تعزيزًا لمبادرات التعليم وبناء وعي طلاب المملكة الصناعي

المملكة العربية السعودية: شارك الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لجونسون كنترولز العربية والمشرف العام لمبادرة صناعيو المستقبل، في حفل اختتام الدورة الأولى من مبادرة "صناعيو المستقبل"، برعاية وحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، حيثما جدد بصفته المدير التنفيذي لجونسون كنترولز العربية التزام الشركة بدعم مبادرات التعليم والتنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وشهد الحفل تجديد المبادرة مستدامة التأثير إلى دورة ثانية، بحضور كلاً من معالي المهندس أسامة الزامل والأستاذة منال اللهيبي، مدير عام التعليم بمحافظة جدة، ورئيس جامعة جدة معالي الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومعالي رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة الأستاذ محمد يوسف ناغي، والمهندس مازن جوهر، رئيس مجلس الصناعة بغرفة جدة، وقيادات الصناعة والقطاع الخاص.

وأعرب الدكتور مهند الشيخ عن سعادته وفخره بما حققته مبادرة صناعيو المستقبل خلال كلمته بالحفل الختامي، وصرح أن المملكة شهدت في الأعوام القليلة السابقة تقدم غير مسبوق في القطاع الصناعي بفضل المبادرات الفعالة والرؤية الوطنية الهادفة 2030، مؤكدًا أن جونسون كنترولز العربية تعمل بصفة مستمرة ومستدامة على دعم محاور هذه الرؤية من خلال المبادرات واسعة المدى والتأثير؛ سواء في الصناعة، كونها من أكبر الداعمين للاستراتيجية الوطنية للصناعة، وحتى مبادرات التنمية المستدامة ،كونها شركة مسؤولة تعمل على ترك أثر ملموس في المجتمع السعودي.

وأشار الدكتور مهند أن نهضة الصناعة الوطنية لا تعني التفريط في حق البيئة، فمن خلال الممارسات الصناعية المُستدامة، يمكن الحد من التأثير السلبي على البيئية والتغير المناخي بحلول 2060 ليتوافق مع خطط المملكة التنموية والبيئية؛ مضيفًا أن إرشاد وتشجيع الطلاب على استكشاف الصناعة الوطنية وفهم التقنيات المتقدمة والخضراء في عالم الصناعة الحديثة، يدفعهم نحو تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق مستهدفات المملكة ورؤية ، ولذلك وُجِهت جهود الشركاء المؤسسين للمبادرة بهذه الدورة لاستهداف 10 آلاف طالب وطالبة بنجاح، كما تعتزم المبادرة استهداف 500 الف طالب وطالبة بحلول 2030.

تعمل المبادرة على إرشاد وتشجيع الطلاب على استكشاف ميادين الابتكار كونهم قادة المستقبل، بما يساهم في التعزيز من وتيرة تحقيق الاستراتيجية الوطنية ورؤية صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيادة نسبة العاملين في القطاع الصناعي من 900 ألف عامل حاليًا إلى 2 مليون عامل في 2030، مع رفع عدد المصانع من 11 ألف مصنع حالياً إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035. فبتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية تعتزم المملكة زيادة نسبة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 اضعاف، من 300 مليار ريال سنوياً إلى 900 مليار ريال سنوياً، مع زيادة قيمة الصادرات الصناعية من 170 مليار ريال سنوياً إلى 550 مليار ريال سنوياً بحلول 2030.

والجدير بالذكر أن شركة جونسون كنترولز العربية تدفع وتشجع بصفة مستمرة المبادرات الصناعية والاجتماعية والتعليمية ضمن استراتيجيتها الرائدة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ((ESG، والتي تركز بصفة اساسية على أهداف التنمية المستدامة. ومن هذه المبادرات تقديم الدعم للمواهب الشبابة من خلال جمعية ترميم بدورات تدريبية مجانية لصقل مهارتهم وتنمية معارفهم العملية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة مبادرة يورك صديق المعلم والتي تعد الأولى من نوعها للاحتفال بالمعلمين السعوديين المؤثرين وتشجيعهم على الاستمرار في الابداع وتقديم أفضل ما عندهم.

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