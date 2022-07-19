حجم المبيعات في قسم الأسماك 2,086 طن

حجم مبيعات الفواكه والخضروات 2,711 طن

الشارقة: استقبل سوق الجبيل، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أكثر من 2,205,876 زائر خلال النصف الأول من عام 2022، ووصل حجم المبيعات في قسم الأسماك في السوق خلال الستة أشهر الأولى 2,086 طن، كما بلغ حجم مبيعات الفواكه والخضروات 2,711 طن.

طلال محمد: سوق الجبيل نجح منذ افتتاحه في عام 2015 أن يسجل نفسه إحدى أهم الأسواق على مستوى الدولة والمنطقة

وقال طلال محمد، مدير إدارة سوق الجبيل: يشهد سوق الجبيل عاما بعد عام إقبالا متزايدا ومستمراً ليس فقط من داخل إمارة الشارقة والإمارات بل أصبح وجهة لزوار وسياح الدولة، حيث نجح منذ افتتاحه في عام 2015 أن يسجل نفسه إحدى أهم الأسواق على مستوى الدولة والمنطقة، وأيقونة سياحية جاذبة للزوار من مختلف دول العالم، حيث تعمل الشارقة لإدارة الأصول على تعزيز حضور سوق الجبيل على مستوى الدولة والمنطقة من خلال المتابعة والتطوير المستمر على مختلف الأصعدة والمرافق التي تجعل من السوق وجهة تسوق حيوية ووجهة ترفيهية جاذبة".

وأضاف طلال: نحن سعداء بهذا الحجم من الإقبال والمبيعات، ويعود هذا لما يوفره من خدمات متكاملة ومنتجات طازجة واستهلاكية تلبي طلبات مختلف الزوار سواء في قسم الاسماك او قسم الخضار والفواكه وقسم اللحوم، والتطوير المستمر في نوع الخدمات والعمل على المقترحات والأفكار التي يقدمها الزوار لتسهل عليهم رحلة التسوق في السوق وقضاء متطلباتهم بسرعة وسهولة، بما عزز من مكانة السوق لدى العملاء والزوار".

حميد العليلي: قسم الأسماك في سوق الجبيل يحظى بإقبال كبير من المتسوقين وزوار السوق

قال حميد العليلي، مدير قطاع الضيافة بالإنابة في شركة الشارقة لإدارة الأصول: "يحظى قسم الأسماك في سوق الجبيل بإقبال كبير من المتسوقين وزوار السوق، نظراً لما يوفره لهم من خيارات متنوعة من الأسماك الطازجة والمستوردة طوال العام، والخاضعة لأعلى معايير النظافة والرقابة، حيث أصبح له مكانة متميزة ووجهة رئيسية للزوار الباحثين عن مختلف أنواع الأسماك ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة، والخدمات المختلفة التي يوفرها ايضا في قسم الشواء المزود بأفضل معدات الطهي العالمية، وأعلى معايير النظافة الجودة، بالإضافة إلى توافر أحدث أنظمة السلامة العالمية".

مرافق السوق:

ويضم سوق الجبيل 260 محلا موزعة على 3 أقسام، هي قسم الخضروات والفواكه 160 محلا، منها 40 محلا للتمور، وقسم اللحوم ويضم 50 محلا، وقسم الأسماك الطازجة ويضم 40 محلا، بالإضافة إلى قسم الشواء، وقسمي تنظيف وتقطيع الأسماك، ويعمل بها أكثر من 70 موظفا في اليوم على تلبية طلبات عملاء السوق لهذه الخدمة وبأسعار رمزية، كما يتوافر فى السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى، مثل اتصالات، وأجهزة الصراف الآلي، وسوبر ماركت، وصيدلية وغيرها، وهو ما يوفر على المتسوقين وقت وجهد، يقدم لهم خدمات ضمن أعلى المعايير.

خدمات ومرافق قسم الاسماك:

ويعد سوق الأسماك واحد من أهم عناصر الجذب لسوق الجبيل، حيث يخصص مكان لبيع الأسماك الطازجة من الباعة مباشرة، وقسم الشواء، يشمل منطقة الانتظار، ومنطقة لإعداد الأسماك وتتبيلها، وأخرى تضم شوايات السمك والأفران، ومزود بتقنيات عالية لشفط الروائح وتهوية مركزية وتكييف لتوفير بيئة مناسبة ومريحة

ومحببة للمتسوقين، كما تخضع الأسماك للفحص الصحي للتأكد من جودتها ومطابقتها لأفضل المعايير الصحية، ويتواجد كادر مختص من بلدية الشارقة للتأكد من ملاءمتها للاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة الإمارات.

أوقات عمل السوق:

يستقبل سوق الجبيل الزوار من السبت حتى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، وفي يوم الجمعة من الساعة 07:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، ويغلق فترة صلاة الجمعة، ويعاود استقبال الزوار من الساعة 01:30 ظهراً حتى 10:00 مساءً.

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نبذة عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

ويذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لحكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.