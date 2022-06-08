في إطار برنامجها للاستدامة، تعمل شركة الخدمات اللوجستية العالمية التي تزاول عملياتها من خلال عبر علامة "تشب"، على تسريع وتيرة استراتيجيتها لإزالة الكربون وصولاً لسلاسل التوريد المتجددة

عمّان، الأردن : كشفت شركة "برامبلز" عن التزامها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040. وكانت الشركة قد أعلنت في عام 2020 عن أهدافها لتحقيق الاستدامة خلال 5 سنوات، مدفوعة بتعهدها لتجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض عن مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية . ومن خلال التزامها بمواءمة أهدافها مع مستهدفات اتفاق باريس للمناخ، وضعت "برامبلز" بالفعل هدفاً طموحاً لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول موعد أقصاه 2050، وتعود الشركة اليوم بخطط جديدة تختصر المدة الزمنية المستهدفة لتحقيق مساعيها تلك بمقدار عشر سنوات.

وفي هذا السياق، قال خوان خوسيه فريجو، الرئيس العالمي للاستدامة لدى شركة "برامبلز": "يشكل الاحتباس الحراري أحد أكبر تحديات عصرنا اليوم. ولمعالجة هذا التحدي، يتعين علينا اتخاذ إجراءات مباشرة وملموسة. وقد نجحت ’برامبلز‘ بالفعل بتحقيق سجل حافل بالنجاح في الحد من الانبعاثات عبر تبني نموذج عمل قائم على الاقتصاد الدائري، وإطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة1. لذلك يتوج إعلاننا اليوم عن هذه الأهداف خطوة طموحة أخرى ضمن مسيرتنا التي بدأناها منذ سنوات".

وأضاف: "حرصنا على وضع أهداف مقومة بالبحوث العلمية مع اختصار المدة الزمنية اللازمة لتحقيق أهدافنا ذات الصلة بالانبعاثات، سعياً لتقريبنا أكثر من تحقيق رؤيتنا الطموحة للوصول إلى سلاسل توريد متجددة. ومن خلال تحقيق طموحاتنا والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، سنواصل بذل كل جهد ممكن لترسيخ ريادتنا العالمية في مجالات الاستدامة، ودورنا البناء في تأسيس سلاسل التوريد المتجددة التي يحتاجها العالم لاستشراف الغد المشرق".

تستند التزامات "برامبلز" الجديدة والطموحة إلى خارطة طريق واضحة المعالم لإزالة الكربون تشمل هدفين رئيسيين:

أولاً: الأهداف متوسطة الأجل حتى 2030 والتي تم اعتمادها مؤخراً من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (iTSB)، 2 والتي تشمل:

− تقليص 42% من حجم انبعاثات النطاقين الأول والثاني من الغازات الدفيئة عن مستوياتها لعام 2020. وتشكل انبعاثات النطاقين الأول والثاني من غازات الدفيئة الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية الواردة من الشبكات الوطنية في العمليات التشغيلية؛

− تقليص 17% في حجم انبعاثات النطاق الثالث من غازات الدفيئة عن مستوياتها لعام 2020. ويشمل ذلك انبعاثات سلسلة القيمة الناتجة عن شراء الأصول وعمليات خطوط الإنتاج، وعمليات النقل والتوزيع في مراحل ما قبل العمليات الإنتاجية وما بعد العمليات الإنتاجية، والنفايات الناتجة عن العمليات ومراكز الخدمة الخارجية، والتي تمثل أكثر من 90% من انبعاثات النطاق الثالث؛

ثانياً: الهدف طويل الأجل والمتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن يتم تحقيق هذا الهدف مباشرة عقب الوصول للأهداف متوسطة الأجل المرتكزة على مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBYi). ويشمل ذلك الحد بنسبة 100% من انبعاثات النطاقات الأول والثاني والثالث3.

خارطة طريق متينة نحو إزالة الكربون

انطلاقاً من سعيها الدؤوب لمعالجة التحدي المتمثل بالتخلص من الانبعاثات الكربونية بشكل فعّال، شكلت "برامبلز" فريقاً متخصصاً بإزالة الكربون تتكامل مهامه مع أعمالها. ومن خلال تعاون الفريق مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً ضمن مبادرات متنوعة المجالات، نجحنا بتصميم خارطة طريق قابلة للتنفيذ وتتضمن أهدافاً من شأنها تحويل هذه الرؤية المؤسسية الاستراتيجية إلى واقع ملموس ضمن عملياتها التشغيلية في خمس قارات و60 دولة.

