أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة جيمكورب كابيتال («جيمكورب»)، المتخصصة في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة اليوم عن إتمام أول عملية تمويل مهيكلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وذلك دعمًا لـSILQ، منظومة تمكّن التجارة بين الشركات عبر الحلول المالية والتقنية وتدعم أعمال الشركات في منطقة الخليج وجنوب آسيا.

وسيتم توظيف عائدات التمويل بقيمة $20M عبر منصة التمويل FINA حل التمويل المدمج التابع لـ SILQ، بهدف توسيع نطاق الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك عبر تعزيز فرص حصولها على تمويل الفواتير والعمليات التجارية، وغيرها من الخدمات المالية المتكاملة بسلاسة مع المعاملات التجارية اليومية للشركات.

تقدم منظمومة SILQ خدماتها لأكثر من 50,000 شركة في المملكة العربية السعودية من خلال منصة مشتريات الشركات ساري Sary ومنصة التمويل المدمج FINA، ضمن منظومة موحدة تجمع ما بين عمليات المشتريات والدفع والتمويل وأدوات العمليات التجارية الأخرى المعتمدة لدى الشركات، وقد ساهمت هذه المنظومة في وصول حجم التجارة بين الشركات في المملكة العربية السعودية إلى ما يزيد على 10 مليارات ريال سعودي خلال عام 2026.

يمثل هذا التمويل أول صفقة إقراض مباشر لشركة جيمكورب في المملكة العربية السعودية، كما يعد نقطة محورية في نشاط الشركة بمنطقة الشرق الأوسط، ويعكس التزامها تجاه المملكة العربية السعودية وأهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030. وسيمكّن هذا التمويل FINA من توسيع نطاق خدماتها المالية المتكاملة في المملكة، مما يتيح لعدد أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من هذه الخدمات المالية مباشرةً عبر المنصات المعتمدة لديها في عمليات البيع والشراء وإدارة أعمالها.

وشهدت إجراءات عملية التمويل تعاونًا وثيقًا بين جيمكورب وسِلك SILQ لوضع خطط وتسهيلات تمويلية تتماشى مع الرؤية طويلة الأجل لجيمكورب والرامية إلى توسيع نطاق الشمول المالي والخدمات المالية المتكاملة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تؤسس هذه الصفقة لشراكة ممتدة يعمل من خلالها الطرفان على تعزيز البنية التحتية المالية الداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

تعليق بيتر إيفانوفيتش، المدير بشركة جيمكورب:

«تمثل عملية التمويل هذه سابقات ثلاث لشركة جيمكورب في المملكة. السابقة الأولى هي أن هذا الاتفاق هو أول عملية إقراض مباشر للشركة في المملكة العربية السعودية، والثانية هي أنه أول تمويل مهيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية تقدمه الشركة، والثالثة هي أنه أول خطة تمويل مختلط مسهّلة متوسطة الأجل نقدمها في المملكة، وتأتي هذه الإنجازات في إطار دعمنا لشركة نحن على قناعة راسخة برسالتها. يهدف هذا التمويل إلى توسيع نطاق خدمات التمويل المتكاملة التي تقدمها شركة FINA إلى كل أطراف منظومة SILQ ، ما يتيح دمج هذه الخدمات مباشرةً بالعمليات اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تمثّل عماد الاقتصاد السعودي. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل لهذه الشريحة التي لم تحظ بالخدمات الكافية، تدعم هذه الصفقة طموح رؤية 2030 في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. كما أننا نرى في شركة SILQ إحدى الركائز الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، وعليه، فإننا نتطلع إلى تأسيس شراكة طويلة الأمد مع استمرار نمو أعمالها.»

تعليق عفيف زمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سِلك:

«شهدت التجارة في أسواقنا تحولًا رقميًا سريعًا، ولكن الخدمات المالية لم تواكب هذا التحول. ومن خلال منصة فينا FINA، نقوم بدمج الخدمات المالية مباشرة في المعاملات اليومية للشركات لجعل خدمات التمويل أكثر سهولة وتناسبًا مع طريقة عمل هذه الشركات. وتسهم شراكتنا مع جيمكورب في تعزيز قدرتنا على توسيع الشمول المالي ومدّه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، والاستمرار في بناء البنية التحتية المالية الداعمة للجيل القادم من التجارة بين الشركات.»

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إيما بروكتر

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نبذة عن جيمكورب كابيتال Gemcorp Capital

جيمكورب هي مجموعة استثمارية خاصة تركّز على دعم وتمكين الأسواق الناشئة.

تجمع جيمكورب بين عقود من الخبرة والانضباط المالي والمعرفة بالأسواق المحلية لتقدم خدمات قيّمة طويلة الأجل للمستثمرين، ولتسهم في النمو المستدام في الأسواق التي تستثمر فيها. ينصب التركيز الأساسي لجيمكورب على خدمات الائتمان الخاص في الأسواق الناشئة، وهيكلة وإدارة حلول تتيح للمستثمرين من حول العالم الاستثمار في أسواق تكتنفها التحديات. وانطلاقًا من جذورنا ووجودنا الراسخ بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى تشهد نموًا اقتصاديًا، نعمل على استكشاف فرص استثمارية جديدة توفر عوائد مجزية وتمثّل تنويعًا اقتصاديًا حقيقيًا. نخفف المخاطر من خلال الاكتتاب المنضبط والهيكلة المبتكرة، ونوظف رأس المال في قطاعات لها دور حيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية ودفع التنمية.

علاوة على ذلك، ندير استراتيجيات تكاملية في تمويل التجارة وأسواق السيولة والحالات الخاصة، وذلك استنادًا إلى الانضباط الاستثماري والمبادئ نفسها التي يسترشد بها عملنا.

نبذة عن سِلك SILQ

تعمل شركة سِلك SILQ على بناء البنية التحتية المالية للشركات في منطقة الخليج وجنوب آسيا.

تأسست سِلك SILQ عام 2025 من خلال اندماج ساري Sary، وهي السوق الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتجارة بين الشركات، وشوب أب ShopUp، أكبر منصة للتجارة بين الشركات في جنوب آسيا، بهدف إعادة صياغة كيفية حصول الشركات على الخدمات المالية من خلال دمج خدمات التمويل بشكل مباشر في العمليات التجارية للشركات.

ومن خلال تطبيق التمويل الذكي فينا FINA، تتيح سِلك SILQ للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل الفواتير والعمليات التجارية وغيرها من الخدمات المالية المدمجة في أنظمة وعمليات الشركات، مما يساعدها على استهلال أعمالها وإجراء معاملاتها والنمو بلا حدود.