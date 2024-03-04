الإيرادات ارتفعت إلى مستوى قياسي لتصل إلى 2,109 مليون درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 11.4٪ مقارنة بالعام 2022 مدعومة بالاقتصاد الكلي القوي لإمارة دبي وقدرتها على جذب السياح.

إجمالي الرحلات المولدة للإيرادات وصلت إلى 461.4 مليون رحلة في عام 2023، منها 123.2 مليون رحلة في الربع الرابع، بارتفاع قدره 11.7٪ و11.1 ٪ على التوالي مقارنة بالعام السابق.

الحسابات النشطة وعدد المركبات المسجلة سجلت زيادة بنسبة 16.0٪ و8.3٪ على التوالي في عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليون حساب و4.0 مليون مركبة .

صافي الربح في الربع الرابع من عام 2023 ارتفع بنسبة 15.9٪ مقارنة بالربع السابق.

1,098 مليون درهم صافي الربح في عام 2023.

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح 550 مليون درهم (7.3338 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2023 وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم للشركة.

سالك تكشف عن استراتيجيتها المحدثة لتحقيق الريادة العالمية في حلول النقل المستدامة والذكية خلال الخمس سنوات القادمة. والتي تقوم على أربعة ركائز رئيسية، بما في ذلك مبادرات استراتيجية جديدة و مصادر إيرادات فرعية جديدة تدعم إيراداتها من نشاطها الأساسي في تحصيل رسوم التعرفة.



دبي، الإمارات العربية المتحدة - اعتمد مجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

واصلت "سالك" تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال عام 2023، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 461.4 مليون رحلة، وسجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 2,109 مليون درهم، كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي تمثل 87.5٪ من إجمالي الإيرادات، بنسبة 11.7٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,845 مليون درهم، وهو أقوى أداء سنوي منذ بدء عمليات التشغيل لسالك في عام 2007. وتأتي هذه النتائج بفضل استمرار النمو القوي في قطاع السياحة وزيادة نسبة المقيمين، حيث تظل دبي وجهة جذابة للزوار والمقيمين الجدد.

شهدت الرحلات المولدة للإيرادات نموًا قويًا في الربع الرابع من عام 2023، بارتفاع 11.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 123.2 مليون رحلة، حيث وصلت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية إلى 493 مليون درهم في الربع الرابع، بارتفاع 11.1٪ على أساس سنوي لتمثل بذلك 87.5٪ من إجمالي الإيرادات.

وتعليقاً على النتائج قال معالي مطر الطاير ، رئيس مجلس إدارة "سالك": " تُضيف "سالك" عاماً آخر من الإنجازات والنجاح إلى سجلها، محققةً أداءً قياسياً في الإيرادات نتيجة النمو المستمر في الرحلات المولدة للإيرادات، وتعتبر النتائج المحققة في عام 2023 دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي ثمره مبادرات حكومة دبي لتوسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للسياح.

وأضاف: تواصل "سالك" إثبات مكانتها باعتبارها المشغل الرائد عالمياً لبوابات التعرفة المرورية، ونعتزم في إطار استراتيجيتنا المحدثة العمل علي تنويع مصادر الإيرادات بالتوزاي مع التوسع في نشاطنا الأساسي المتمثل في تحصيل التعرفة المرورية، ونتطلع إلى تحديث السوق بجميع مستجدات رحلتنا هذه. وبدعم من الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في عام 2023، ويسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من العام 2023."

ارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة حوالي 9% لتصل إلى نحو 4 مليون مركبة ونمو حسابات العملاء النشطة يفوق 15٪ في عام 2023

ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في عام 2023 بنسبة 8.3% مقارنة بالعام السابق ، ما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية. علاوة على ذلك، ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 16.0% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 2.4 مليون حساب بنهاية 2023. هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات "سالك" إلى نحو 253 ألف بطاقة في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة بلغت 18.1% مقارنةً بالعام الماضي.

