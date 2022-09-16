دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم Valor Hospitality Partners Middle East، وهي شركة عالمية لإدارة فنادق متكاملة الخدمات، عن إبرام شراكة مرتقبة مع شركة أي سي دي للضيافة والترفيه المحدودة والمملوكة بالكامل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تتولى إدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي.

سيسمح هذا المشروع المشترك طويل الأمد تحت اسم Valor Hospitality Partners DMCC للمجموعة بتوسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط عبر توقيع اتفاقيات جديدة مع أصحاب الفنادق لتولّي إدارتها. يتم تشغيل معظم الفنادق التابعة للمجموعات الفندقية الرائدة عالمياً بموجب عقود امتياز (فرانشايز)، ويهدف هذا المشروع المشترك إلى تزويد قطاع الضيافة والترفيه في المنطقة بمزيد من الزخم بفضل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مجموعة Valor Hospitality لدى المجموعات الفندقية والشراكات الوثيقة التي تجمع بينها.

وفي هذا السياق، قال يوان ماغلاشان، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس الشريك العالمي لمجموعة Valor Hospitality Partners: "نشعر بفخر وامتياز كبيرَين للتعاون مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عبر إبرام هذه الاتفاقية المرتقبة في أعقاب أزمة الوباء الأخيرة. يرغب عدد كبير من أصحاب الفنادق في إبرام عقود فرانشايز من أجل تحقيق النمو، مما يتيح لنا تطوير منصة عملياتنا الإدارية كطرف ثالث بالتعاون معهم في منطقة الشرق الأوسط. إنه الوقت الأنسب لهذه الشراكة بما أنّ قطاع الضيافة والسياحة في الشرق الأوسط قد بلغ مرحلة من النضج تضمن النجاح والزخم للنموذج الذي نطرحه. لطالما اعتُمدت عقود الفرانشايز في هذا القطاع وبرهنت عن نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث يرغب أصحاب الفنادق في التحكّم بأصولهم والإشراف عليها، فيما تتمكّن العلامات الفندقية من توسيع عملياتها وتعزيز إيراداتها وتحقيق النمو السريع. وما من شريك أفضل وأرفع شأناً من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية".

بدوره، علّق المتحدّث باسم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قائلاً: "يسرّنا التعاون مع Valor Hospitality في إطار هذا المشروع، الأمر الذي يتناسب مع حرصنا على العمل مع مؤسسات عالمية مبتكرة مؤمنة بإمكانات دولة الإمارات وتسعى للاستثمار فيها. تتمتّع مجموعة Valor بخبرة عالمية في مجال الضيافة، ويتم إدارة وتنفيذ مشاريعها عبر خبراء محليين يتحلّون بخبرة عمليّة في المنطقة. يتمتع قطاع السياحة في دبي بمرونة استثنائية، وظهر هذا الجانب جلياً خلال انتشار الجائحة في العامَين الماضيين. هذا هو الوقت الأنسب لتنويع الاستثمار في قطاع الضيافة وتطوير عملية إدارة الأصول الفندقية لتقديم قيمة إضافية إلى قطاع السياحة".

من جهة أخرى، قال جوليان بيرغ، المؤسِّس الشريك والشريك الإداري لمجموعة Valor Hospitality Partners Middle East: "لا عجب باتخاذنا القرار بإطلاق Valor Middle East عام 2018 في دبي، نظراً لما تتمتّع به المدينة من سمعة مرموقة بصفتها وجهة سياحية رائدة. فقد كان هدفنا استقدام الحلول الإبداعية المبتكرة إلى المنطقة لكي نصبح أول مشغّل عالمي كطرف ثالث يدخل هذا السوق. سيساعدنا هذا المشروع المشترك مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على المساهمة في خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدفع عجلة النمو والاستثمار في قطاع السياحة والابتكار في مجال الضيافة فيما تواصل دبي تصدُّر أعلى المراتب بصفتها إحدى أبرز الوجهات العالمية".

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نبذة عن مجموعة VALOR HOSPITALITY PARTNERS

تُعدّ مجموعة Valor Hospitality Partners شركة رائدة عالمياً لإدارة الفنادق كطرف ثالث، ويقع مقرّها في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تتولى Valor إدارة أكثر من 85 فندقاً في الأمريكيتَين والمملكة المتحدة وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تشهد حالياً توسّعاً سريعاً يطال مختلف مناطق الشرق الأوسط، ورابطة الدول المستقلّة والمحيط الهندي. تعمل مجموعة Valor بشكل وثيق مع أصحاب الفنادق وشركاء الفرانشايز للفنادق العالمية من أجل تقديم قيمة إضافيّة عبر طرح منصات عمل مشتركة في الأسواق الرئيسية وتعزيز القيمة عبر وسائل متطوّرة وتقديم الدعم من خلال خدمات إضافية مثل اختيار الموقع، واختيار العلامات التجارية، وحلول التمويل، وتصميم المفاهيم، وإدارة المشاريع، وعمليات الشراء والخدمات الفنية وإدارة الأصول.لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي valorhospitality.com أو التواصل مع Valor على فيسبوك ولينكد إن.

نبذة عن أي سي دي للضيافة والترفيه المحدودة

أي سي دي للضيافة والترفيه المحدودة شركة مملوكة بالكامل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. تمتلك مجموعة مختارة من أصول الضيافة الرئيسية محلياً وعالمياً.

تواصل أي سي دي للضيافة والترفيه استثماراتها الانتقائية في الفنادق الرائدة حول العالم باعتبارها قطاعاً محورياً في اقتصاد دبي. وتمنح محفظتها المتنوعة المسافرين القادمين إلى دبي فرصة للاختيار بين مجموعة واسعة من العروض، وتجربة إحدى أفضل البنى التحتية في الضيافة على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات حول محفظة أي سي دي للضيافة والترفيه يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.icd.gov.ae

نبذة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي. تأسست في شهر مايو عام 2006، وفقاَ للمرسوم رقم (11) لسنة 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية. كما تم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات. تركز المؤسسة على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة والإمارة على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عدداً من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة. وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار والانشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة وغيرها. بالإضافة لذلك فقد دأبت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبر استراتيجية استثمار عالمية منضبطة ومستدامة ومتوافقة مع المحفظة الحالية، لتوسع مكانة دبي في تواجدها وخبرتها في الأسواق العالمية.

للمزيد من المعلومات حول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.icd.gov.ae

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