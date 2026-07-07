أعلنت علي بابا عن مجموعة من الإنجازات الرئيسية التي حققتها خلال النصف الأول من العام 2026، في خطوة تعكس التقدم المتواصل في استراتيجيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتعزز الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع.

ومع انتقال المؤسسات من مرحلة التجارب الأولية إلى تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، عملت علي بابا على توحيد عملياتها الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وإطلاق نماذج محدثة، إلى جانب توسيع بنيتها التحتية العالمية. وتدير Alibaba Cloud اليوم 105 مناطق توافر موزعة على 32 منطقة جغرافية حول العالم، بما يدعم العملاء بخدمات سحابية وحلول ذكاء اصطناعي موثوقة وقابلة للتطوير.

وبفضل منظومتها المتكاملة التي تشمل الرقائق المطورة داخليًا، والبنية التحتية السحابية، والنماذج الأساسية، والتطبيقات، تتمتع علي بابا بموقع استراتيجي يؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إعادة هيكلة منظومة الذكاء الاصطناعي: Alibaba Token Hub

في مارس الماضي، أنشأت علي بابا مجموعة أعمال Alibaba Token Hub (ATH) تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة إيدي وو، لتوحيد كل من مختبر Tongyi، وقطاع النماذج كخدمة (Model-as-a-Service – MaaS) ، ووحدة أعمال Qwen، ووحدة أعمال Wukong، ووحدة ابتكار الذكاء الاصطناعي، ضمن هيكل تنظيمي موحد. وتهدف هذه الخطوة إلى جمع فرق ومنتجات الذكاء الاصطناعي الأساسية تحت مظلة واحدة، ترتكز على مهمة موحدة تتمثل في ابتكار الرموز (Tokens) وإنتاجها وتطبيقها.

أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة

Qwen3.7-Max (مايو): جيل جديد من النماذج اللغوية الضخمة يتميز بقدرات متقدمة في البرمجة المعتمدة على الوكلاء الأذكياء (Agentic Coding) ، والاستدلال المعقد، وتنفيذ المهام طويلة الأمد. ووفقًا لمؤسسة Artificial Analysis، يتفوق النموذج على أبرز النماذج الصينية، ويضاهي أفضل النماذج العالمية.

(مايو): جيل جديد من النماذج اللغوية الضخمة يتميز بقدرات متقدمة في البرمجة المعتمدة على الوكلاء الأذكياء (Agentic Coding) ، والاستدلال المعقد، وتنفيذ المهام طويلة الأمد. ووفقًا لمؤسسة Artificial Analysis، يتفوق النموذج على أبرز النماذج الصينية، ويضاهي أفضل النماذج العالمية. HappyHorse 1.1 (يونيو): نموذج متخصص في توليد الفيديو، يقدم تحسينات ملحوظة في واقعية الحركة، واتساق المشاهد، وجودة المخرجات البصرية. ومنذ إطلاق HappyHorse 1.0 في أبريل، شهد النموذج اعتمادًا واسعًا في إنتاج المحتوى القصير، والإعلانات، والتسويق للعلامات التجارية، والمشاهد السينمائية الخاصة بالألعاب.

(يونيو): نموذج متخصص في توليد الفيديو، يقدم تحسينات ملحوظة في واقعية الحركة، واتساق المشاهد، وجودة المخرجات البصرية. ومنذ إطلاق HappyHorse 1.0 في أبريل، شهد النموذج اعتمادًا واسعًا في إنتاج المحتوى القصير، والإعلانات، والتسويق للعلامات التجارية، والمشاهد السينمائية الخاصة بالألعاب. HappyOyster 1.0 (يونيو): نموذج تفاعلي لبناء العوالم الرقمية (Interactive World Model) ، يوفر قدرات متقدمة للتفاعل مع البيئة المحيطة، وتحكمًا موسعًا، وإمكانية إعادة تسلسل الأحداث، بما يسرّع إنتاج الأفلام التفاعلية، والألعاب، والتجارب البصرية الغامرة.

توسيع نطاق منظومة "كوين"

تطبيق كوين ( Qwen App ): تم تحديث هذا المساعد الذكي المخصص للمستهلكين في يناير، وهو يدمج خدمات "تاوباو" (Taobao) و"علي باي" (Alipay) و"فليجي" (Fliggy) و"أماب" (Amap) في واجهة محادثة موحدة، مما يتيح تنفيذ المهام بسلاسة في مجالات التسوق والدفع والسفر والملاحة.

تم تحديث هذا المساعد الذكي المخصص للمستهلكين في يناير، وهو يدمج خدمات "تاوباو" (Taobao) و"علي باي" (Alipay) و"فليجي" (Fliggy) و"أماب" (Amap) في واجهة محادثة موحدة، مما يتيح تنفيذ المهام بسلاسة في مجالات التسوق والدفع والسفر والملاحة. نظارات كوين ( Qwen Glasses ): تمّ الكشف عنها في المؤتمر العالمي للجوّال (ملتقى عالم الهاتف النقال) في برشلونة، علمًا أنّها توفر خدمات الترجمة الفورية، والتصوير عالي الدقة، وتحويل النص إلى صوت، والتعرف البصري، وإجراء المدفوعات. وفي الصين، يمكن للمستخدمين طلب الطعام وحجز سيارات الأجرة عبر الأوامر الصوتية.