الأداء القوي المستمر أدى إلى زيادة إيرادات سالك في عام 2023 بنسبة 11.4% سنوياً لتصل إلى 2,109 مليون درهم

· رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال عام 2023 وخلال الربع الرابع منه مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,845 مليون درهم في عام 2023. كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام النظام خلال الربع الرابع من 2023 بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 493 مليون درهم.

· المخالفات: حققت الشركة أداءً قوياً خلال الربع وخلال العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق ووصلت إلى 217 مليون درهم. وشهدت الإيرادات من المخالفات خلال الربع الرابع من 2023 زيادة بنسبة حوالي 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 54 مليون درهم. وارتفع العدد الصافي للمخالفات في عام 2023 (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 2.6 مليون مخالفة. وبلغت نسبة العدد الصافي للمخالفات من صافي عدد الرحلات خلال الربع الرابع من 2023 نسبة 0.4% بارتفاع طفيف عن الربع السابق. وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 9.6% من إجمالي الإيرادات.

· إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قويا بالمقارنة مع العام السابق، حيث ارتفعت بنسبة 18.7% بشكل سنوي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 38 ملايين درهم وارتفعت خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 65% مقارنة بذات الربع من العام السابق لتبلغ 14 مليون درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات.

سالك تحافظ على معدلات الربحية في الربع الرابع وارتفع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.0% مقارنة بنفس الربع من العام السابق

حققت سالك أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 366 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 5.0% مقارنة مع 349 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 65.0% خلال الربع الرابع.

وفي عام 2023، وصلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى1,390 مليون درهم بهامش ربح قدره 65.9% مما يتفق مع الشركة المالية للعام المالي 2023 في نطاق 66%-67%. وانخفضت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف مقارنة ب 1,440 مليون درهم المحققة في عام 2022.

وبلغ صافي الربح 1,098 مليون درهم خلال عام 2023 بانخفاض قدره 17.2% مقارنة بالعام السابق، وللجدير بالذكر أن أرقام المقارنة للأرباح لقد لا تعكس مقارنة دقيقة لربحية "سالك" بين عام 2022 وعام 2023، بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة. منذ شهر يوليو 2022، تعمل شركة سالك ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً. وقد أدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، والتي لم تكن موجودة قبل يوليو 2022.

مركز مالي قوي مع بقاء نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النطاق المستهدف

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 192- مليون درهم في 31 ديسمبر 2023، بزيادة عن مستوى 164 -مليون درهم المسجل بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وشكل رصيد رأس المال العامل نسبة مستقرة إلى حد كبير من الإيرادات (تقريباً نحو 9.0%).

وفي نهاية عام2023، بلغ صافي الدين 3.7 مليار درهم بالمقارنة مع 3,8 مليار درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام و3,18 مليار درهم في عام 2022. لتبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.7 ضعفاً وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

تدفق نقدي حر قوي بقيمة 1,450 مليون درهم مع بلوغ هامش التدفق النقدي الحر 68.7%

في عام 2023، حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 1,450 مليون درهم و409 مليون درهم في الربع الرابع من 2023. وتكبدت سالك نفقات رأسمالية مرتبطة بتجهيز المكتب الجديد وتكنولوجيا المعلومات بلغت 4.6 مليون درهم خلال عام 2023. في حين ارتفع هامش التدفق النقدي الحر خلال الربع الرابع ليصل إلى 72.6% من 70.5% في الربع السابق من عام 2023.

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 100٪ من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2023 كأرباح نقدية للمساهمين

في ضوء النتائج القوية، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع 100٪ من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2023 كأرباح نقدية للمساهمين (بنحو 550 مليون درهم، ما يعادل 7.3338 فلس للسهم) عن الفترة نفسها.

وبناء عليه، ستصل قيمة إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع للعام 2023 مبلغ 1,098 مليون درهم إماراتي بواقع 14.6395 فلس عن كل سهم علما بأنه قد تم توزيع 7.3057 فلس عن كل سهم للنصف الأول من العام 2023 بما يعادل 548 مليون درهم إماراتي بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10 أغسطس 2023.

