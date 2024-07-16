المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا عن إطلاق حساب "أجيال"، وهو أحد الحلول الادخارية الرائدة المصممة خصيصًا للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و21 عامًا. ويهدف هذا الحساب المبتكر إلى غرس العادات المالية الصحيحة وتعزيز مفهوم الثقافة والإدارة المالية بين الأجيال الناشئة.

هذا ويمكن للأبناء تعلم أهمية الادخار وتطوير مهارات إدارة الأموال الأساسية منذ سن مبكرة مع حساب "أجيال". ويأتي الحساب في نسختين مختلفتين، وهما حساب "أجيال" للتوفير وحساب "أجيال" للودائع . ويسمح حساب أجيال للتوفير بالإيداع والسحب، مع مزايا إضافية على شكل نسبة ارباح متوقعة تصل الى 3.025% حسب نمط الايداع والانفاق، في حين أن حساب أجيال للودائع هو حساب وديعة استثمارية قائمة على مبدأ المضاربة المطلقة، ويقدم فترة استحقاق مدتها 12 شهرًا مع نسبة ارباح متوقعة تصل إلى 5% ابتداءا من مبلغ 100 دينار بحريني فقط للوديعة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "نحن فخورون بتقديم حساب أجيال للتوفير وحساب أجيال للودائع لعملائنا الصغار، حيث توفر هذه الحسابات حلولا مبتكرة تمكّن الأطفال والشباب من ايجاد سبل ميسرة للتعاملات المالية و الاستثمارية وفق أحكام الشريعة الاسلامية."

وأضافت: "نهدف من خلال حساب أجيال للتوفير إلى تعزيز ثقافة الادخار والثقافة المالية لهذه الفئة العمرية والذي يعطي أرباح متوقعة تصل إلى 2.5% لكل إيداع شهري بقيمة 10 دينار بحريني أو أكثر وربح متوقع إضافي يعادل 0.5% عند اجراء خمس سحوبات شهريا باستخدام بطاقة الصراف الآلي مما يعني إجمالي ربح متوقع يصل الى 3.025%.

وفيما يتعلق بحساب أجيال للودائع أضافت السيدة العباسي: ان حساب الودائع يبدأ من مبلغ 100 دينار بحريني فقط مع إمكانية ايداع اضافي غير محدود على الوديعة خلال العام الواحد بمعدل ربح تنافسي متوقع يعادل 5%.

ويمكن فتح حساب "أجيال" للأبناء من عمر 0 الى 15 عام بكفالة ولي الأمر فيما يمكن لمن هم بعمر 16 الى 21 عام فتح الحساب منفردا عبر تطبيق "خليجي" للهاتف المحمول أو عن طريق زيارة أي فرع من فروع البنك."

يعد خليجي بنك أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

تفضل بزيارة موقع خليجي بنك الالكتروني www.khaleeji.bank ومتابعة حسابات البنك الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والعروض: انستغرام، وفيسبوك، ولينكدإن، ويوتيوب، ومنصة إكس.

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