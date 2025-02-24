الإمارات العربية المتحدة؛ 24 فبراير 2025: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي, مجموعة الخدمات المالية الاسلامية الرائدة، عن إطلاق الخدمات المصرفية المكانية التفاعلية "Spatial Banking" على جهاز أبل فيجن برو, في خطوة بارزة نحو رؤية المصرف لعام 2035 التي تتضمن بناء استراتيجية مستقبلية تهدف لإحداث تحول في القطاع المصرفي عن طريق الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتفاني في خدمة المتعاملين. وبذلك، يصبح مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات يطلق تطبيقه على نظام التشغيل VisionOS من شركة Apple.

وتستفيد الخدمات المصرفية التفاعلية من القدرات المتقدمة لأبل فيجن برو، وهي سماعة رأس للواقع المختلط تتيح للمستخدمين التفاعل مع المحتوى الرقمي في مساحة مميزة ثلاثية الأبعاد. وبالاعتماد على تقنيات تتبع حركة العين والتحكم بواسطة الإيماءات والأوامر الصوتية، يتسنى للمتعاملين إجراء خدماتهم المصرفية بمنتهى السلاسة وبأسلوبٍ جديد ومبتكر، وبالتالي الاستغناء عن الشاشات التقليدية أو الأجهزة. تتيح الإيماءات الذكية للمستخدمين التفاعل مع التطبيقات بسهولة من خلال النظر إليها والنقر بأصابعهم لتحديد الخيار، وتحريك معصمهم للتمرير، أو استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية أو الإملاء الصوتي للكتابة.

كما قام المصرف بتحسين تجربة المستخدمين للاستفادة من تقنية تتبع العين من نظام VisionOS من شركة Apple، إلى جانب تعزيز معايير الأمان لضمان حماية المتعاملين أثناء إجراء معاملاتهم المصرفية على الجهاز الجديد. وسيتمكن المتعاملين من الوصول إلى حساباتهم المصرفية التفاعلية واستكشاف عالمهم المالي على مساحة عرض واسعة. ومن خلال تتبع العين، وإيماءات التحكم، والأوامر الصوتية، يلغي ADIB Spatial Banking الحاجة إلى الواجهات التقليدية، مما يجعل إدارة الشؤون المالية أكثر سهولة وسلاسة. يمكن للمتعاملين عرض حساباتهم، وبطاقاتهم، وخيارات التمويل الإسلامي في تجربة عرض بانورامية بزاوية 360 درجة، والبقاء على اطلاع بأحدث عروض المصرف والتحليلات المالية، وتتبع المكافآت والأرصدة في الوقت الفعلي لتحقيق التخطيط المالي الذكي. كما يمكنهم التفاعل مع ADIB TV الذي يقدم محتوى ماليًا مخصصاً وتحليلات قيمة.

وقال فرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بابتكار تجارب جديدة تتخطى مفهوم قنوات الصيرفة التقليدية، وخصوصاً في ضوء التطور الكبير الذي تشهده خدمات الصيرفة الرقمية. وباعتباره من أوائل معتمدي التقنيات الناشئة، يواصل المصرف التزامه بإرساء معيارٍ جديد في مشهد الصيرفة، إلى جانب تكريس الابتكارات المتطورة لتقديم تجارب سلسة تتمحور حول المتعاملين. ومن خلال الخدمات المصرفية التفاعلية Spatial Banking، نقدم منهجية مستقبلية في عالم التمويل تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية، بالتوازي مع حفاظنا على أعلى مستويات الراحة والابتكار".

يحرص مصرف أبوظبي الإسلامي بصورة مستمرة على اعتماد التقنيات الناشئة، بدءاً من الخدمات المصرفية على الهاتف المحمول ووصولاً إلى الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. وينعكس ذلك في الخدمات المصرفية التفاعلية Spatial Banking، التي تجسد التزام المصرف بأن يكون السبّاق في الابتكار واعتماد هذه التقنيات المتطورة، وبالتالي ضمان بقاء المتعاملين في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز.(ADIB)



و يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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