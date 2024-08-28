الشيخ خالد بن حسن القحطاني: مشروعنا الضخم The Node يمثل استثماراً في مستقبل المملكة ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

الرياض: أعلنت شركة ركاز العقارية، الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها الضخم The Node، باستثمارات تتخطى 1.1 مليار ريال سعودي، وذلك تزامنًا مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع اللوجستيات في المملكة. يأتي هذا الإطلاق في ظل الدعم الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لقطاع اللوجستيات كأحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

يعد مشروع The Node أكبر مجمع خدمات لوجستية متكامل، حيث تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يساهم في تلبية الطلب المتنامي على العقارات النوعية، وبما يتماشى مع متطلبات أبرز المُلاك والمستأجرين الإقليميين والعالميين.

يقع مجمع الخدمات اللوجستية المتكامل The Node في مدينة الرياض على مساحة 3 ملايين متر مربع ويضم مستودعات مصنّفة بالفئة الأولى «A» بموقع استراتيجي يدعم حركة التجارة العالمية، ويجري تمويل المشروع من قبل مصرف الإنماء وشركة الإنماء للاستثمار، كما تتعاون شركة ركاز مع منصة سهيل العقارية الرقمية لتسهيل شراء واستئجار الوحدات الكترونياً عبر المنصة لتوفير الوقت والجهد.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع The Node بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى الواقعة على مساحة 158 ألف متر مربع، حيث تقع المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 116 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تتخطى مبيعاتها 107 مليون ريال سعودي.

أعرب الشيخ خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز العقارية، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مجمع الخدمات اللوجستية The Node، وقال: "يأتي إطلاق المرحلة الثانية من مشروعنا الضخم The Node تتويجاً لجهودنا المتواصلة في دعم رؤية المملكة 2030. فالمشروع ليس مجرد مجمع لوجستي، بل هو استثمار في مستقبل المملكة، حيث سيساهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية".

وأضاف: "نحن في ركاز العقارية نؤمن بأن هذا المشروع يمثل اللبنة الأولى لمشروعات أكبر وأكثر طموحاً، وسنواصل العمل بكل جدية لتحقيق أهدافنا، والمساهمة في بناء مستقبل زاهر للمملكة". وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمشروع في شرق الرياض يساعد على تعزيز مكانة مجمع الخدمات اللوجستية The Node حيث يقع على مفترق يربطه بطريق مطار الملك خالد الدولي والطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث وطريق خريص وطريق الدمام والطريق الدائري الشرقي، ما يجعله نقطة التقاء رئيسية تسهل على المستأجرين الوصول إلى عملائهم في منطقة الرياض ومختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن مشروع The Node يمثل ثمرة شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية. هذا المشروع يجمع بين أحدث التقنيات العالمية والمعايير الدولية، مما يجعله الأول من نوعه في المنطقة. إننا في ركاز العقارية نسعى دائماً إلى التميز والابتكار، ونحرص على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا. ونؤكد على التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030".

جدير بالذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية تصدر نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من العام الحالي 2024، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11.928 ألف سجل، بنسبة نمو 76%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 6742 سجلًا تجاريًا، في وقت تسهم القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، وتوفر لقطاع الأعمال فرصًا للتنمية والتوسع في الشراكات.

كما أنه وفقاً لتقرير وزارة التجارة للربع الثاني من العام الحالي سجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من 2024 نموًا بـ (11.928 ألف سجل قائمة)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائمًا بــ 49%.

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