المشروع في الوقت المناسب مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة لا يتزعزع، ونحن واثقون بأن "عزيزي سنترال" سيقدم تجربة سكنية استثنائية بفضل موقعه المتميز ووسائل الراحة التي يشملها، ونتطلع بشغف لرؤية تطور هذا المجتمع."

ويشمل "عزيزي سنترال" مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي ذات مناظر طبيعية، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وحمامات سباحة منفصلة للكبار والصغار، بالإضافة إلى منطقة جلوس خارجية ومنطقة للشواء ومواقف سيارات واسعة. كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة والمطاعم لتلبية احتياجات السكان اليومية ورغباتهم الترفيهية.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي بمنطقة الفرجان، التي تُعتبر من أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي. ويقدم مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف، مصممة لتلبية احتياجات نمط الحياة العصري. كما يتميز المشروع بتصميمات داخلية وخارجية أنيقة تجمع بين الراحة والفخامة.

وسيستفيد المقيمون من اتصال مميّز بالطرق السريعة الرئيسية في دبي، حيث تقع محطة مترو الفرجان على بُعد دقائق قليلة فقط من المشروع. كما تقع الوجهات الرئيسية مثل مدينة إكسبو دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا على مسافة قريبة، ما يضمن الراحة وسهولة الوصول إلى مختلف الأماكن.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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