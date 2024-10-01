المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في التدريب والاعتماد المتخصص بالأمن السيبراني، عن إقامة برنامجه التدريبي سانز سايبر سفاري 2024 في العاصمة السعودية الرياض من 5 إلى 24 أكتوبر 2024. يعقد البرنامج في فندق حياة ريجنسي الرياض العليّا، ويعدّ الفعالية التدريبية الأكثر شمولًا في المنطقة، حيث يقام بقيادة خبراء الأمن السيبراني ممن يقدمون 12 دورة متخصصة في مختلف مجالات الأمن السيبراني – بما فيها أمسيات الحوارات المجتمعية ومسابقة NetWars.

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية حصلت على المركز الأول في فئة الأمن السيبراني ضمن دليل التنافسية العالمي للعام 2024، والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويعني الحصول على هذا المركز ترسيخ التركيز الاستراتيجي للمملكة على تطوير قطاع الأمن السيبراني لديها انسجامًا مع رؤية المملكة للعام 2030، مع التأكيد على كل من الأمن والنمو معًا. ويحظى قطاع الأمن السيبراني السعودي بالدعم في عدة جوانب، منها الاستثمارات الضخمة في تطوير الكوادر وتأسيس الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني وغيرها، ما يمكّن القطاع من المساهمة بشكل بارز في الاقتصاد السعودي، حيث تشير التقارير إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغ 13.3 مليار ريال سعودي حتى الآن خلال العام الحالي، وفقًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وفي تعليقه على الأمر قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "تعدّ الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني تأكيدًا للدور الهام للتدريب المستمر وتطوير المهارات من أجل استمرار الزخم ومواصلة بناء القدرات لمواجهة الهجمات الجديدة. وستسمح فعالية سانز سايبر سفاري للمختصين بالانخراط في بيئة تعلم تفاعلية تقدم لهم التدريب العملي والمختبرات والمحاكاة والتمارين التي تركّز جميعها على التطبيق العملي لتلك المهارات في مكان العمل من أجل تحقيق أثر ملموس."

ويقدم برنامج سانز سايبر سفاري الدورات التدريبية التالية والمصممة لتعزيز مهارات المشاركين وتطوير خبراتهم:

SEC401 : أساسيات الأمن والشبكات والنقاط النهائية والبنية السحابية SEC504 : أدوات وأساليب القرصنة والتعامل مع الحوادث FOR578 : استقصاء التهديدات السيبرانية SEC497 : الاستقصاء العملي في المصادر المفتوحة OSINT SEC488 : أساسيات الأمن السحابي LDR514 : التخطيط الاستراتيجي للأمن، وسياسات وقيادة الأمن SEC530 : الهيكل الأمني الدفاعي والهندسة: تطبيق مبدأ عدم الثقة في المؤسسات الهجينة SEC450 : أساسيات فريق الأمن: عمليات الأمن والتحليل الأمني SEC565 : عمليات اختبار جاهزية الفريق ومحاكاة الخصم SEC542 : اختبار اختراق الشبكات والقرصنة الأخلاقية SEC511 : الرصد المستمر وعمليات الأمن FOR572 : الأدلة المتقدمة في الشبكات واستقصاء التهديدات والتحليل والاستجابة للحوادث

تتوفر خيارات التدريب الحضوري وعبر الإنترنت لجميع الدورات، ليتيح معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني لكافة المختصين إمكانية اختيار الأسلوب التعليمي الأنسب لهم بما يضمن تحقيق النتائج المثلى.

كما يتضمن برنامج سانز سايبر سفاري 2024 مسابقتين مرتقبتين هما بطولة Core NetWars و DFIR NetWars، والمصممتان لتعزيز مهارات الأمن السيبراني من خلال السيناريوهات العملية والتفاعلية. تقام مسابقة DFIR NetWars يومي 8 و 9 أكتوبر من الساعة 6:30 إلى 9:30 مساءً، وتركّز على الأدلة الرقمية والاستجابة للأحداث واستقصاء التهديدات، لتزود المشاركين بنهج يعتمد على الأدوات الفعالة لتحليل الأدلة والسلوكيات.

كما تقام مسابقة Core NetWars من الساعة 6:30 إلى 9:30 مساءً يومي 15 و16 أكتوبر، وتوفر للمشاركين تجربة شاملة في مجال الأمن السيبراني عبر التركيز على تخصصات متنوعة مثل الدفاع السيبراني واختبار الاختراق والحوسبة السحابية. ويمكن لجميع الطلاب المسجلين في دورة مدتها 4-6 أيام المشاركة في مسابقات NetWars مجانًا، حيث سيحظى الفائزون بفرصة التنافس في بطولة SANS Core NetWars السنوية للأبطال. تتاح المشاركة في البطولتين للحضور الشخصي والافتراضي، مما يضمن إمكانية المشاركة فيها لكافة العاملين في المجال بغض النظر عن مستوى الخبرة.

كما يستضيف المدربان كريس إدموندسن وآندي سميث أمسيات الحوارات المجتمعية في الرياض أيام 7 و 14 و21 أكتوبر، حيث يقدمان رؤى قيمة حول مواضيع الأمن السيبراني الرئيسية في جلسات تتيح فرص التواصل مع الزملاء المحترفين. تناقش محاضرة "تطوير عمليات الأمن: تأمين تطبيقات الويب في عصر السحابة" التي تقدم يوم 7 أكتوبر كيفية تنفيذ نهج شامل لأمان التطوير لتطبيقات الويب الآمنة ضمن إطار تطوير عمليات الأمن. بينما تهدف محاضرة "إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي في مركز العمليات الأمنية: مقدمة عملية لمصطلحات التعلم الآلي والشبكات العصبية والماجستير في إدارة الأعمال" في 14 أكتوبر إلى توضيح الأنواع المختلفة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مجال الأمن السيبراني، مما يجعل المفاهيم المعقدة في متناول الجميع من أجل تكامل أفضل في عمليات الأمن. وأخيرًا، ستتناول محاضرة "تأمين التطبيقات المدعومة بالماجستير في إدارة الأعمال" في 21 أكتوبر التحديات الأمنية الفريدة التي تفرضها التطبيقات المدعومة بالماجستير في إدارة الأعمال والاستراتيجيات للتخفيف من نقاط الضعف المحتملة.

واختتم بلطه جي حديثه بالقول: "أشجع المشاركين على الاستفادة من الجلسات والأنشطة الإضافية التي نعقدها، مثل مسابقات NetWars وأمسيات المجتمع، حيث يمكنهم صقل مهاراتهم والتواصل مع المختصين والعاملين في القطاع."

لمزيد من المعلومات حول كافة الدورات المتاحة، يرجى زيارة سانز سايبر سفاري 2024. للتسجيل في أمسيات المجتمع ضمن برنامج سانز سايبر سفاري، يمكنكم زيارة الرابط https://www.sans.org/mlp/community-night-cyber-safari-october-2024/.

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