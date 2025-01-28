الدوحة، قطر ــ تفخر الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 وفقاً تصويت سكاي تراكس العالمية، بالإعلان عن تمديد شراكتها مع نادي باريس سان جيرمان حتى عام 2028، مؤكدة التزامها اتجاه واحد من أكثر أندية كرة القدم شهرة في العالم. ويأتي هذا ليعزز العلاقة طويلة الأمد التي تربط الخطوط الجوية القطرية ونادي باريس سان جيرمان، والمبنية على قيم مشتركة من التميز والطموح والابتكار.وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من فوز النادي الباريسي على نادي مانشستر سيتي على ملعب بارك دي برينس ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، التي تعدّ بطولة كرة القدم الأولى في أوروبا، والتي تتمتع فيها الخطوط الجوية القطرية أيضاً بحضور قوي بوصفها شريك الطيران الرسمي لها. وتعزيزاً للتحالف بين الناقلة القطرية ونادي باريس سان جيرمان، ستمتد الشراكة إلى عدة أقسام في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك السوق الحرة القطرية ومطار حمد الدولي وذلك لإنشاء منظومة شراكة متكاملة.

وسيستمر شعار الخطوط الجوية القطرية في الظهور على قميص "الأحمر والأزرق"، بالإضافة إلى جميع ملابس التدريب وقمصان الإحماء في جميع المنافسات المحلية والدولية، بما في ذلك الدوري الفرنسي وبطولات الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.وبهذه المناسبة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسر الخطوط الجوية القطرية تمديد شراكتها مع نادي باريس سان جيرمان، النادي الذي يجسد روح التميز والابتكار. حيث يعد هذا التعاون شهادة على رؤيتنا المشتركة المتمثلة في التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم وإلهامهم. معاً، سنواصل إعادة تعريف كل ما هو ممكن، سواءً على أرض الملعب أو في السماء".

ومن جانبه، قال السيد ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان: " نحن فخورون بتمديد شراكتنا مع الخطوط الجوية، شركة الطيران الرائدة في العالم، حتى عام 2028. حيث كان المؤتمر الصحفي الفريد من نوعه الذي عُقد على متن طائرة الخطوط االجوية القطرية بداية عام 2025 مثلاً

على التعاون الذي يجمعنا والمبني بدوره على أًسس التميز والإبداع والابتكار. معاً، سنواصل إرساء معايير جديدة وصنع التاريخ في السنوات المقبلة."

وفي السياق نفسه، يؤدي نادي باريس سان جيرمان دوراً مهما في محفظة الرعاية الواسعة للخطوط الجوية القطرية من خلال ربط علامة الخطوط الجوية القطرية التجارية بمئات الملايين من مشجعي النادي في جميع أنحاء العالم. كما يقدم النادي الفرنسي تجارب فريدة لأعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية - حيث أن نادي الامتياز هو برنامج المسافر الدائم الرسمي لنادي باريس سان جيرمان. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل القطرية للعطلات تقديم باقات السفر الحصرية لجميع مشجعي نادي باريس سان جيرمان، لتتيح لهم المجال للسفر إلى باريس للاستمتاع بالمدينة ومشاهدة بعض أفضل اللاعبين في كرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية، بصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، توفر للمسافرين خدمة الاتصال المجاني بالانترنت من شركة Starlink من وقت الإقلاع وحتى وقت الوصول، مما يضمن اتصالاً سلساً طوال رحلتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة مع Starlink لا تعزز تجربة السفر فحسب، بل تسمح أيضاً لنادي باريس سان جيرمان بالبقاء على اتصال بقاعدة المشجعين العالمية من خلال تقديم محتوى حصري ومنتجات وتجارب غامرة في الوقت الفعلي. وقد تم استخدام خدمة الإنترنت عالي السرعة، Starlink، في 2 يناير عندما استضاف الفريق أول مؤتمر صحفي افتراضي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية على ارتفاع 35,000 قدم في السماء وذلك قبيل لقائهم مع نادي موناكو وفوزهم في نهائي كأس فرنسا الذي أُقيم في مدينة الدوحة.

وتماشياً مع ما تم ذكره، تؤكد الشراكة المتجددة على الالتزام المشترك بالارتقاء بمستوى مشاركة المعجبين وتقديم تجارب متميزة وحصرية للعلامة تجارية لكلا الطرفين. كما وتقدم الشراكة مجموعة من المبادرات الاستثنائية المصممة لتقريب المشجعين وأعضاء نادي الامتياز من الفعاليات. وتشمل هذه الشراكات المبتكرة التي تمزج بسلاسة بين تميز باريس سان جيرمان وكرم الضيافة العالمي الذي تشتهر به الخطوط الجوية القطرية، فضلاً عن العروض الحصرية لنادي باريس سان جيرمان ضمن نظمه الإيكولوجية، وتجارب نمط الحياة الفريدة التي تحتفي بالتآزر بين العلامتين التجاريتين المميزتين.

