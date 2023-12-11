دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت علامة "ثرايف™" التابعة لمجموعة إفكو، الشركة متعددة الجنسيات والرائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول، ومقرها دبي، عن إتمامها أول دراسة متوافقة مع معايير الآيزو لتقييم دورة الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الدراسة التي تُعنى بمقارنة اللحوم النباتية باللحوم الحيوانية، ضمن نظام يهدف بشكل خاص إلى تقييم حجم الآثار البيئية المحتملة التي تؤثر إيجاباً على الحد من استهلاك المياه وشغل الأراضي الزراعية وتقليل الطلب على الطاقة.

ويأتي إعلان إفكو عن هذا الإنجاز، استكمالاً لجهودها المتواصلة ومساهماتها الفاعلة في تغيير النمط الغذائي السائد عالمياً "من المزرعة إلى المائدة"، إلى نمط غذائيٍ يتمحور حول إيجاد نظام غذائي أكثر استدامة وصحة وتغذية، وذلك تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعدادات دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال نوفمبر المقبل.

وكشفت نتائج التقييم الذي تولى إجراءه فريق من متخصصي تقييم دورة الحياة لدى شركة "سفيرا" الاستشارية، المزود العالمي الرائد للبيانات وأنظمة إدارة المخاطر ومعايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، عن أن لحوم "ثرايف™" النباتية بالكامل، تسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90%، بما يعادل 12 مرة أقل مقارنة باللحوم النباتية، إلى جانب أن لحوم الدجاج النباتية بالكامل تسهم في تقليل تلك الانبعاثات الكربونية بنسبة 75%، بما يعادل 4 مرات أقل من الدواجن الطبيعية.

وبحكم ريادتها في ابتكار حلول لاستدامة النظم الغذائية، تسعى "ثرايف™" التي تعد أول مشروع أغذية نباتية بالكامل على مستوى المنطقة، إلى توفير نمط غذائي جديد كلياً حول العالم، عبر توفير مواد غذائية نباتية أكثر توازناً واستدامةً وتنوعاً، لتكون بديلة عن اللحوم التقليدية مع الحفاظ على النكهات المحلية ومراعاة اختلاف الأذواق والتفضيلات، حيث تثبت هذه المنتجات نجاحها في تلبية للمتطلبات البيئية المتوافقة مع معيار الآيزو 14040/44 لتقييم دورة الحياة.

وبهذه المناسبة، أعرب رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو، عن سعادته بنتائج التقييم الذي حصلت عليه "ثرايف™" بالقول: "تتمثل أحد القيم الأساسية للاستدامة في المحافظة على مواردنا الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة، إذ أن دورنا لا يقتصر على مجرد العيش على هذا الكوكب، بل يمتد ليفرض علينا دوراً أكبر يتمثل في ضمان استدامته. نلتزم في "ثرايف™" بتحقيق توازن بيئي، بهدف الحفاظ على موارد كوكبنا وضمان استدامتها وربطها بالأنظمة البيئية المستقبلية".

وأشار رضوان إلى أن نتائج هذا التقييم تعكس الآفاق الإيجابية الواعدة لأنظمة غذائية نباتية أكثر مرونة واستدامةً تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث أكد قائلاً: " يمكننا من خلال التحول نحو تبني أنظمة غذائية نباتية بالكامل، تحقيق نتائج إيجابية من خلال الحد من استهلاك المنتجات والمواد المضرة بالبيئة، فيما تلعب "ثرايف™" دوراً ريادياً في تغيير النظم الغذائية بما يضمن وصولنا إلى مستوى الانبعاثات الصفرية المحددة بحلول العام 2030، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته".

