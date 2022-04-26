لينوفو تطلق تقنيات المعلومات المستدامة الأكثر ذكاءً في الشرق الأوسط عبر خدمة تعويض الكربون

دبي : أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق خدمة تعويض الكربون في الشرق الأوسط لمجموعة حواسيبها الاستهلاكية. وتتوفر خدمة تعويض الكربون Lenovo CO2 Offset على كافة حواسيب Think التجارية وحواسيب Lenovo Legion وYoga للعملاء من المستهلكين والعاملين في التجارة. وتوفر هذه الخدمة للعملاء طريقة بسيطة وشفافة لتعويض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة من خلال دعم أحد مشاريع العمل المناخي الواسعة لدى الأمم المتحدة.

وباعتبارها واحدة من أوائل الشركات المصنعة للحواسيب الشخصية التي توفر هذا النوع من خدمات تعويض الكربون إلى قطاع تقنية المعلومات، طورت لينوفو خدمة تعويض الكربون كحل لعملائها كي يتمكنوا من تحقيق أهدافهم البيئية. وتعد هذه الخدمة مجرد جزء من استراتيجية وطموحات الشركة البيئية والاجتماعية الأوسع وتلك الخاصة بالحوكمة. ولأن الشركة تدرك الضرر الذي تسببه الأنشطة البشرية على كوكبنا، حددت لينوفو خطة التزامها بأن تصبح شركة ذات صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتعهدت بإحداث الأثر الإيجابي في حياة 15 مليون شخص من خلال البرامج الخيرية والشراكات المتنوعة بحلول عام 2025.

قامت الحكومات ذات الرؤية المتميزة على مستوى المنطقة بإطلاق العديد من المبادرات أثناء عملها من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة. وتمتلك دولة الإمارات عدد من السياسات الاتحادية والبلدية المعمول بها والتي تحدد الأهداف الواضحة للدولة في بناء مستقبل أكثر استدامة. وتشمل المشاريع البيئية لدولة الإمارات: رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تحدد هدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة للدولة بنسبة 50%. وتم بالفعل تحديد العديد من أهداف التنمية المستدامة في الدولة، والتي تعمل كمفهوم إرشادي لمعظم المبادرات الجديدة بما فيها توسع لينوفو في خدمة تعويض الكربون Offset Service 2CO.

وقال محمد هيليلي، المدير العام لشركة لينوفو في الخليج: "تدرك لينوفو أهمية الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، مما دفعها إلى تحديد أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات والقائمة على العلم. وجاء إطلاق خدمة تعويض الكربون CO2 Offset بهدف مساعدة عملائنا ودعم جهود الاستدامة لديهم. ونحن فخورون بقدرتنا على تقديم هذه المساعدة لعملائنا. وتشمل التطورات الأخيرة في دولة الإمارات إطلاق أربع مبادرات وطنية رائدة لضمان استدامة الموارد المائية وبرنامج لجذب الشباب للمشاركة في مبادرات الاستدامة المحلية والعالمية وتمويل مشاريع الطاقة النظيفة لتصبح أول دولة خليجية ملتزمة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".

وستساعد خدمة تعويض الكربون لدى لينوفو في دعم تحقيق فوائد التنمية المستدامة لدى المجتمعات في الشرق الأوسط وحول العالم، والتي تشمل: تحسين جودة الهواء والماء وتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز التخلص الآمن من النفايات. وقام عملاء لينوفو التجاريين على مستوى العالم حتى الآن بتعويض أكثر من 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون عبر مشترياتهم لحواسيب Think (الحواسيب المكتبية ومحطات العمل والحواسيب المحمولة). ويعادل هذا كمية الغازات الدفيئة المنبعثة من أكثر من 100 ألف سيارة تتم قيادتها على مدار عام واحد1.

وكشفت لينوفو عن بدء العملاء بإحداث ثورة في الاستدامة التجارية عبر اختيار تعويض انبعاثات الكربون عن شراء منتجات Think وLegion وYoga الجديدة كجزء من مبادرة خدمات تعويض الكربون الجديدة لدى الشركة.

تعويض الكربون في دورة حياة المنتج الكاملة

تسعى خدمات تعويض الكربون لدى لينوفو إلى تلبية رغبة العملاء المتزايدة في الشفافية البيئية في جميع مشترياتهم، وهي واحدة من أولى الشركات في العالم التي تربط التعويضات المخصصة بالمنتجات الفردية للمساعدة في فهم أثر بصمة الكربون الفردية بشكل أفضل.

وتعمل الخدمة من خلال احتساب الانبعاثات الناتجة عن تصنيع وشحن كل منتج على حدة، بالإضافة إلى تلك الناتجة عما يصل إلى خمس سنوات من الاستخدام. ويتم تعويض كمية هذه الانبعاثات عبر واحدة من المبادرات الشريكة العديدة، والتي تشمل المشاريع التي تشرف عليها الأمم المتحدة وClimeCo، أحد أكبر منتجي ائتمانات الكربون الطوعية (تعويضات الكربون) الأمريكية في إطار الإجراءات الاحتياطية في العمل المناخي.

1 وفقاً لحساب معدلات غازات الاحتباس الحراري التابعة لوكالة حماية البيئة

2 تطبق الشروط والأحكام الإضافية. ويعتمد التسعير على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحسوبة لكل جهاز عبر متوسط دورة حياته، وقد تختلف حسب البلدان وبناءً على تكلفة تعويضات الكربون. وقد تختلف تواريخ التوفر حسب المنطقة الجغرافية وقد تكون الخدمة متاحة فقط في أسواق محددة.

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