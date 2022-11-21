المنامة : شهد الربع الثالث من العام 2022 نموًا في كل قطاعات سوق العقارات البحرينية، وهذا بفضل المبادرات الحكومية وتحسن الآفاق الاقتصادية، وفقًا للتحليل الذي أجرته شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

سوق العقارات السكنية

يوضّح فيصل دوراني الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة نايت فرانك: تنشتر آثار الرؤية الاقتصادية لعام 2030 عبر كل مجالات الاقتصاد، ما يزيد من ثقة الأعمال التجارية. ويقترن هذا باستمرار ارتفاع أسعار النفط ومبادرات الحكومة للتفكير التطلعي، مثل تخصيص 30 مليار دولار للمشروعات العقارية التي تشمل كل القطاعات، وبدأ كل هذا يؤتي ثماره كما يتضح في الأسعار المتزايدة ونشاط الصفقات. في سوق العقارات السكنية على سبيل المثال، سجل عدد المعاملات زيادة بلغت 3.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تؤكد نايت فرانك أن الزيادات في نشاط الصفقات تحدث على الرغم من زيادة متوسط أسعار الشقق بنسبة 4.3 في المئة، حيث أصبحت تبلغ حاليًا 810 دينار بحريني للمتر المربع الواحد. وارتفعت أيضًا أسعار الفيلات 4.5% تقريبًا عن العام الماضي. وزادت معدلات إيجار الفيلات بمتوسط يبلغ 8% تقريبًا، ما يزيد الضغط على العائدات.

تابع دوراني قائلاً: "مع وجود خطة لبناء ما يزيد على 45,000 منزل في كل أرجاء البلد، قد تبدأ العائدات بالازدهار مجددًا، إذا لم يكن الطلب قادرًا على مواكبة العرض القادم. ويتمثل التحدي الحالي المتعلق بالمسار التصاعدي لسوق العقارات السكنية في ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية والتأثير في المشترين بالرهن العقاري.

السوق التجارية

كشف تحليل نايت فرانك لسوق المكاتب في البحرين أن الإيجارات بدأت في الارتفاع ببطء مع ترسيخ الثقة الاقتصادية. ومع توقع تسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% خلال عام 2022، تزداد الثقة التجارية.

يقول ستيفن فلاناغان، الشريك ورئيس مكتب التقييم والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تشير الأدلة المتناقلة إلى أن المؤسسات التي طبقت ترتيبات العمل المختلطة تعود الآن إلى الإشغال الكامل، ما يزيد من الطلبات. وتستمر البيئة التجارية البحرينية في التطور، وهذا بفضل قوانين العمل الجديدة المخصصة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، ما يحسن من الثقة التجارية.

"في حين أن أسعار الإيجار منخفضة نسبيًا، خاصة عند مقارنتها بالمدن الرئيسية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، فإنها ارتفعت بنسبة 1.6% في هذا الربع من العام ووصل متوسطها إلى 63 دينارًا بحرينيًا تقريبًا لكل متر مربع، مع احتفاظ مرفأ البحرين المالي بمكانته كأغلى موقع لإيجار المكاتب في المنامة بمعدل 72 دينارًا بحرينيًا لكل متربع مربع".

من ناحية أخرى، أفادت نايت فرانك أن أسعار إيجار المستودعات آخذة في الارتفاع وأنها ازدادت بنسبة 2.2% في الربع الحالي من هذه العام وبلغ متوسطها 35 دينارًا بحرينيًا لكل متر مربع.

تابع فلاناغان قائلاً: "كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، تكون المستودعات عالية الجودة هي الأكثر طلبًا وتستحق علاوة الإيجار. وبالفعل، بدأت شركة إدامة بمباشرة العمل على أرض مجمع سترة اللوجستي بمساحة 87,382 مترًا مربعًا لتلبية هذه الطلبات المتزايدة على المستودعات ذات الجودة العالية".

وأضاف دوراني: "يسهم قطاع التصنيع واللوجستيات في تلبية المتطلبات المتسارعة النمو. وفي الواقع، شهدت الأشهر التسعة الأولى من هذا العام جذب هذه القطاعات لاستثمارات بقية 290 مليون دولار، ما سيوفر 1,200 فرصة عمل جديدة عبر 25 شركة مختلفة؛ ما أدى إلى اتخاذ قرار بالتواجد في المملكة".

أخيرًا، شهدت سوق التجزئة في البحرين نشاطًا متزايدًا في النصف الأول من عام 2022، مع ارتفاع أسعار الإيجار ومستويات الإشغال، وفقًا لشركة نايت فرانك.

ويتراوح متوسط إيجار عقارات البيع بالتجزئة الشهرية في البحرين ما بين 140 و220 دينارًا بحرينيًا لكل متر مربع، مع وجود مراكز تسوق إقليمية مميزة تفرض إيجارات أعلى.

من المرجح أن يستمر التوريد بالتجزئة الجديد في البحرين في التدفق إلى الأسواق. وفي الواقع أسهمت المرحلة 1 من مركز أفنيوز للتسوق بنحو 40,000 متر مربع تقريبًا في التوريد الكلي.

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