تحديث استراتيجية الشركة

تطور استراتيجيّة سالك لتحقيق الريادة العالميّة

بدأت سالك رحلتها كشركة مدرجة بالبورصة في سبتمبر 2022 باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي. ومنذ ذلك الحين، استندت الشركة في عملها على ركيزتين استراتيجيتين رئيسيتين: (١) التفوق في مجال تحصيل الرسوم و (٢) تعزيز دورها كراعية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة (ESG). كما أعلنت سالك اليوم عن انطلاقها في رحلة تطورية نحو تحقيق الريادة العالمية في توفير حلول النقل المستدامة والذكية.

وخلال الخمس سنوات القادمة، ستواصل سالك تعزيز خبرتها في مجال تحصيل الرسوم إلى جانب تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، بالإضافة إلى التركيز على ركيزتين إضافيتين لتعزيز نموها ومرونتها من خلال تنويع أعمالها. وهما: ١) تحقيق نمو مستدام و٢) إرساء نفسها كشركة مجهزة لمتطلبات المستقبل. وستشمل الاستراتيجية المحدثة لموصلة العمل على اكتشاف أنشطة جديدة مدرة للإيرادات تدعم إيرادات سالك الرئيسية في مجال تحصيل رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، بما في ذلك توفير تجربة مواقف سيارات سلسة، كما تم الإعلان عنه من خلال الاتفاق الأخير مع دبي مول. بالإضافة إلى ذلك، تركز سالك أيضًا على بناء محفظة متكاملة من خدمات التنقل المركزة حول المركبات، بما في ذلك تحسين المعروض من الخدمات التي يمكن سداد قيمتها مباشرةً عبر حسابات سالك. كما ستعمل الشركة علي تعزيز نموها المستدام بالاعتماد علي مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك المساحات الإعلانية والاستفادة المحتملة من تسويق البيانات مع الشركات التي تخدم مجال النقل. وتخطط سالك أيضًا لتأسيس نفسها كشركة مستعدة للمستقبل من خلال ضمان وجود نظام فعّال لإدارة الخزانة والتمويل، بينما تعمل على تطوير القدرات الداخلية لدعم نموذج أعمالها المتطور وتعزيز مرونتها وتميزها التشغيلي. وسيتم دعم ذلك ببناء هوية سالك كعلامة تجارية لأعلي معاير أخلاقيات الأعمال.

تواصل سالك التزامها بممارسات الأعمال المستدامة وتسعى إلى أن تكون من رواد المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتواصل الشركة التركيز على استثماراتها في الموارد البشرية مواظبةً على التزامها بتعزيز التنوع والشمول. وزادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل من 30 موظفًا في نهاية عام 2022 إلى 40 نهاية عام 2023، كما سجلت في عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 7 في ديسمبر 2022 إلى 12 جنسية في ديسمبر 2023. كما حققت الشركة تقدمًا كبيرًا في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى يقارب 38٪ بنهاية عام 2023 مقابل 35٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

تطلعات الأعمال

تتوقع "سالك" أن يتراوح النمو الطبيعي لعدد الرحلات المولدة للإيرادات بين %4.0 – 6.0% في عام 2024 ،استمرارا للنمو القوي الذي شهدته 2023، وأن يتراوح هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 65%% -66%. وتتماشى تطلعات الأعمال لعام 2024 مع استراتيجية سالك المحدثة وطموحاتها لنمو إيراداتها على المدى الطويل، والتي سيتم دعمها بالمبادرات الاستراتيجية ومصادر الإيرادات الجديدة.

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-انتهى-

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2022، تم تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكن أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

استفسارات المستثمرين

وسيم الحايك

مدير علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: Wassim.Elhayek@salik.ae

الاستفسارات الإعلامية

فيصل توكل

مدير التسويق والاتصالات المؤسسية

البريد الإلكتروني: Faisal.Tawakul@salik.ae