خلفان بلهول: بدء مرحلة جديدة من التحول المؤسسي والتفاعل المجتمعي

خطة شاملة للارتقاء بالأداء الفني والإداري والاستثماري في القطاع الرياضي

دعم الأندية الحكومية والخاصة لتعزيز الحوكمة وزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي واكتشاف ورعاية المواهب الوطنية

دبي، أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق "برنامج مسرّعات الأندية"، الذي يُعد إحدى المبادرات الرئيسية ضمن محور الأندية في "استراتيجية دبي للرياضة 2033"، ويهدف إلى تطوير منظومة الأندية الحكومية والخاصة في إمارة دبي، ودعم مسيرة التحول المؤسسي والاحترافي، وتعزيز قدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وتنمية المواهب الوطنية، بما يتماشى مع مكانة دبي كمركز ريادي في صناعة الرياضة دولياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مجلس دبي الرياضي في أبراج الإمارات، وتحدث خلاله سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور عددًا من نجوم الرياضة والقيادات الرياضية ورؤساء شركات كرة القدم ورؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين في أندية دبي، من بينهم اللواء طلال شنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، ومحمد علي بن خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، عبدالله يوسف نائب رئيس شركة النصر لكرة القدم، وإبراهيم الحداد عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي.

وجرى خلال المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون بين مجلس دبي الرياضي مع أندية دبي الحكومية الأربعة وهي: الوصل والنصر وشباب الأهلي وحتا، ومع الأندية الخاصة وهي: دبي سيتي، دبي يونايتد، جولف ينوايتد، فرسان هيسبانيا، رويال، مودرن سبورت، الاتفاق، فورت فيرتوس، بريسجين، وليجينتوس.

انطلاقة جديدة للتميز والاستدامة المؤسسية

أكد سعادة خلفان بلهول خلال كلمته أن تحقيق التطوير المنشود في القطاع الرياضي يستوجب تعاوناً وثيقاً وتاماً بين مجلس دبي الرياضي وكافة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن الهدف المحوري للبرنامج يتمثل في الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري، والاستثمار الأمثل للموارد، وتعزيز العلاقة مع المجتمع لاستقطاب ورعاية المواهب الوطنية.

وشدد بلهول على حرص المجلس على تأدية دوره الاستراتيجي في تطوير منظومة العمل، من خلال تحديث التشريعات واللوائح الداعمة، وتطوير جودة المنشآت الرياضية، بما يعزز مساهمة الرياضة في الناتج المحلي.

كما أشاد سعادته بالقفزات النوعية التي حققتها منظومة الرياضة في دبي مؤخراً، مستشهداً بالنجاحات اللافتة للأندية الخاصة، ومن بينها نادي دبي لكرة السلة، في مجالات التسويق والتواصل وجذب مختلف فئات المجتمع والارتقاء بمستوى التنافسية.

وأوضح سعادة خلفان بلهول أن إنجاز هذا البرنامج جاء ثمرة أشهر من العمل والتنسيق المشترك بين مجلس دبي الرياضي والأندية الحكومية والخاصة لبحث وتصميم محاور البرنامج وكافة جوانبه.

واختتم سعادته حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تفاعلاً أكبر بين كافة الأطراف المعنية، متوقعاً تحقيق نتائج إيجابية على جميع المستويات، لتشكل هذه المبادرة انطلاقة لمرحلة جديدة من النجاحات والتطور الإداري والرياضي، بما يواكب مكانة دبي العالمية.

مؤشرات للأداء

تم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن تفاصيل برنامج مسرعات الأندية، الذي يضم في مساره الأول الأندية الحكومية التي تنافس في دوري المحترفين الإماراتي، وهي أندية النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا.

ويتم من خلال البرنامج تقديم دعم للأندية الحكومية لتحقيق مؤشرات أداء تغطي المحاور الرئيسية والجوانب المختلفة في الأندية. كما سيتم تخصيص دعم إضافي للأندية التي تحقق كافة معايير البرنامج، وتتوزع هذه المؤشرات على خمسة محاور أساسية تشمل: تطوير كرة القدم عبر تعزيز مسارات اللاعبين وهياكل الأكاديميات، وتطوير الرياضات الأخرى لتحسين جودة البرامج والأداء.

كما تتضمن الركائز الشؤون الإدارية والتجارية لتنمية الإيرادات عبر التذاكر والرعايات، والمشاركة المجتمعية لبناء قاعدة جماهيرية وتفاعل محلي نشط، وصولاً إلى الحوكمة لضمان كفاءة الإدارة المؤسسية، والامتثال للوائح وتأسيس هياكل قيادية قوية وضوابط مالية دقيقة.

دعم وتطوير الأندية الخاصة

يشمل برنامج مسرعات الأندية أيضًا دعمًا للأندية الخاصة التي تشارك في مسابقات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة (دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية). ويتيح البرنامج لهذه الأندية الفرصة للاستفادة من خطط عمل فنية وتشغيلية لتطوير أدائها على كافة المستويات.

وتقدم هذه الآلية مرونة عالية للأندية الخاصة لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجهها، والعمل على معالجتها، وذلك بدلاً من تطبيق إطار موحد لمؤشرات الأداء، مما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية واستدامتها.

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