وستواصل هذه الشراكة الممتدة التركيز على ابتكار حملات عالمية وفرص للتفاعل مع مشجعي نادي باريس سان جيرمان في جميع أنحاء العالم. ومع خدمة الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية والتأثير المتزايد لباريس سان جيرمان على المسرح العالمي، حيث سيصل التعاون إلى آفاق جديدة في السنوات القادمة.

وتعد هذه الشراكة علامةً هامةً في محفظة رعايتها الرياضية العالمية المتنامية والتي تضم الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفريق إنتر ميلان، ونجم التنس نوفاك دجوكوفيتش، وفريق رويال تشالنجرز بنغالور وبطولة الكونكاكاف، وبطولة الخطوط الجوية القطرية للبريميير بادل وسباقات الفورمولا 1®، وبطولة سباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية، وسلسلة سباقات الترايثلون الرجل الحديدي، ونادي اتحاد الرجبي المحترف الفرنسي – سيكسيون بالواز، وبطولة يونايتد للرجبي، وبطولة نادي الرجبي الأوروبي للمحترفين، وجولة فريق The British and Irish Lions في أستراليا 2025 وفريق بروكلين نتس لكرة السلة الأمريكية، والعديد من البطولات والأحداث الرياضية الأخرى في مختلف الرياضات بما في ذلك كرة القدم الأسترالية، وكرة السلة، والكريكيت، والفروسية، وسباق السيارات، والبادل، والاسكواش، والتنس.

نبذة عن نادي باريس سان جيرمان

يعدّ نادي باريس سان جيرمان، الذي تأسس في عام 1970، من أشهر النوادي الرياضية في فرنسا وقوة رائدة على المسرح الأوروبي. تحت ملكية شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) منذ عام 2011 ، نما نادي باريس سان جيرمان ليصبح مؤسسة متعددة الرياضات، متفوقاً في كرة القدم للرجال والسيدات وكرة اليد والجودو والرياضات الإلكترونية. وفي عام 2022، استثمرت شركة Arctos Partners ومقرها الولايات المتحدة، في النادي لدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل.

مع قاعدة جماهيرية عالمية تتجاوز 220 مليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح باريس سان جيرمان رمزاً ثقافياً، متربعاً عند تقاطع الرياضة والأناقة والترفيه. وقد عزز التعاون مع العلامات التجارية العالمية مثل جوردان مكانتها كعلامة تجارية متميزة عالمياً لأسلوب الحياة. في عام 2024، افتتح النادي حرم باريس سان جيرمان الجامعي، وهو منشأة حديثة تضع معايير جديدة لتطوير الرياضيين وأدائهم.

يلتزم نادي باريس سان جيرمان بالمسؤولية الاجتماعية، حيث يدعم الشباب على مستوى العالم من خلال برنامج PSG للمجتمعات من خلال مبادرات في التعليم والرياضة وأمور أخرى.

كما يمزج باريس سان جيرمان، بصفته نادي الجيل الجديد، بين التميز الرياضي والتأثير الثقافي والتأثير الاجتماعي لتشكيل مستقبل الرياضة والمجتمعات.

عن الخطوط الجوية القطرية

تواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك الناقلة القطرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.

وكانت الناقلة القطرية قد نالت لقب "أفضل شركة طيران في العالم" في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2022، و2024).

واستكمالاً لمسيرتها المتميّزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم" وجائزة "أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".

وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة "أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم" من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية.

كما نالت الناقلة القطرية شهادة للتقييم البيئي تعد هي الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA)، لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الخطوط الجوية القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك الناقلة القطرية أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى حوالي 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" في الأعوام (2021 و2022 و2024) خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات. وفي عام 2024، حصد مطار حمد الدولي جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة العاشرة على التوالي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل مطار في العالم للتسوق" للسنة الثانية على التوالي.

وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن شركة وايدكت

تأسست شركة THY للشحن الجوي عام 2023 لتلبية احتياجات قطاع التجارة الإلكترونية، وهي تقدم حلول شحن جوي متكاملة لعملائها من الشركات العاملة في قطاع لوجستيات التجارة الإلكترونية تحت اسم العلامة التجارية "وايدكت". وانطلاقًا من شعار "اتصال مباشر واسع النطاق"، تمكنت شركة "وايدكت" من تعزيز دورها في قطاع الشحن السريع الدولي في تركيا من خلال شبكة رحلاتها الواسعة وفرص الاتصال المباشر.

تقدم "وايدكت" حلولاً شاملة من خلال الجمع بين شبكة الرحلات الواسعة للخطوط الجوية التركية وخبرة الخطوط التركية للشحن الجوي Turkish Cargo في الخدمات اللوجستية، وتوفر خدمة شاملة تلبي جميع المتطلبات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية، مثل التخليص الجمركي للتصدير، والشحن الجوي، والتخليص الجمركي للاستيراد، والتسليم من الباب إلى الباب.

تقدم "وايدكت" خدمة سريعة وعالية الجودة بتكاليف مثالية من خلال الاستفادة من ميزة الشبكة التي تتمتع بها إسطنبول، أحد أهم المراكز اللوجستية في العالم، والخطوط الجوية التركية التي تسيّر رحلات إلى معظم دول العالم.

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