ومن جهتها، قالت فاليريا كرينيتسكايا، رئيس قسم الأغذية النباتيو في مجموعة إفكو، أن الفكرة الأساسية لمشروع "ثرايف™" تتمحور حول النمط الغذائي "المزرعة إلى المائدة" الذي يعالج العديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم، حيث أكدت بالقول: "لم يعد النمو الاقتصادي مستداماً بوضعه الحالي الذي استهلكنا فيه الكثير من موارد كوكبنا، حيث تساهم الأنظمة الغذائية حول العالم في نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما تمثل تلك الأنظمة كذلك أكبر مساهم في تجاوز حدود استهلاك موارد الكوكب. ويمثل مشروعنا الجديد "ثرايف™" دعوة لمراجعة أنظمتنا نحو تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي والصحة. نحن نعتمد في "ثرايف™" مبادئ تُعنى بالمحافظة على البيئة وجعلها محور اهتمامنا في كافة تصاميم أنظمتنا الغذائية وقراراتنا التجارية".

وأضافت بالقول:" أعدنا من خلال جهودنا الرامية لتطوير أنظمة غذائية جديدة، اكتشاف الفول الذي يتميز بقدرات تجديدية كبيرة ويساهم كمنتج زراعي في استصلاح التربة من خلال تثبيت غاز النيتروجين والمحافظة على المياه، ونعمل على تحويل هذه الحبوب المتكيفة مع الظروف المناخية المختلفة، إلى لحوم نباتية بنكهات شرقية تجعل من السهولة بمكان استخدامها في الأنظمة الغذائية يومياً. ومن خلال إجرائنا أول دراسة متوافقة مع معايير الآيزو لتقييم دورة الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي لمقارنة اللحوم النباتية باللحوم الحيوانية، فإننا في إفكو نبرز من خلال مشروعنا "ثرايف™"، الإمكانات الكبيرة للنباتات في تمهيد الطريق نحو مستقبل الأنظمة الغذائية على مستوى المنطقة".

وبدوره، قال د. راجيش سينغ، مدير استشاري أول لدى شركة "سفيرا": "إننا فخورون بالتعاون مع مجموعة إفكو ومشروعها المتميز "ثرايف™" الذي حصلت عبره على نتائج تقييم دورة الحياة المتوافقة مع معايير الآيزو، ولطالما تعاونت "سفيرا" مع العديد من المؤسسات من جميع أنحاء العالم لأكثر من 30 عاماً من خلال البيانات والخدمات الاستشارية والبرامج التقنية التي نقدمها في مجالات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة وإدارة مخاطر العمليات، إلى جانب إدارة مخاطر سلاسل التوريد والإشراف على المنتجات". ونوّه قائلاً: "يكشف تقييمنا لمشروع "ثرايف™" لإنتاج اللحوم النباتية بالكامل، والتابع لمجموعة إفكو، بأن نمط من "المزرعة إلى المائدة"، يسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ونتطلع قدماً لدعم المجموعة مستقبلاً في جهودها نحو بلوغ معايير الاستدامة".

وتعد "ثرايف™" أول مشروع لإنتاج لحوم نباتية بالكامل على مستوى الشرق الأوسط، وتستهدف تدشين الجيل الجديد من اللحوم النباتية الصحية والمتجددة المستوحاة من الثقافة والتقاليد المحلية للمنطقة، وذلك من خلال تطويع خبراتها الكبيرة للدخول إلى عصر جديد كلياً في عالم الأغذية.

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نبذة عن "ثرايف™":

تقود "ثرايف™" التابعة لمجموعة إفكو العالمية والتي تقع بمدينة دبي الصناعية، ثورة التحول نحو تبني سلاسل غذائية أكثر استدامة ومرونة، بما يسهم في بلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وتتمحور رؤية مشروع "ثرايف™" النباتي بالكامل، حول تغيير الأنماط الغذائية السائدة في المنطقة، بهدف استعادة توازن دورة الحياة وتحقيق التناغم بين الإنسان والطبيعة.

نبذة عن مجموعة "إفكو" العالمية:

هي مجموعة عالمية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها. قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" و"حياة" و"سافانا"، بفضل وجود 95 منشأة في 50 دولة، حيث توفر +80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق. وتقدم إفكو قيمة استهلاكية تنافسية تصل إلى العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين.