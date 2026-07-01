أبوظبي، أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن فتح باب التسجيل في برنامجه التعليمي التفاعلي "رائد أعمال المستقبل" لعام 2026، والذي ينطلق تحت شعار "صيفهم اليوم، مشاريعهم غداً" وذلك ضمن المخيم الصيفي للصندوق، مستهدفاً الطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاماً لتنمية مهاراتهم في الابتكار وريادة الأعمال والثقافة المالية من خلال تجارب تعليمية عملية وأنشطة تفاعلية ملهمة.

يقدم البرنامج للمشاركين مسارات تعليمية مخصصة ومجانية بالكامل تناسب مختلف الفئات العمرية، ويتاح باللغتين العربية والإنجليزية في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ويتضمن أربعة مسارات تعليمية رئيسية:

مسار المبتكرون الصغار (4 - 6 سنوات): يركز على تعريف الأطفال بمفاهيم ريادة الأعمال من خلال اللعب والأنشطة الإبداعية وسرد القصص وتنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي.

مسار المرحلة التأسيسية (7 - 9 سنوات): يتناول أساسيات الثقافة المالية وبناء العلامة التجارية والتسعير والتفاعل مع العملاء ومحاكاة الأسواق المصغرة.

مسار المرحلة المتوسطة (10 - 14 سنة): يهدف إلى تطوير الأفكار التجارية والنماذج الأولية وبناء الهوية والعلامة التجارية، والنمذجة المالية، ومهارات العرض، والإقناع.

مسار المرحلة المتقدمة (15 - 18 سنة): يُعنى بإعداد خطط الأعمال وتطوير المشاريع ومحاكاة التعامل مع المستثمرين وتطوير العروض الاستثمارية والتوجيه المهني والاستعداد لسوق العمل.

ويسعى صندوق خليفة من خلال هذه المسارات إلى تنمية العقلية الريادية والابتكارية لدى الطلبة، وصقل مهارات التواصل والعرض والتقديم لديهم، مع توفير تجربة عملية تحاكي بيئة الأعمال الحقيقية لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية واعدة، عبر مجموعة مزايا تضفي قيمة استثنائية على تجربة المشاركين كورش عمل تفاعلية وأنشطة تطبيقية، ومحاكاة للأسواق والمشاريع التجارية، وجلسات توجيهية، وعروض تقديمية للمشاريع وصولاً إلى حفل التخرج وتوزيع شهادات مشاركة على المتدربين.

وانطلاقاً من إيمانه بأن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب اليوم هو الركيزة الأساسية لاقتصاد مزدهر ومستدام يدعو صندوق خليفة جميع الطلبة الإماراتيين ضمن الفئات العمرية المستهدفة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج نظراً لمحدودية المقاعد ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط.

نبذة عن " صندوق خليفة ":

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae

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مجموعة أورينت بلانيت

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