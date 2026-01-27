الرياض، المملكة العربية السعودية: تعتزم شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، استعراض أحدث حلولها الجاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "داتا سنتر نيشن الرياض 2026"، والذي يُعقد في 28 يناير بالعاصمة السعودية الرياض. وتشارك فيرتف في الحدث بصفتها الراعي البلاتيني، إلى جانب شريكها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، شركة محمد منصور الرميح (MMR KSA)، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم التحول الرقمي في المملكة، وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات بما يتماشى مع تطورات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد هذا المؤتمر منصة رائدة تجمع أبرز صناع القرار والخبراء في قطاع مراكز البيانات بالمملكة، حيث يسلّط الضوء على التوجهات المستقبلية لتقنيات البنية التحتية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقتٍ يشهد فيه القطاع نموًا غير مسبوق تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تجسّد مشاركة فيرتف في المؤتمر مدى التزامها العميق بالسوق السعودي، لا سيّما في ظل حضور عدد كبير من عملائها الرئيسيين، والمستشارين، وشركائها الإقليميين. ومنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2025، رسّخ مؤتمر "داتا سنتر نيشن الرياض" مكانته كواحد من أبرز المنصات في المملكة المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات المتقدمة، وذلك من خلال صيغة تجمع بين المؤتمر والمعرض المصاحب.

مع تزايد أحمال الذكاء الاصطناعي وما يصاحبها من متطلبات غير مسبوقة من حيث الكثافة الكهربائية وإدارة الحرارة، تسلط فيرتف الضوء على محفظتها Vertiv™ 360AI، التي تضم مجموعة متكاملة من الحلول الشاملة المصممة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وسيتمكن الحضور من استكشاف نموذج ثلاثي الأبعاد مصغّر لشبكة السوائل الثانوية (SFN) التابعة لفيرتف، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا ضمن حلول التبريد بالسائل المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات هذه الأحمال المتقدمة.

وسيضم جناح فيرتف )رقم 7( كذلك عرضًا لحل Vertiv™ OneCore، وهو الحل الابتكاري المسبق الصنع للبنية التحتية الهجينة، والمصمم لإعادة تعريف نماذج النشر التقليدية لمراكز البيانات التي تتجاوز سعتها 5 ميغاواط.

وقد تم تطوير Vertiv OneCore ليوفر السرعة، والقابلية للتوسع، والمرونة، حيث يقدّم بنية تحتية متكاملة من البداية إلى النهاية، قادرة على مواكبة متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التي تشهد تطورًا متسارعًا.

ومن أبرز محاور مشاركة "فيرتف" في المؤتمر، الجلسة الحوارية بعنوان: "تمكين الجيل القادم من قدرات الحوسبة المعززة بالذكاء الاصطناعي في المملكة: نحو نموذج الجيغاواط"، والتي يديرها تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لشركة فيرتف في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى. تجمع هذه الجلسة نخبة من المستشارين والعملاء والشركاء الرائدين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لمناقشة سُبل تمكين المملكة من التوسع نحو قدرات حوسبة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الجيغاواط، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الكفاءة والموثوقية.

وفي تعليقه على مشاركة فيرتف، قال تاسوس بيباس: "يسعدنا أن نلتقي في وقتٍ تترجم فيه طموحات المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الرقمية. وتتناول جلستنا محورًا بالغ الأهمية للمنطقة، في ظل استعدادها لنمو غير مسبوق في قدرات الحوسبة، بما في ذلك دور تقنيات التبريد المتقدمة ونهج البنية التحتية المتكاملة في دعم المتطلبات الطموحة للمملكة في هذا المجال ".

وأضاف بيباس: "نتطلع إلى التحاور مع قادة القطاع والخبراء لبحث الحلول التي تمكّن من تحقيق حوسبة ذكاء اصطناعي عالية الكثافة، مع تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة وقابلية التوسع. هذه المناقشة ضرورية لفهم التحديات والفرص التي تنتظرنا، وللمساهمة في دعم رؤية المملكة بأن تصبح رائدة عالميًا في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي."

ومن جانبه، قال رامي نجار، المدير العام لشركة محمد منصور الرميح: "بصفتنا الشريك الاستراتيجي لشركة فيرتف في المملكة العربية السعودية، نفخر بالمشاركة في مؤتمر ومعرض "داتا سنتر نيشن الرياض 2026" لعرض حلول تُعد أساسية في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة. إن تعاوننا مع فيرتف يتيح لنا تقديم تقنيات مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، خاصة في ظل تكييف منشآتهم لاستيعاب أحمال الذكاء الاصطناعي. ويمنحنا الجمع بين الخبرة العالمية لفيرتف والمعرفة العميقة لشركة محمد منصور الرميح بالسوق المحلية موقعًا فريدًا لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة."

للحصول على مزيد من المعلومات حول فيرتف، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Vertiv.com/MEETCA

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

