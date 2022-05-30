



تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية حالة من التقلبات السعرية بين الارتفاع والانخفاض فى نفس النطاق العرضي خلال تعاملات اليوم الاثنين.

قال سعيد إمبابي، المدير النفيذي لمنصة " أى صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت في مصر، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا بقيمة 10 جينها فى تعاملات أمس الأحد، على الرغم من إغلاق الأسواق المحلية، وذلك تأثرًا ببداية تعاملات البورصة العالمية، وشهدت الأسعار ارتفاعًا مرة أخرى مع تعاملات اليوم الإثنين بنفس جنيهًا ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1030 جنيهًا.



أضاف، أن الأسعار تشهد حالة من التقلبات السعرية فى نطاق عرضى بين 1035 و 1020 جنيهًا.

في حين ارتفعت الاوقية بالبورصة العالمية جلسات التداول عند مستوى 1860 دولارًا، ثم تراجعت لمستوى 1855 دولارًا.



أشار، الى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1177 جنيهًا، وعيار 18 سجل 883 جنيهًا ، وعيار 14 سجل 687 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8240 جنيهًا.

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