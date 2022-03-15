خلال المشاركة في أسبوع عمان للاستدامة..

"الكابلات العمانية" ترسم مستقبلا جديدا للحفاظ على البيئة

الرئيس التنفيذي لـ"الكابلات العمانية": نحن نحمل على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على البيئة

مسقط: شاركت شركة صناعة الكابلات العمانية (ش م ع ع) "كابلات عمان"، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات الصناعية بسلطنة عمان، في أسبوع عُمان للاستدامة لمشاركة رؤية الشركة لاقتصاد دائري موفر للطاقة وخالٍ من الكربون.

وقدمت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية ومجموعة بريسميان بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، عرضاً كشفت فيه عن خطة الشركة لربط منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمستقبل مستدام من خلال تمكين الإنتقال إلى الطاقة المستدامة، مؤكدة التزام الشركة بمسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إنتاج وتقديم أحدث تقنيات الكابلات.

وانطلاقا من رؤية "التمكين والابتكار والتميز"، فإن "كابلات عمان" تسير نحو النمو المستدام ذي البعد الثنائي، الطموح المناخي والطموح الاجتماعي، كما أن الشراكة الإستراتيجية للشركة مع مجموعة بريسميان، عضو مؤشر بورصة فاينانشيال تايمز العالمي الذي يعترف بالشركات التي تظهر ممارسات حوكمة أخلاقية وشفافة، سوف يعزّز القيم المشتركة في المجتمع وهي الالتزام بالمسؤولية البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتؤكد "كابلات عمان" أن الاستدامة تعد أولوية بالنسبة لها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مجموعة "بريسميان"، كما أن التعددية الثقافية والتنوع والشمول ركائز أساسية للشركة. كذلك تدعم الشركة رؤية عُمان 2040 والأهداف الوطنية للوصول إلى بيئة آمنة في ظل وجود أنظمة بيئية فعالة ومتوازنة ومصادر متجددة.

وقالت سينزيا فاريسي: "نحن نحمل على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على البيئة وتقليل التأثير البشري عليها، ونحن لا نقف عند تنفيذ أعمالنا فحسب، بل نخطو للأمام ونسعى للتقدم وتحقيق الأهداف، ولقد ساعدنا في ذلك ما يوفره لنا المسؤولون من بيئة عمل جيدة وتحفيزنا بشكل إيجابي، ما يساعد الموظفين على الابتكار وإحداث تغيير ملموس داخل منظومة العمل".

وأضافت: "يوفر أسبوع عُمان للاستدامة الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال الصناعة، والاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال، ونحن ملتزمون بتعزيز نموذج أعمالنا لدمج المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع جوانب أنشطتنا، وتحقيق الربح لصالح مساهمينا وخلق قيمة للمجتمع والنظام البيئي بأكمله".

وقد تشرفت ادارة الشركة بدعوة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن إلى جناح الشركة حيث قدمت سينزيا فاريسي الرئيس التنفيذي للشركة عرضًا موجزًا ​​حول المجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات التي تقدمها "كابلات عمان".

ولقد طورت شركة "كابلات عمان" خطة إقليمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتغطية جميع الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة استشارية لضمان بقاء الاستدامة في جميع المجالات، كما تنفذ الشركة فعاليات وورش تدريبية للتوعية بالاستدامة ولتمكين الموظفين في جميع المجالات المتعلقة بالعمل.

وتتضمن الأهداف الحالية لشركة "كابلات عمان" تعميم المنتج وإعادة التدوير من أجل تقليل النفايات وتطوير الكفاءات وزيادة الموارد، وذلك بالشراكة مع مجموعة بريسميان، كما حددت الشركة أهدافًا رئيسية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع مؤشرات أداء رئيسية محددة من قبل اللجنة التي تم تشكيلها وتدعمها استثمارات مخصصة لتحقيق الاستدامة، والتي تركز على زيادة الوعي بالاستدامة سعياً أن تصبح "كابلات عمان" شركة رائدة في هذا المجال.

وتتمثل المسؤولية الاجتماعية لمجموعة "بريسميان" فيما يتعلق بملف تغير المناخ، حيث تسعى المجموعة إلى جعل "بريسميان" أحد اللاعبين التكنولوجيين الرائدين في التحول إلى الطاقة الخالية من الكربون، كما أن استراتيجية المناخ الخاصة بها تتبنى أهدافًا علمية تتوافق مع متطلبات اتفاقية باريس التي تحدد هدفًا صفريًا يتم تحقيقه بين عامي 2035 و 2040 للانبعاثات الناتجة عن عملياتها وانبعاثات سلسلة القيمة بحلول عام 2050.

جدير بالذكر أن أسبوع عُمان للاستدامة هو حدث وطني مخصص لعرض أفضل الممارسات في جميع جوانب الاستدامة، وتستضيفه وزارة الطاقة والمعادن تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد, وزير الثقافة والشباب و الرياضة, بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 14 إلى 16 مارس 2022، ويهدف لتسليط الضوء على التزام سلطنة عمان بقيادة الاستدامة من خلال استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإشراك أصحاب الشأن والمسؤولين في التنمية الوطنية لتقديم سلطنة عمان كنموذج للتنمية المستدامة.

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شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات في سلطنة عمان، متخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، والتي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط ​، وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة، والكابلات التجريبية، وخطوط نقل الطاقة الهوائية والتوصيلات وأسلاك البناء. وتقدم شركة كابلات عمان أيضًا كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من المجالات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل.

ولدى شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) مكاتب في كل من سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية ولديها شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.