من جانبها، قالت ماريسا سانشيز أوريا، مدير إزالة الكربون في سلسلة التوريد العالمية لدى شركة "برامبلز":

تهدف خارطة الطريق التي أطلقناها بالتعاون مع فرق العمل في جميع أسواقنا وفقاً لمبادرة الأهداف القائمة على العلوم ، للوصول لصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040، وتقدم توجهاً استراتيجياً طويل الأجل، وستساعدنا في ترسيخ مكانتنا الرائدة في مجال الاستدامة".

وأضافت ماريسا: "يمكننا بالفعل تحقيق هذه الأهداف بفضل امتلاكنا أدوات وتقنيات تسهم بتيسير جهود إزالة الكربون، أضف إلى ذلك توفر عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق أهدافنا، لاسيما وجود السياسات الداعمة بالإضافة إلى تقنيات النقل والبنية التحتية القائمة وفقاً لنموذج صفري الانبعاثات. لذلك فإن دمج هذه الممكنات مع خطة العمل الاستراتيجية الجديدة سيمكننا من مواءمة اعتبارات الكربون وإدخالها ضمن عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يضمن تسريع وتيرة تحولنا نحو نموذج أعمال صفري الانبعاثات بالكامل".

يذكر أن "برامبلز" وفي سبيل تحقيق أهدافها المعلنة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ستركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل العمليات التشغيلية سواء التابعة مباشرة للشركة أو التابعة للمتعاقدين من الباطن، والخدمات اللوجستية، والمشتريات المباشرة. وفيما يلي عرض لأبرز العوامل الداعمة لهذه الجهود:

· التركيز على إصلاح وإعادة استخدام منصات وحاويات "برامبلز" لتعزيز النموذج الدائري في الشركة؛

· الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل مواقع الشركة وكذلك مواقع الأطراف التي تم التعاقد معها من الباطن؛

· تطوير العمليات التشغيلية التي تشمل المصانع والخدمات اللوجستية بما في ذلك تقليل الممرات الفارغة وزيادة أحمال الشاحنات إلى أقصى حد؛

· دمج استخدام أنواع الوقود البديلة وتقنيات النقل ذات الانبعاثات الصفرية (الكهرباء، الهيدروجين)؛

· إطلاق برنامج لتعزيز دور الموردين في دعم الباعة لحساب انبعاثات الكربون ووضع الأهداف؛

· الحد من حجم النفايات وتحويلها من المكب. و

· استكشاف فرص تقليل حجم الانبعاثات الكربونية عبر العمليات التشغيلية4، بما في ذلك توفير الحلول التقنية والتي تستفيد من الطبيعة

لمزيد من المعلومات حول استراتيجية "برامبلز" للتخلص من الكربون، يرجى النقر هنا: : -zero-https://brambles.com/netroadmap.

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نبذة عن شركة برامبلز المحدودة (بورصة الأوراق المالية الأسترالية: بورصة BXB )

تساعد برامبلز في نقل المزيد من السلع إلى المزيد من الأفراد في مزيدٍ من الأماكن مقارنة بأية مؤسسة أخرى على كوكب الأرض. وتشكّل منصات التحميل الخاصة بها وحاوياتها العمود الفقري غير المرئي لسلسلة التوريد العالمية، وتثق أكبر العلامات التجارية في العالم بنا لمساعدتها في نقل بضائعها بطرق تتميز بدرجات أعلى من الكفاءة والاستدامة والسلامة. أنشأت شركة برامبلز من واقع ريادتها في الاقتصاد التشاركي واحدة من أكثر شركات الخدمات اللوجستية استدامة في العالم من خلال مشاركة منصاتها وإعادة استخدامها بموجب نموذج يُعرف باسم "التجميع". يتمثل النشاط الأساسي لشركة برامبلز في خدمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (مثل الأطعمة الجافة ومواد البقالة ومنتجات الصحة ومنتجات العناية الشخصية)، وقطاعات المحاصيل الطازجة والمشروبات والتجزئة والتصنيع العام. ويعمل لدى المجموعة حوالي 12,000 موظف وتمتلك قرابة 345 مليون منصة تحميل وحاوية عبر شبكة تضم أكثر من 750 مركزًا للخدمة. وتعمل شركة برامبلز في 60 دولة تقريبًا، حيث تقع أكبر مشروعاتها في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة brambles.com