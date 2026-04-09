​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تؤدي فترات عدم اليقين إلى تباطؤ قرارات الشراء، ولكن تشير بيانات منصة بيوت إلى نمط مختلف في سوق عقارات دبي خلال شهر مارس 2026، حيث يواصل الباحثون عن العقارات التفاعل مع السوق بوتيرة مدروسة، مع تركيز أكبر على الخيارات التي تتماشى مع احتياجاتهم طويلة الأمد.

وأظهر تحليل بيانات البحث على بيوت خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس 2026، مقارنة بشهر يناير من العام نفسه، استمرار نشاط المشترين في البحث عن إعلانات العقارات المعروضة للبيع، رغم تسجيل تراجع طفيف في إجمالي حجم البحث. وبقيت تركيبة الطلب مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار المجمعات السكنية الرئيسية في استقطاب النسب الأكبر من الاهتمام.

ويعكس هذا النمط توجهًا يظهر عادة خلال فترات عدم اليقين، حيث يصبح بعض المشترين أكثر انتباهًا للفرص التي ربما لم يتمكنوا من الاستفادة منها سابقًا. كما يبرز في هذا السياق اهتمام بتوقيت الشراء، خاصة لدى شريحة من المستثمرين الذين لم تتوفر لديهم السيولة خلال فترات سابقة، بما في ذلك مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن هذا التوجه لا ينطبق على جميع المشترين، إلا أنه قد يُترجم إلى بحث أكثر نشاطًا عن القيمة عندما تصبح الظروف أقل قابلية للتنبؤ.

وخلال شهر مارس، واصلت الشقق المعروضة للبيع تصدرها لنشاط البحث على بيوت، حيث استحوذت على نحو ثلثي المشاهدات على إعلانات العقارات المعروضة البيع، الأمر الذي يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للطلب. ويشير هذا التفضيل المستمر إلى اهتمام المشترين بالخيارات العملية والمتوافقة مع الميزانية وطويلة الأجل، لا سيما لدى المشترين الذين يوازنون بين اعتبارات الميزانية وقابلية الاستخدام على المدى الطويل.

واصلت قرية جميرا الدائرية JVC تصدرها قائمة المناطق الأكثر جذبًا للباحثين، تلتها دبي مارينا، والخليج التجاري، وداون تاون دبي، ودبي كريك هاربور. وفي الوقت ذاته، سجلت المناطق الفاخرة مثل نخلة جميرا وداون تاون دبي ارتفاعًا طفيفًا في حصة الطلب، الأمر الذي يشير إلى اهتمام بعض المشترين بالاستثمار في المواقع المتميزة والرائدة. كما تعكس تفضيلات العقارات وضوحًا في توجهات المشترين، حيث شكلت الشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم نحو 74% من إجمالي الطلب على الشقق، مقارنة بـ 15% فقط لشقق الاستوديو، ما يشير إلى ميل المشترين نحو المساحات العملية والمريحة للسكن.

أما في قطاع الفلل، فقد ظل الطلب مركزًا ضمن مجموعة محددة من المجتمعات، حيث تصدرت داماك هيلز 2 قائمة الاهتمام، تلتها دبي هليز استيت والفُرجان. وتمثل الفلل ذات الثلاث أو الأربع غرف 76% من إجمالي البحث، مع زيادة طفيفة للفلل ذات الخمس غرف، ما يدل على استمرار اهتمام المشترين بالمنازل الأكبر الملائمة للعائلات.

وأوضحت فيبا أحمد، نائب رئيس مبيعات العقارات في بيوت: "تميل فترات عدم الاستقرار إلى تشجيع قرارات أكثر وعيًا ونهجًا مدروسًا، بدلًا من التوقف الكامل عن البحث. وما نرصده حاليًا هو نمط بحث أكثر تركيزًا، يوجّه فيه المشترون والمستأجرون اهتمامهم نحو مناطق وأنواع وحدات سكنية وشرائح سعرية تتماشى مع خططهم طويلة الأمد"

وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق عقارات دبي لا تتباطأ، بل تعيد ضبط استراتيجياتها، مع استمرار المشترين في البحث والمقارنة والتفاعل، مع وضوح أكبر حول احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية.

-انتهى-

#بياناتشركات