



أبرم المركز وغرفة تجارة بوغوتا مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال في كولومبيا

ستشهد الشراكة قيام الطرفين بتوسيع الأعمال الثنائية من خلال الدعم المستهدف والترويج المشترك للفعاليات

أعلن المركز عن زيادة بنسبة % 1 2 في عدد الشركات الكولومبية المنضمة إلى منطقة الأعمال التابعة له منذ بداية العام

% 2 في عدد الشركات الكولومبية المنضمة إلى منطقة الأعمال التابعة له منذ بداية العام زار المركز بوغوتا وميديلين لتعزيز التجارة بين الإمارات وكولومبيا بعد توقيع اتفاقية تجارية تاريخية بين البلدين في أبريل

مركز دبي للسلع المتعددة يستضيف حملات ترويجية في بوغوتا وميديلين بحضور أكثر من 400 من قادة الأعمال الكولومبيين لتعزيز التجارة بين الإمارات وكولومبيا بعد توقيع اتفاقية تجارية تاريخية بين الإمارات وكولومبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن تسجيل زيادة بنسبة% 12 في عدد الشركات الكولومبية المسجلة فيه منذ بداية العام، ليصل إلى 23 شركة من كولومبيا تتخذ من المركز مقراً لها من بين 150 شركة إجمالاً من قارة أمريكا الجنوبية.

وإلى جانب هذا الإعلان، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة بوغوتا، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع كولومبيا. وتهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز تبادل المعلومات الاقتصادية وتعزيز نمو الروابط التجارية من خلال الدعم المشترك لمبادرات الشركات والترويج للفعاليات.

يأتي ذلك مع اختتام المركز بنجاح جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في كولومبيا، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى البلد اللاتيني خلال عدة سنوات. وزار المركز خلال الجولة كلاً من العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينة ميديلين المجاورة، حيث ركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي القهوة والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وسلط خلال الزيارة الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكولومبية لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً عبر بوابة دبي.

وجاءت زيارة مركز دبي للسلع المتعددة في أعقاب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. كما توفر سوق كولومبيا الغنية بالسلع والقائمة على الابتكار إمكانات تصديرية متنوعة تتناغم بصورة مثالية مع البنى التحتية المتكاملة والخدمات المتخصصة التي يوفرها المركز لقطاعات تجارة السلع وتقنيات Web3.

قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعد كولومبيا دولة غنية بالتنوع وسوق تتميز بوفرة السلع. وتعتبر أكبر مصدّر للفحم إلى الولايات المتحدة، كما إنها أيضا أحد أكبر منتجي الزمرد، وثاني أكبر منتج للبن في أمريكا اللاتينية، وأحد أكبر عشرة منتجين للكاكاو. في عام 2022، صدّرت كولومبيا 2.59 مليار دولار أمريكي من السبائك، ما يجعلها من أكبر 30 مصدّراً للذهب. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا مع دخولها حيز التنفيذ إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بوغوتا، فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتعميق الترابط بين منطقتينا ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل. لذلك يسعدني أن أعود إلى كولومبيا في هذا الوقت المحوري للتواصل مع مجتمع الأعمال وضمان استفادة الشركات الكولومبية بشكل كامل من الفرص التجارية التي توفرها دبي".

وأكد سعادة محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كولومبيا، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلاً: "تتضافر جهود الإمارات وكولومبيا لبناء حقبة جديدة من الازدهار المشترك، ترتكز على دعائم راسخة من التجارة البينية المتنامية والنشاط الاقتصادي المتزايد، فضلاً عن التبادل الثري في مجالات المعرفة والثقافة ومشاركة الخبرات. وإن المبادرات الفعّالة، كالجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، تلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الجهود المشتركة وترسيخ أواصر التعاون بين بلدينا. وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن أشيد بالجهود الاستثنائية التي يبذلها فريق المركز، والتي تسهم بشكل ملموس في دفع عجلة التعاون الإماراتي الكولومبي نحو آفاق أرحب".

وأقيمت فعاليتا المركز "وجد من أجل التجارة" بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بوغوتا وغرفة تجارة بوغوتا ورابطة الأعمال الوطنية الكولومبية. وتم إطلاع أكثر من 400 من قادة الأعمال الكولومبيين على أبرز التسهيلات والمزايا التجارية التي توفرها دبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. وكانت الفعاليتان جزءًا من الحملة الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة لجذب موجة جديدة من الشركات الكولومبية إلى دبي، حيث تمثل الدولة اللاتينية سوقًا مستهدفة رئيسية للمركز.

وقال أوفيديو كلاروس، الرئيس التنفيذي في غرفة تجارة بوغوتا: "تأتي مُذكرة التفاهم التي وقّعناها مع مركز دبي للسلع المتعددة في وقتٍ هامٍ تتطور فيه العلاقات الاقتصادية بين بلدينا بشكلٍ مُلفت. إنّ هدفنا الأساسي هو تمكين الشركات الكولومبية من بناء علاقات تعاون مفيدة في أسواق جديدة واستكشاف الفرص المتاحة أمامها للتوسع وذلك من خلال استضافة مبادرات وفعاليات تجارية مختلفة تخدم هذه الغاية. كما أن تبادل المعلومات الاقتصادية مع المركز سيعمل على تعميق فهمنا المُشترك لديناميكيات السوق، مما يضمن توجيه تركيزنا نحو أفضل الفرص التجارية والاستثمارية المُواتية".

يلعب برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات على القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر. والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة% 15 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2,700 شركة جديدة. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز حالياً أكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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