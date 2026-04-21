المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية – أعلنت طيران أديل،الناقل الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، عن بدء موسم رحلات الحج لعام 2026، ضمن برنامج يهدف إلى نقل نحو 85,000 حاج خلال موسم الحج.

وقد بدأت طيران أديل بتشغيل سلسلة من الرحلات انطلاقاً من 28 مدينة في 12 دولة، إلى كل من جدة والمدينة المنورة، اللتين تُعدّان بوابتي الوصول إلى مكة المكرمة، قبلة المسلمين حول العالم، في أكبر عملية لنقل الحجاج تشهدها طيران أديل حتى اليوم.

وقد استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة أولى رحلات الحج التابعة للشركة، القادمة من مدينة غواهاتي في ولاية آسام شمال شرق الهند، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واصلت طيران أديل توسيع عملياتها الدولية لنقل الحجاج بشكل تدريجي منذ عام 2023، حيث ارتفع عدد الحجاج الذين نقلتهم من أكثر من 25,000 حاج قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم خلال الموسم الحالي. وخلال الأسابيع المقبلة، تعتزم الشركة تشغيل رحلات حج باستخدام طائرات عريضة البدن انطلاقاً من آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال محمد الراجح، رئيس قطاع الحج والعمرة في طيران أديل: "يمثل برنامج الحج محطة فخر مهمة لطيران أديل، حيث نستقبل هذا العام عدداً قياسياً من الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم خلال هذه الفترة المباركة. وكان من الرائع استقبال أولى رحلات الحج القادمة من الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع."

وأضاف: "وبعد ثلاثة مواسم حج ناجحة، عملت فرقنا المتخصصة على مدى أشهر طويلة وبجهود مكثفة خلف الكواليس، بالتعاون مع شركائنا في قطاع السفر داخل المملكة وخارجها، لضمان تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للحجاج ضمن برنامج الرحلات السنوية لهذا الموسم."

وأضاف: "يُعد أداء فريضة الحج محطة مهمة في حياة المسلمين حول العالم، ونعتز في طيران أديل بالمساهمة في تيسير هذه الرحلة المباركة، لا سيما للحجاج الذين يؤدون المناسك للمرة الأولى، والذين يخوض الكثير منهم أيضاً تجربة السفر الجوي لأول مرة."

وقد عملت طيران أديل بشكل وثيق مع وزارات الحج والجهات المعنية على المستوى الدولي، إلى جانب عدد من شركات السفر، بما في ذلك مشغلو النقل البري وشركات تنظيم الرحلات المتخصصة في خدمة الحجاج استعداداً لفترة السفر المزدحمة.

وتشمل رحلات الحج لهذا الموسم عدداً من المدن في جمهوريات آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إضافة إلى مصر والعراق وعُمان وسوريا وتركيا في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن نيجيريا وروسيا والهند.

وبالإضافة إلى الرحلات المجدولة والعارضة وبرامج الحج، نجحت طيران أديل في ترسيخ شبكة قوية لخدمات العمرة على مدار العام إلى المملكة.

شهدت طيران أديل نمواً متسارعاً لتصبح أسرع شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط، حيث تشغّل أسطولاً حديثاً يضم 46 طائرة من عائلة إيرباص A320، تنطلق من قواعدها التشغيلية في جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام إلى أكثر من 40 وجهة موسمية ودائمة داخل المملكة العربية السعودية، وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبحلول عام 2030، ووفقاً لأهداف رؤية السعودية 2030، تتوقع طيران أديل أكثر من مضاعفة شبكتها وأسطولها ليصل إلى أكثر من 100 وجهة وأكثر من 100 طائرة.