تمّ الكشف عنها في المؤتمر العالمي للجوّال (ملتقى عالم الهاتف النقال) في برشلونة، علمًا أنّها توفر خدمات الترجمة الفورية، والتصوير عالي الدقة، وتحويل النص إلى صوت، والتعرف البصري، وإجراء المدفوعات. وفي الصين، يمكن للمستخدمين طلب الطعام وحجز سيارات الأجرة عبر الأوامر الصوتية. منصة ووكونغ (Wukong Platform): تم إطلاق هذه المنصة الوكيلية المخصصة للمؤسسات في شهر مارس، وهي تدعم سير العمل المعقد والمتعدد الخطوات، وتُعد الحل الرئيسي الذي تعتمد عليه شركة علي بابا لتنفيذ العمليات المؤسسية ذاتية التشغيل.

توسيع نطاق البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي

في إطار التزامها بتخصيص 53 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، قامت "علي بابا" بتوسيع نطاق خدماتها السحابية العالمية من خلال إنشاء مراكز بيانات جديدة في اليابان وماليزيا وفرنسا والمكسيك. وبذلك يصل عدد مناطق توفّر خدمة "علي بابا كلاود" إلى 105 منطقة في 32 منطقة جغرافية.

تُقدّم مراكز البيانات الجديدة مجموعة شاملة من خدمات الحوسبة السحابية المخصّصة للمؤسسات، الأمر الذي يُوفّر بنية تحتية سحابية وذكية آمنة وقابلة للتوسّع ومتينة لدعم العملاء في مختلف أنحاء العالم في مسيرتهم نحو الابتكار الرقمي. ومن خلال إعطاء الأولوية لخصوصية البيانات وسيادتها بشكل صارم، تلتزم هذه البنية التحتية بالأطر والمعايير التنظيمية المحلية المرتبطة بالأمن السيبراني والمرونة وحوكمة البيانات.

إحداث تأثير في قطاعي الرعاية الصحية والزراعة

تسهم "علي بابا" في تطوير الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي من خلال جعل عمليات التشخيص أكثر موثوقيةً، وأقل تكلفةً، ومتاحةً للجميع. في أوائل عام 2026، أطلقت أكاديمية "دامو" التابعة لمجموعة "علي بابا" أداتين مُخصّصتين للفحص مدعومتين بالذكاء الاصطناعي: "ماوس" (MAOSS) للكشف المبكر عن مرض الكبد الدهني، و"كوكا" (COCA) لفحص سرطان القولون والمستقيم - وقد حقّقت كلتا الأداتين دقة تشخيصية عالية.

بالإضافة إلى ما سبق، تعمل "علي بابا" على دفع عجلة الزراعة الذكية بالتعاون مع عملائها. وفي هذا السياق، أبرمت مجموعة "مو يوان" (Muyuan)، الرائدة عالميًا في مجال تربية الماشية، شراكة مع "علي بابا كلاود" لإنشاء نموذج ذكي لتربية الخنازير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من النموذج اللغوي الكبير "Qwen LLM" الذي تملكه "علي بابا"، ومن قدرات المجموعة الحاسوبية المتطورة. وتهدف هذه الشرَاكة إلى تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات التشغيلية الرئيسية، بما في ذلك التغذية العلفية، وتحسين سلالات التربية، وإدارة الماشية.

تعكس هذه التطورات التزام "علي بابا" الأشمل بتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مختلف القطاعات، مما يوفر قيمة ملموسة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

وبالتطلّع إلى المستقبل، ستواصل المجموعة الاستفادة من الزخم الذي حقّقته خلال النصف الأوّل من العام الحالي لتسريع وتيرة الابتكار، وتوسيع نطاق وُصولها العالمي، وإطلاق الموجة التالية من النمو المدفوع بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن مجموعة علي بابا

مجموعة علي بابا هي شركة تكنولوجيا عالمية تتركّز أعمالها حول التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية. نحن نمنح التجّار والعلامات التجارية وتجار التجزئة القدرة على التسويق والبيع والتفاعل مع المستهلكين عبر توفير البُنى التحتية الرقمية واللوجستية وأدوات تحسين الكفاءة ونطاق واسع مُخصّص للتوسيق. كما نحن نُمكّن الشركات ونعطيها القدرات اللازمة عبر بنيتنا التحتية السحابية الرائدة والطليعية، والخدمات التي نوفّرها، وأدواتنا الخاصة بالتعاون على صعيد العمل، من أجل تسهيل تحوّلها الرقمي ونموّ أعمالها.

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