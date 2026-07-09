حققت الدورة السابقة للمعرض نجاحاً باهراً من خلال استقطاب 3,593 زائر من الخبراء المختصين من 72 دولة ومشاركة أكثر من 150 علامة عالمية

التعليم يبقى على رأس أولويات فيسبا الشرق الأوسط 2027، الذي يستضيف سلسلة من الجلسات التي يقدمها أبرز الخبراء الدوليين، في خطوة تُتيح للقطاع في المنطقة واحداً من أكثر البرامج التعليمية شمولاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن معرض فيسبا الشرق الأوسط، المنصة الأبرز من نوعها في المنطقة لقطاعات الطباعة المتخصّصة وطباعة المنسوجات واللافتات، بأنّ دورته لعام 2027 ستنطلق فعالياتها في الفترة الممتدة من 27 وحتى 29 أبريل 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، في خطوة تمهد لبداية فصلٍ جديد في رحلة الفعالية الرائدة.

ويأتي الإعلان في أعقاب مشاورات موسّعة مع الأطراف المعنية في القطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يعكس توقيته فهماً دقيقاً للظروف الراهنة للسوق ومشهد الأعمال الأوسع في المنطقة. وإلى جانب ذلك، يمنح المعرض مجتمع الطباعة المتخصّصة والاتصالات البصرية فرصة فريدة للاجتماع والتواصل مع الموردين والموزعين والمشترين، فضلاً عن إمكانية استكشاف أحدث التقنيات والأفكار والاستراتيجيات التي ترسم الملامح المستقبلية للقطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بازيل قاسم، المدير الإقليمي لمعرض فيسبا في الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد جاء قرار تنظيم معرض فيسبا الشرق الأوسط 2027 في أبريل بمركز دبي التجاري العالمي بعد مشاورات مكثفة مع قادة القطاع والجهات العارضة والشركاء في جميع أنحاء المنطقة. ولا شك أنّنا لمسنا استجابة واضحة من الجميع، الذين أكّدوا بأنّ القطاع يتجه نحو المستقبل وبأنّه يحتاج لمنصة تدعم نمو الأعمال والتبادل المعرفي وغيرها من أشكال التفاعل التجاري المُجدي.

يُعد مركز دبي التجاري العالمي الموقع المثالي لاستضافة فعاليتنا، بينما تسمح لنا المواعيد الجديدة بتهيئة بيئة مواتية تفسح المجال للجهات العارضة والزوار للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة وتسريع النمو. نرى في هذا القرار خطوة إيجابية لجميع المعنيين في قطاع الطباعة المتخصّصة وطباعة اللافتات، إلى جانب كونها استثماراً مهماً في مستقبل المنطقة".

ومن ناحية أخرى، يستند الإعلان إلى النجاح الباهر لدورة عام 2026 من الحدث التي استقطبت حضور 3,593 زائراً من 72 دولة وشاركت فيها أكثر من 150 علامة عالمية. كما احتضن المعرض أبرز صُناع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية، مؤكداً على مكانته كحلقة وصلٍ حيوية بين المبتكرين العالميين وواحدٍ من أسرع أسواق الطباعة نمواً في العالم. وشهد جدول أعمال المعرض 31 جلسة تعليمية قدّمها 21 من أهم الخبراء العالميين، ليمنح الحضور واحداً من أكثر البرامج التعليمية شمولاً على مستوى القطاع.

وبدوره، يبقى التعليم على رأس أولويات معرض فيسبا الشرق الأوسط 2027. ويعتمد المعرض على نجاح الدورات السابقة ليمنح الزوار فرصة الوصول إلى سلسلة من جلسات المؤتمر التي يُديرها الخبراء، والاطلاع على أحدث بيانات السوق والرؤى التجارية العملية ودراسات الحالة الواقعية المصممة لمساعدة شركات الطباعة وصناعة اللافتات على تحسين هوامش أرباحها واعتماد الابتكار وتحديث عملياتها بما ينسجم مع متطلبات المستقبل.

وتشمل المواضيع التي تناولتها دورة عام 2026 جوانب القيادة والاستدامة والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل وتحوّل الأعمال، علماً أنّها شهدت تفاعلاً واسعاً من الحضور الراغبين بالاستفادة من الإرشادات الاستراتيجية إلى جانب اغتنام فرص الاستثمار التكنولوجي. يُقدم الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية المزيد من المعلومات حول برنامج مؤتمر 2026، إضافة إلى التسجيلات وأبرز المقتطفات المختارة من الجلسات، بحيث تسنح للجميع فرصة الاطلاع على أهم الرؤى والمناقشات التي تطرقت لها الفعالية. وستلعب هذه المواضيع بلا شك دوراً محورياً في تطوير البرنامج التعليمي المرتقب لنسخة عام 2027.

وتُسهم المبادرات البحثية العالمية الجارية في تعزيز التزام المعرض في الجانب التعليمي، مثل استطلاع فيسبا لقطاع الطباعة 2026، والتي كشفت أحدث نتائجه عن بعضٍ من أهم الاتجاهات التي ترسم الملامح المستقبلية للقطاع.

ومن ناحيته، كشف تقرير الاستدامة بأنّه برغم إدراك الكثير من الشركات لأهمية الاستدامة، نجح القليل منها فقط في ترجمة هذه الطموحات إلى نتائج ملموسة أو استراتيجية واضحة للتواصل مع العملاء.

