افتتحت جاقار رسميًا مكتبها الجديد في العاصمة السعودية الرياض لدعم الأعمال التجارية في البلاد بالتزامن مع التحديات المحيطة باضطرابات سلسلة التوريد وندرة المواد ونقص المواهب العالمية

تستفيد الشركة من الإقبال الشديد في المملكة العربية السعودية على تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الجديدة، حيث تقدر قيمة السوق بأكثر من 33 مليار دولار أمريكي في عام 2021

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جاقار اليوم عن توسعها في المنطقة بافتتاح المكتب الجديد للشركة في الرياض.

سيكون للمكتب الجديد في العاصمة السعودية كجزء من توسع جاقار في الشرق الأوسط، فريق مسؤول عن دعم العملاء وتطوير أعمال جديدة داخل المملكة، بالإضافة إلى ذلك، استثمرت جاقار أيضًا بشكل كبير في مركز بيانات محلي يسمح للشركة باستضافة البيانات داخل المملكة، وهو شرط أساسي في المملكة العربية السعودية ووضع الشركة في مكانة فريدة ورائدة عن بقية منافسيها.

وبهذه المناسبة علق هاني مصبح، المدير العام لشركة جاقار العربية قائلاً: "حافظت جاقار على وجود دائم لها في الشرق الأوسط منذ عام 2000 ونحن ندرك أن التحول الرقمي هو جوهر رؤية المملكة العربية السعودية لاقتصاد ذكي، وهذا شيء نعتقد أننا في وضع جيد ومثالي للمساهمة في تحقيقه وتقديم الدعم له".

وأضاف مصبح قائلاً: " نقدم الحل الأمثل من خلال تقنيتنا المتطورة لمواءمة المشترين من الشركات مع مصادر توريد يمكن الاعتماد عليها وتقديم المزيد من الخيارات وخفض الأسعار مع الموردين عبر تدفق مستمر من توصيات المطابقة الذكية."

ووفقًا لبحث من مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، فقد تجاوز الإنفاق الإجمالي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية 32.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021، حيث استمرت التقنيات الناشئة في لعب دور حاسم في الاقتصاد الرقمي بعد الجائحة مع الحكومة، كما تنفق قطاعات المالية والاتصالات بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك كلاً من: الأجهزة المحمولة والتخزين والأجهزة والأنظمة والبرامج.

وعلاوةً على ذلك، سيزيد برنامج رؤية السعودية 2030 من تسليط الضوء على الاقتصاد الرقمي كجزء من التنويع الاقتصادي للبلاد لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط.

وقد كشفت جاقار في وقت سابق من هذا العام عن رؤيتها للمستقبل من خلال إطلاق التجارة الذاتية للتغلب على التحديات المحيطة باضطرابات سلسلة التوريد وندرة المواد ونقص المواهب العالمية.

توفر شركة جاقار مع وجود أكثر من خمسة ملايين من الموردين العالميين على شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بها و500 مليار دولار أمريكي من البضائع التي تتدفق عبر شبكتها، للمشترين من المؤسسات إمكانية الوصول إلى عدد لا يحصى من مصادر التوريد التي تتوافق بشدة مع احتياجاتهم الخاصة.

وأردف مصبح قائلاً: "إن قرار الشركة بالتوسع في السوق السعودية هو الخطوة التالية في استراتيجية النمو الإقليمية لدينا، لأننا ندرك أن هناك شهية متزايدة داخل الدولة لاعتماد أحدث التقنيات لضمان البيع والشراء السلس، وهذا ما يتماشى مع رؤيتنا للتجارة الذاتية التي أطلقناها مؤخرًا، حيث يكون شراء السلع أو الخدمات المهمة لنشاطك التجاري أمرًا سهلاً مثل التسوق عبر الإنترنت".

ويستخدم حل جاقار ديجيتال مايند تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتقنيات المتطورة الأخرى لتوفير توصيات المطابقة الذكية، وهي ميزة للمشترين من المؤسسات الذين يتطلعون إلى تقليل مخاطر الموردين والموردين الذين يتطلعون إلى زيادة إيراداتهم.

واختتم مصبح حديثه بالقول: "نحن متحمسون بشدة لقيادة ثورة التجارة الذاتية في المملكة العربية السعودية ووضع العملاء السعوديين الحاليين والمحتملين في وضع يسمح لهم بالازدهار والنمو من خلال هذا التحول".

تعمل جاقار حاليًا مع مجموعة من العملاء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك كلاً من: مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ومطارات الرياض وشركة أكوا باور.

لمزيد من المعلومات حول شركة جاقار، يرجى الضغط هنا .

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن جاقار: التجارة الذاتية

تقود جاقار ثورة التجارة الذاتية، وهي تجربة تجارة شركة إلى شركة ذاتية الإدارة بين المشترين والموردين والأشياء (انترنت الأشياء) والشركاء. تتدفق أكثر من 500 مليار دولار من البضائع دون احتكاك من خلال شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بنا كل عام.

توفر حلول المشتريات الذكية الخاصة بنا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمشترين من المؤسسات والموردين توصيات مطابقة ذكية تعمل على مواءمة احتياجات المشتري مع قدرات الموردين. تنفذ حلولنا بشكل مستقل العديد من المهام المتكررة وراء الكواليس المطلوبة لتسهيل التجارة المؤسسية. نحن مرتبطون بالشبكة وأذكياء وشاملون وقابلون للتوسع. ولدينا أكثر من 1100 موظف، وجميعهم يركزون على نجاح ورضا العملاء.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

يرجى متابعة مجموعة شمال على: