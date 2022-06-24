الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها تسير بمنحى تصاعدي لتحقيق التميز التكنولوجي بما يتماشى مع رؤى التحول الرقمي لاثنين من عمالقة الشرق الأوسط ، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

( دبي ،دولة الإمارات العربية المتحدة): شونيا إيكاي تكنولوجي إحدى شركات التكنولوجيا المبتكرة في العصر الجديد في الإمارات العربية المتحدة ، تحافظ على صدارة المنحنى التكنولوجي من خلال إنشاء منتجات مستدامة عالية التقنية. يتماشى هذا التركيز مع رؤى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كونهما الاقتصاديين الرئيسيين في عموم المنطقة، حيث يركزان أيضاً على إحداث تحول ثوري في التطور الرقمي الخاصة بهما على مدى السنوات القليلة المقبلة. يعتقد كلا البلدين أن التكنولوجيا الرقمية مهيأة لتحقيق نقلة نوعية في آفاقهما الاجتماعية والاقتصادية.

تتعهد شونيا إيكاي تكنولوجي بتحسين التكنولوجيا والابتكار بطريقة تعزز جودة العمليات التي يتم إجراؤها في مختلف الصناعات. تتخصص الشركة في تطوير أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والروبوتات والأجهزة الذكية المخصصة لأتمتة العمليات وحل المشكلات المعقدة وتحسين كفاءة المهام التي تواجه العديد من مجالات الأعمال، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية على سبيل المثال لا الحصر. كما تفتح الشركة آفاقاً جديدة في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف رعاية أجهزة إنترنت الأشياء والروبوتات من خلال مرافق التطوير والإنتاج والتصنيع الداخلية والتي تمكنهم من تقديم أجهزة مصممة خصيصاً لتتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات الدقيقة للعميل أو الشركة.

وقال شينتان سارين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شونيا إيكاي تكنولوجي: يتمثل هدفنا النهائي في أن نصبح من أفضل شركات التكنولوجيا في العالم بحلول 2030 مع قدرتنا على التطور المستمر والتركيز على تحقيق الرؤى التطلعية للمنطقة بأكملها بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، باعتمارهما ذو ثقل اقتصادي رئيسي. إن كلتا الدولتين لديهما التزام ثابت باستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات التي تؤدي إلى نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة من خلال التحول الرقمي.

وأضاف سارين قائلاً: مع المسيرة الحتمية على ما يبدو للتكنولوجيا الجديدة والثقة الكاملة في فريق علمنا الذي يضم المحترفين والموهوبين ، نحن على يقين من أننا سنلعب دورنا في تحقيق هذه المهمة."

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل كل من الإمارات والسعودية على التعاون مع المؤسسات الحكومية والتجارية لتقديم التوجيه الاستراتيجي والخبرة والرقابة من أجل تحقيق أقصى مستوى ممكن من التقدم الرقمي من خلال النمو الاقتصادي طويل الأجل وزيادة الابتكار وخلق القيمة من خلال الاستثمار في الشباب.

وتستعد شركة شونيا إيكاي تكنولوجي لتصبح الشركة الرائدة في العالم بحلول عام 2030 ، مع لعب دور رئيسي في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة من خلال التكنولوجيا الرائدة التي تستخدمها لرعاية المنتجات المستدامة مع مزيج مثالي من الأجهزة القوية والمتكاملة بسلاسة البرمجيات.

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