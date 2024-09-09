مدينة الكويت: في إطار دعمها لمسيرة التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، استضافت هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تقنية المعلومات والاتصالات، مؤخراً فعالية خاصة في فندق سانت ريجيس في العاصمة الكويتية جمعت نخبة من صنّاع القرار في القطاعات الحيوية كالتعليم والرعاية الصحية والعقارات والتمويل وشركات الاتصالات ودمج الأنظمة والشركات الاستشارية. واستعرضت الشركة خلال الحدث استراتيجية تعزيز أعمالها وحلولها الرقمية المتقدمة لتمكين القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمساهمة ببناء الاقتصاد الرقمي المستدام في الدولة.

تشير تقديرات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إلى أن الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في الكويت سيتجاوز 5.5 مليار دولار بحلول عام 2024. وبفضل تعاونها الوثيق مع المؤسسات الحكومية والشركات المحلية لأكثر من عشر سنوات. وفي إطار الاستثمار بتقنية المعلومات والاتصالات في الكويت كأحد المحاور الهامة على طريق تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، استطاعت هواوي على مدى السنوات السابقة ترسيخ موقعها كشريك استراتيجي للقطاعين العام والخاص في مجال دعم مختلف مراحل الرقمنة والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية للارتقاء بمستوى أعمال وخدمات العديد من القطاعات، بدءاً بشبكات الاتصالات، مروراً بالحلول والمنتجات والتقنيات المتطورة التي تقدمها لمختلف القطاعات المتخصصة، وانتهاء بأجهزة المستهلك الذكية. ويؤكد تنظيم هواوي للحدث على التزام الشركة بدعم الخطط الوطنية للتحول الرقمي واستخدام التقنيات الذكية والرقمية لتعزيز كفاءة الخدمات عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

أتاح الحدث للمشاركين والضيوف منصة مثلى للتحاور واستكشاف حلول تقنية المعلومات والاتصالات المبتكرة في مختلف القطاعات ومناقشة استراتيجيات دعم تطور شوق التقنية في الكويت. وتعد هذه الفعالية جزءاً من استراتيجية هواوي الشاملة لتسريع مسارات التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الوسطى مع التركيز بصورة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسية ضمن البلدان التي تولي عناية خاص بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مثل الكويت.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد جيف تشو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الكويت على أهمية التحول الرقمي بالنسبة للكويت على مستوى نمو الأعمال وتطور الخدمات. وقال بهذا الخصوص: "في ظل المشهد الديناميكي اليوم، لم يعد التحول الرقمي خياراً وإنما أصبح ركيزة أساسية لاستراتيجيات الأعمال وأولوية استراتيجية نظراً لدوره المحوري في دفع عجلة النمو والابتكار. ومن خلال تبني استراتيجيات التحول الرقمي، يمكن للشركات والهيئات الحكومية في الكويت فتح آفاق واسعة للنمو، ومعالجة التحديات، والتكيف مع المتغيرات، وتعزيز كفاءة العمليات وجودة الخدمات"

سلّطت هواوي الضوء خلال الحدث على حلولها القطاعية المتطورة التي تهدف إلى اغتنام الفرص ومعالجة التحديات الفريدة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الكويت. ويشمل ذلك حلول هواوي للتعليم الذكي، والرعاية الصحية الذكية، والعقارات الذكية، والتمويل الذكي. وكشفت الشركة كذلك عن عروض شاملة للجهات الحكومية في الكويت تتضمن أنظمة المكاتب الذكية والشبكات المؤسسية وشبكات مراكز البيانات الخفيفة.

يشمل حل هواوي للتعليم الذكي البنية التحتية المتقدمة للشبكات، ومراكز البيانات الآمنة، والفصول الدراسية الذكية؛ بينما يتضمن حل هواوي للرعاية الصحية الذكية أجنحة المستشفيات الذكية، وأنظمة التصوير الطبي وحلول شبكات المستشفيات. ويشتمل حل هواوي للعقارات الذكية حلول شبكات الألياف الضوئية للمكاتب؛ فيما يضم حل التمويل الذكي الشبكات الآمنة وحلول التخزين.

وكشفت هواوي خلال الحدث عن منصة "هواوي إي كيت" (Huawei eKit) المصممة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويجمع هذا الحل الشامل وظائف الأعمال الأساسية، مثل التسويق والمعاملات وعمليات الشركاء، مما يمكّن هذه الشركات من تحقيق النمو والازدهار في العصر الرقمي.

وبالتوازي مع سعيها لتعزيز استراتيجية أعمالها في الكويت، تواصل هواوي الاستثمار في برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز من خلالها على رعاية المواهب المحلية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشراكات المستدامة لدعم رحلة النمو الرقمي في الكويت من خلال إعداد وتدريب مزيد من الكفاءات البشرية التقنية المحلية. وكانت الشركة قد وقّعت خلال المؤتمر العالمي للجوال 2024 اتفاقية مع شركة stc الكويت لبناء شبكات لاسلكية ذكية قائمة على تقنية الجيل الخامس والنصف 5.5G والمساهمة في تطوير نظامها الإيكولوجي. كما تعاونت هواوي مع شركة زين لتأسيس مركز لتميّز الذكاء الاصطناعي في إطار التزامها بدعم قطاع الاتصالات في الكويت.

وكانت الكويت قد حققت إنجازاً مهماً بفوز طلابها بالمركز الأول في النهائيات الإقليمية لبرنامج هواوي العالمي "بذور من أجل المستقبل 2024" التي نظمت تصفياته الإقليمية مؤخراً، وقد تأهل الطلاب الفائزون للمشاركة في نهائيات مسابقة Tech4Good العالمية التي ستقام في مدينة شينزن الصينية لاحقاً.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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