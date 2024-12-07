مركز دبي المالي العالمي يعلن عن استراتيجيته لخفض الكربون، مؤكداً التزامه بأن يكون مركزاً رائداً في مجال الاستدامة في المنطقة

مركز دبي المالي العالمي يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث يهدف إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، من خلال استهداف خفض الانبعاثات عبر العمليات والبناء وسلاسل التوريد

المركز نشر تقريره الأول حول التقدم المحرز في مجال الاستدامة، بعنوان "بناء مستقبل مستدام: مسار مركز دبي المالي العالمي نحو التأثير"

منتدى الاستدامة المستقبلية 2024 يجمع أكثر من 3،000 من قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين وخبراء الاستدامة لاستكشاف حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز التمويل المستدام، وحفز الابتكار الأخضر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تحديثات عدة خلال النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية 2024، بما يعزز مكانته كمركز رائد للتمويل المستدام في المنطقة.

وبناءً على مخرجات مؤتمر الأطراف COP29، وإرث مؤتمر الأطراف COP28 في "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، والذي استضافته دبي العام الماضي، كشف مركز دبي المالي العالمي عن استراتيجيته لخفض الكربون، مؤكداً التزامه بأن يكون مركزاً رائداً في مجال الاستدامة في المنطقة. وسيلعب المركز دوراً حيوياً في المساهمة في تفعيل مبادرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفاته للحياد المناخي بحلول عام 2045. ويستهدف المركز من خلال استراتيجيته لخفض الكربون، تقليل الانبعاثات في المجالات التي يسيطر عليها بشكل مباشر فيما يتعلق بعملياته وأنشطته الإنشائية وسلاسل التوريد، مما يشكل مثالاً يحتذى به من قبل المراكز المالية في جميع أنحاء العالم. حيث تهدف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق الحياد المناخي الحقيقي، دون تعويض أو تداول انبعاثات الكربون.

وكان المنتدى أيضاً بمثابة منصة لإطلاق تقرير مركز دبي المالي العالمي الأول للتقدم في مجال الاستدامة بعنوان "بناء مستقبل مستدام: مسار مركز دبي المالي العالمي نحو التأثير"، والذي يشرح فيه الإنجازات التي تمت في هذا الشأن وخارطة الطريق نحو تحقيق الاستدامة.

كما استضاف المنتدى كأس العالم للتكنولوجيا المناخية، وهي مسابقة نظمتها شركة "تريسكون" وبدعم من شركة "إجنايت"، والتي تعد دعوة للعمل من أجل رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الرؤى من مختلف أنحاء العالم. وقد تم دعوة المشاركين لتقديم أفكارهم وحلولهم للتحديات البيئية الملحة في عصرنا. وشمل المتأهلون للنهائيات "أكلو" و"بينونة لتكنولوجيا توليد المياه" و"جرين ورمس" و"ما هوا"، و"ذا سوربلس"، و"زيرو".

شكل مؤتمر الأطراف COP29 نقطة وسطى في "الرئاسة الثلاثية لمؤتمر الأطراف"، وهو جهد تعاوني بين دولة الإمارات العربية المتحدة (التي استضافت مؤتمر الأطراف COP28) والبرازيل (التي تستضيف مؤتمر الأطراف COP30 في عام 2025) والذي يهدف إلى تسريع التقدم نحو هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية وإبقائها عند 1.5 درجة مئوية. ويأتي منتدى الاستدامة المستقبلية وإعلاناته في مركز دبي المالي العالمي في خضم أهداف ونتائج جديدة من مؤتمر الأطراف COP29، والتي من شأنها أن تعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التخفيف من المخاطر المناخية.

وقال سعادة عيسى كاظم ، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يعد منتدى الاستدامة المستقبلية منصة مهمة لتمكين فرص التعاون العالمي وتبادل المعارف وإيجاد حلول عملية للتصدي للتغير المناخي وتداعياته ودفع عجلة التنمية المستدامة. وفي ضوء نتائج مؤتمر الأطراف COP29، يسعدنا أن نعلن عن ’استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لخفض الكربون‘، حيث نرسي من خلالها معايير جديدة في الريادة البيئية، ونواصل مسيرة الصدارة لتعزيز مكانة دبي المدينة المالية المستدامة الرائدة في المنطقة. واليوم، نرسي معياراً جديداً لخفض الكربون داخل المراكز المالية العالمية إذ نهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات من أجل الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050".

وأظهرت أرقام من جداول بلومبرج لأسواق رأس المال أن الإصدارات السنوية الخضراء الاجتماعية والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 بلغت رقماً قياسياً جديداً قدره 24 مليار دولار، بقيادة الإمارات والسعودية. وتقود دولة الإمارات إصدار السندات الخضراء الإقليمية، حيث وصلت مؤخراً إلى 10.7 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 170% وتستحوذ على ما يقرب من 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.

وباعتبار دولة الإمارات رائدة في مجال العمل المناخي العالمي، فقد عززت دورها في قيادة الجهود الرامية إلى حشد التمويل المناخي من خلال العديد من المبادرات العالمية. وتعزز هذه الجهود أجندة المناخ العالمية، والتعاون الدولي في مجال الاستدامة البيئية، وتدعم التحول الأخضر. كما يعمل مركز دبي المالي العالمي على تعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للتمويل المستدام والابتكار والقيادة، وذلك عبر مواصلة التقدم في هذا الإطار من خلال البناء على الحوارات التي بدأت خلال مؤتمر الأطراف COP28 والتي تم تعزيزها من خلال مؤتمر الأطراف COP29.

وتم خلال مؤتمر الأطراف COP28 إطلاق مبادرة "محفز التمويل المستدام" في مركز دبي المالي العالمي، وهي مبادرة أساسية لدعم الشركات الناشئة والابتكار في الاقتصاد المستدام من خلال زيادة تدفقات حصة دبي من التمويل المستدام إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم أول مركز معرفي للاستدامة قائم على الذكاء الاصطناعي. وسيتم إضافة مسار عمل لمنتدى الاستدامة المستقبلية إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، ما يسهم في خلق فرص للنمو عبر القطاعات بين الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والابتكار.

جمع منتدى الاستدامة المستقبلية 3,000 من قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين وخبراء الاستدامة من كافة أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، وتعزيز التمويل المستدام، وحفز الابتكار القائم على الاستدامة، كما استضاف أكثر من 500 مستثمر عالمي وأكثر من 100 متحدث.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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