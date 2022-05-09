كانت الشركة من أولى الجهات التي نالت أهدافها العلمية بشأن خفض الانبعاثات موافقة مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم SBTi

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة، وهي المنتِج والمسوق والموزع الرائد عالمياً والمتكامل عمودياً للفواكه والخضراوات الطازجة والمقطّعة، أن الأهداف التي وضعتها الشركة، والمتمثّلة في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للنطاقات 1 و2 و3 حصلت على موافقة مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)، باعتبارها متوافقة مع المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. يعدّ الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 27.5 في المائة انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عمليات الشركة (النطاقان 1 و2)، عنصراً أساسياً في استراتيجية الاستدامة التي تعمل "دل مونتي" على تنفيذها. وتعتبر الأهداف "قائمة على العلم"، إذا كانت تتماشى مع ما يراه علم المناخ ضروريًا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس – للحفاظ على الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين.

علاوة على ذلك، التزمت "دل مونتي" بخفض الانبعاثات من سلسلة القيمة الخاصة بها بنسبة 12.3 في المائة (النطاق 3)، بما في ذلك الانبعاثات من السلع والخدمات المشتراة، وعمليات النقل والتوزيع بعد الانتاج، والمخلّفات الناتجة عن العمليات، وتنقّل الموظفين، وهو التزام يفي بمعايير مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi).

تتطلب معالجة #التغير المناخي إجراءات طموحة من القطاع المؤسسي. بالتالي، فإن هدف "ديل مونتي" المستند إلى العلم يؤكد على التزام الشركة، التي كانت المسوّق العالمي الأول للفواكه والخضروات الذي يلتزم بالمبادرة في عام 2020، ببناء اقتصاد مستدام، من خلال القيام بما هو ضروري وليس ما هو سهل. تعرفوا على المزيد حول المبادرة على الرابط الالكتروني التالي: https://lnkd.in/fxUDH6f

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن "دل مونتي" للمنتجات الطازجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعتبر مجموعة شركات "دل مونتي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتِجاً ومسوقاً وموزعاً رائداً للأغذية الطازجة والفواكه والخضراوات ذات القيمة المضافة، وغيرها من المنتجات الطازجة، والمشروبات الطازجة، والمأكولات المطهوة،

ما يسهم بالارتقاء بالسوق وتوفير حلول للأغذية الصحية. وتتسق ممارسات الزراعة والتصنيع للشركة مع المعايير المحلية والدولية من حيث الاستدامة، والجودة، وسلامة الغذاء، والمسؤولية الاجتماعية، والالتزام بالقوانين السارية. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها تحت العلامة التجارية "دل مونتي" (المسجلة تحت رخصة "دل مونتي للأغذية")، وتقدم مثالاً يُحتذى به للابتكار والجودة والنضارة والموثوقية التي تمتعت بها منتجاتها لأكثر من 135 عاماً. وتعتبر الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشركة الفرعية غير المباشرة لشركة "دل مونتي للمنتجات الطازجة"، وهي غير مرتبطة بشركات أخرى تابعة لشركة "دل مونتي" حول العالم ومن ضمنها "دل مونتي للأغذية"، وهي الشركة الفرعية في الولايات المتحدة من "دل مونتي باسيفيك المحدودة"، أو "دل مونتي كندا"، أو "دل مونتي آسيا بيه تي إي المحدودة".

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

للاتصال:

شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة

رشا الأعور

المديرة الإقليميّة لشؤون التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هاتف: 97143333801+

البريد الإلكتروني: RElaawar@FreshDelmonte.com