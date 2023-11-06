مسقط: تماشيًا مع رؤية عمان 2040، يتخذ بنك ظفار خطوات جوهرية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع شبكات الفروع والحلول الرقمية المتطورة وأيضا التكامل التكنولوجي الاستراتيجي.

تواكبا مع رؤية عمان 2040 يعمل بنك ظفار على تحقيق أهداف الرؤية من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع متطلبات الأعمال المحلية وأفضل الممارسات العالمية.

قام الفاضل/ عمار محسن البلوشي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة الصغيرة لدا بنك ظفار بتسليط الضوء على المبادرات الرئيسية المتخذة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان.

ومن بين هذه المبادرات التوسع الاستراتيجي لشبكة الفروع، حيث أنه وفي غضون عامٍ واحد، ارتفع عدد فروع بنك ظفار من 61 فرعًا إلى أكثر من 100 فرعًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ثلاثة فروع للشركات في مدن رئيسية وهي مسقط وصلالة وصحار . وتضمن هذه التطورات، إلى جانب تدريب وتطوير القوى العاملة، تجربة مصرفية مخصصة وفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة والزبائن من الشركات.

ويؤكد الفاضل/ عمار محسن البلوشي أن خدمات بنك ظفار لا تقتصر على المنتجات المالية وحسب، بل يقدم خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اختيار الحلول التمويلية والمصرفية المناسبة، التي تتماشى مع نماذج أعمالها الفريدة. يتم أيضًا توفير رؤى السوق، مما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات بشكل استباقي وضمان سلاسة معاملاتها المصرفية.

كما يقدم بنك ظفار مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك الودائع الأجل والمنتجات المالية، لمساعدة الشركات على النمو وزيادة فائض أموالها.

وفي حديثه عن دور التكنولوجيا، علق الفاضل/ عمار البلوشي بقوله: "إن التكنولوجيا تلعب دوراً هاماً للنمو في القطاع المصرفي. ونحن نستثمر بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والراحة والأمان لزبائننا. هدفنا هو تمكين الزبائن من إدارة شؤون شركتهم المالية بكفاءة وبأحدث التقنيات الرقمية".

لدى بنك ظفار الكثير من الخدمات التكنولوجية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، وحلول الأعمال التجارية (B2B)، وأجهزة نقاط البيع (POS)، وتطبيق نقاط البيع سهل الاستخدام للأجهزة الذكية بنظام أندرويد. كما يوفر البنك بطاقات ائتمان الشركات، وبطاقات الخصم المباشر، وحلول التجارة الإلكترونية، وخدمات إيداع الشيكات عن بعد (RCCD)، وهي مفيدة بشكل خاص لشركات التأجير وشركات إدارة العقارات التي تعتمد على معاملات الشيكات بشكل واسع.

إن التزام بنك ظفار الثابت تجاه االمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستثماره المستمر في التكنولوجيا يؤكد على التزامه بدعم عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في سلطنة عمان وفقًا لرؤية 2040.

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