دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت عنكبوت، الشركة الرائدة في توفير التقنيات المتقدمة لخدمة منظومة التعليم والبحث العلمي في دولة الإمارات، على جائزة "أفضل جهة داعمة لمنظومة تقنيات التعليم ضمن فعاليات منتدى وجوائز الابتكار الحكومي 2026. وجاء هذا التكريم تقديراً لإنجازات عنكبوت بصفتها الجهة الموثوقة الداعمة لمنظومة تقنيات التعليم في دولة الإمارات، من خلال توفير منظومة سيادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ترتكز على بنية رقمية موحدة وموثوقة تخدم المدارس والجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

وفي هذا السياق قال طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لدى عنكبوت: "نفخر بحصول عنكبوت على جائزة أفضل جهة داعمة لمنظومة تقنيات التعليم، وبتقدير جهودنا في تطوير بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي وتقديم التجارب التعليمية الذكية وإرساء شراكات استراتيجية تسهم في دعم قطاع التعليم في دولة الإمارات. يتمثل هدفنا في دعم رؤية دولة الإمارات نحو تعليم مدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال منظومة مترابطة وسلسة تعزز الابتكار والتعاون والتحول الرقمي المستدام، ويحفزنا هذا التكريم على مواصلة بناء القدرات التي سترسم ملامح مستقبل التعليم بدولة الإمارات."

وتسلّم الجائزة نيابةً عن عنكبوت كل من عمران حسين، المدير التنفيذي للمبيعات والإيرادات، وهشام عبدالرحيم، مدير المبيعات، وذلك خلال حفل منتدى وجوائز الابتكار الحكومي الذي جمع نخبة من قادة التكنولوجيا الحكومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويكرّم المنتدى المؤسسات التي توظف التكنولوجيا بأساليب مبتكرة لإحداث أثر ملموس، سواء من خلال تعزيز الميزة التنافسية أو تحسين العمليات التشغيلية أو دعم النمو أو الارتقاء بعلاقاتها مع العملاء.

من الجدير بالذكر أن دورة هذا العام شهدت تكريم المؤسسات ضمن عدد من الفئات، من بينها أفضل مبادرة للتمكين في دولة الإمارات وأفضل مزود للحلول الرقمية خلال العام وأفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي خلال العام وأفضل الأنظمة الإدارية المبتكرة وجائزة أفضل مشروع لهذا العام، إلى جانب عدد من الفئات الأخرى.

للتواصل الإعلامي

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz

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