ومن جانب آخر، أشار تقرير الأتمتة إلى زيادة اهتمام القطاع بالأتمتة باعتبارها أداة رئيسية لحماية الهوامش وتحسين السرعة وضمان اتساق العمليات. ومع ذلك، تؤجل العديد من الشركات الصغيرة تنفيذها نتيجة للقيود التي تفرضها الميزانيات والموارد.

وفي الوقت ذاته، بيّن تقرير الذكاء الاصطناعي نمو الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر جميع مفاصل القطاع، بينما نوّه إلى أنّ العديد من الشركات لا تزال مرتبكة بشأن نقطة البداية، ما يعزز الطلب على منهجيات التنفيذ العملية منخفضة المخاطر.

هذا وتُعزز هذه النتائج الحاجة المتنامية للمنصات المتخصّصة القادرة على الجمع بين التكنولوجيا والتعليم والرؤى الاستراتيجية، وهو الدور الذي تواصل فيسبا الشرق الأوسط لعبه من خلال المعرض وجلسات المؤتمر ومبادرات التبادل المعرفي التي تنظمها على مدار العام.

وقد نجح فيسبا الشرق الأوسط في تكريس مكانته كواحدٍ من أكثر فعاليات التواصل العالمية التي تلبي احتياجات قطاع الطباعة في المنطقة، علماً أنّ 76% من زوار المعرض كانوا من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما توافد 24% آخرون من مختلف الأسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المعرض يمنح الزوار فرصة متفردة للتواصل مع الموردين والاطلاع على التقنيات الناشئة والتعلُّم من خبراء القطاع وبناء الشراكات الكفيلة بدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.

واختتم قاسم بقوله: "تتميّز فيسبا بكونها منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم مجتمع الطباعة المتخصّصة العالمي. ونحرص على تصميم كُلّ فعالية وبرنامج تعليمي ومبادرة بحثية لمساعدة خبراء الطباعة وصُناع اللافتات ومتخصصو الاتصالات البصرية على تطوير شركات أقوى وأكثر استدامة وربحاً.

هذا وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إقبالاً هائلاً على المعرفة والابتكار والتعاون. وسيحرص معرض فيسبا 2027 على الجمع بين نخبة الخبراء وقادة القطاع ومبتكري التكنولوجيا لتوفير بيئة تسمح للشركات بالتعلُّم والتواصل والاستعداد للمستقبل. وبينما يتطور القطاع يوماً بعد يوم، يتمثل دورنا في ضمان حصول المجتمع على فرص الوصول إلى أحدث التقنيات والرؤى والخبرات اللازمة للازدهار".

وقد أصبح بإمكان خبراء القطاع الآن تسجيل اهتمامهم بزيارة المعرض أو عرض منتجاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي التالي: www.fespamiddleeast.com

نبذة عن فيسبا:

تأسس اتحاد فيسبا الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، في عام 1962، ويهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع الطباعة والتصوير الرقمي ومشاركة المعرفة حول أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم، ومساعدة العاملين في هذا المجال سريع النمو على تنمية أعمالهم والتعرف على أحدث التطورات.

نبذة عن برنامج فيسبا FESPA Profit for Purpose

هو برنامج دولي لإعادة الاستثمار يوظف العائدات من فعاليات ومعارض فيسبا (FESPA) لدعم قطاع الطباعة المتخصّصة حول العالم لتحقيق نمو مستدام ومربح من خلال أربعة ركائز أساسية هي التعليم والإلهام والتوسع والاتصال. ويقدم البرنامج منتجات وخدمات عالية الجودة للطابعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبحاث السوق والندوات والقمم والمؤتمرات والأدلة التعليمية والمقالات المعمقة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الشعبية في الأسواق النامية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fespa.com/en/about/profit-for-purpose

مؤسسة FESPA

تُعد مؤسسة FESPA، والتي انطلقت تحت شعار "طباعة من أجل الخير"، مبادرتنا العالمية الرامية إلى إعادة رسم ملامح قطاع الطباعة المتخصّصة والاتصالات البصرية من خلال الممارسات المستدامة والدعم المجتمعي والتوعية التعليمية. كما تهدف المؤسسة إلى التأثير إيجاباً على حياة الناس في المجتمعات الأقل حظاً من خلال توفير المواد المطبوعة لأغراض تنمية الطفولة المبكرة، فضلاً عن الأفراد في المجتمع الأوسع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.fespa.com/en/about/fespa-foundation/

تشمل الفعاليات المقبلة ما يلي:

معرض فيسبا أفريقيا 2026، من 8 وحتى 10 سبتمبر، في مركز غالاغير للمؤتمرات، جنوب أفريقيا

معرض فيسبا المكسيك 2026، من 10 وحتى 12 سبتمبر 2026، في سنترو سيتي باناميكس، مكسيكو سيتي

معرض فيسبا البرازيل 2027، من 1 وحتى 4 مارس، في إكسبو سنتر نورتي، ساو باولو، البرازيل

معرض فيسبا العالمي للطباعة 2027، من 6 وحتى 9 أبريل، في ميونيخ، ألمانيا

المعرض الأوروبي للّوحات الإعلانية 2027، من 6 وحتى 9 أبريل، في ميونيخ، ألمانيا

معرض تجربة التخصيص 2027، من 6 وحتى 9 أبريل، في ميونيخ، ألمانيا

معرض النسيج 2027، من 6 وحتى 9 أبريل، في ميونيخ، ألمانيا

مهرجان تغليف المركبات 2027، من 6 وحتى 9 أبريل، في ميونيخ، ألمانيا

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

يرجى متابعة مجموعة شمال على:

A member of the ECCO Communications Network

-انتهى-

#بياناتشركات