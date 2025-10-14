المنصة تستقبل طلبات المشاركة في برنامجي "قادة مستقبل الاستدامة" و"سفراء الاستدامة" حتى 30 نوفمبر 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، عن فتح باب التسجيل في دورة برامجها لعام 2026. وتدعو المنصة الشباب للتقديم والمشاركة في أحد برامج المبادرة التي تمتد على مدار العالم ، والتي تهدف إلى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات وفرص التوجيه والتواصل لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة.

تعمل منصة "شباب من أجل الاستدامة" على تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة في مجال الاستدامة من خلال برنامجين، هما "قادة مستقبل الاستدامة" ويستهدف طلبة الجامعات والشباب المهنيين من مختلف أنحاء العالم ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاماً، و"سفراء الاستدامة" ويخصص لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الإمارات الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.

وتعمل منصة "شباب من أجل الاستدامة" على توفير منتديات تفاعلية، ومشاركات عالمية، وبرامج توجيه وإرشاد، ومسابقات الابتكار، لتزود المشاركين بالمهارات وتتيح لهم فرص بناء علاقات واكتساب الخبرات اللازمة لتأهيلهم للمساهمة بدور فاعل وإحداث تأثير ملموس في مجالي الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

ويفتح باب التسجيل في دورة برامج منصة "شباب من أجل الاستدامة" لعام 2026 حتى 30 نوفمبر. ومنذ إطلاقها في عام 2016، شارك آلاف الشباب من حول العالم في برامج المنصة، حيث استقبلت العام الماضي نحو 1000 طلب تسجيل لشغل نحو 120 مقعداً فقط، ما يعكس تزايد الإقبال على البرامج التي تركز على إعداد الشباب وتأهيلهم لقيادة جهود الاستدامة.

وقالت الدكتورة لمياء فواز نواف، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر": "تسهم مبادرة ’شباب من أجل الاستدامة‘ بدور محوري ومهم في دعم تحقيق رؤية دولة الإمارات لتمكين الشباب، وتعزيز ريادتها في مجال العمل المناخي".

وأضافت: "في ضوء تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة والمنصات التي تتيح لهم تطوير حلول فعالة ومؤثرة تسهم في بناء مستقبل مستدام، حيث تسعى منصة ’شباب من أجل الاستدامة‘ إلى بناء مجتمع من المبتكرين الشباب وتمكينهم من تحويل شغفهم بالاستدامة إلى مبادرات وحلول عملية. وإننا نتطلع إلى انضمام دفعة عام 2026 من المشاركين الموهوبين إلى مجتمع منصة ’شباب من أجل الاستدامة‘."

وسوف يحظى المشاركون بفرصة اكتساب خبرات عملية من خلال التعامل مع أبرز الشركات الإماراتية والجهات الحكومية ومراكز السياسات ومؤسسات البحث. كما سيشرف على المشاركين خبراء متمرسين في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، مما يتيح لهم اكتساب الخبرات وفهم أعمق للقطاع، فضلاً عن منحهم فرصة بناء شبكة علاقات مهنية متينة. وتركز البرامج على التعليم بأسلوب تفاعلي وإعداد المشاركين ليكونوا جزءاً من مجتمع حيوي يسعى لدفع عجلة التغيير الإيجابي.

يُذكر أن عملية التسجيل في برامج منصة "شباب من أجل الاستدامة" لهذا العام تأتي تحت عنوان "اكتب الفصل التالي"، حيث تدعو المنصة الشباب للمشاركة ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة. وتؤكد المنصة التزامها بتكريس الشمولية في القيادة، وتعزيز قيادة الشباب للعمل المناخي، مع التركيز على تحقيق التوازن في تمثيل كلا الجنسين.

وتستقبل المنصة طلبات الانتساب في برامجها لعام 2026 حتى 30 نوفمبر 2025، وذلك عبر الموقع: www.y4s.ae، ويُنصح بالتسجيل مبكراً نظراً لمحدودية الأماكن المتاحة.

