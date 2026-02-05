ستة محاور استراتيجية تجسد رؤية متكاملة للرعاية الصحية المستقبلية

إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر التميز في الرعاية الصحية بمشاركة جهات دولية رفيعة المستوى

الإمارات العربية المتحدة – دبي، تحت شعار "رعاية صحية برؤية الغد"، تستعد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لمشاركة نوعية في معرض الصحة العالمي (WHX 2026)، الذي يُعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مدينة إكسبو دبي، تعكس انتقالها من تطوير الخدمات إلى هندسة نماذج مستقبلية للرعاية الصحية، في إطار توجه وطني يستند إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 والاستراتيجية الوطنية للابتكار ومئوية الإمارات 2071.

وتستعرض المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 28 مشروعاً مبتكراً موزعة على ستة محاور استراتيجية، تشمل موضوعات العمر الصحي المديد، وتعزيز ازدهار الأسرة، وتطوير الرعاية العلاجية المتقدمة، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج لتجربة صحية استباقية وخدمات مستقبلية، مع تخصيص محور مستقل للشباب باعتبارهم ركيزة استدامة القطاع الصحي. ويركز المحور السادس على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي التفاعلي، حيث تقدم المؤسسة في هذا المحور 12 مشروعاً نوعياً، في تجسيد عملي لتحول التقنيات الرقمية إلى أدوات فاعلة في تصميم نماذج الرعاية المستقبلية.

وتكتسب هذه الحزمة من المشاريع أهميتها من طابعها التحولي، إذ يمثل 22 مشروعاً منها، بنسبة تتجاوز 78%، مبادرات تنفرد بها المؤسسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس موقعها المتقدم في تبني حلول صحية غير تقليدية، وانتقال الابتكار من كونه مفهوماً تقنياً إلى نموذج تشغيلي قابل للتطبيق والتوسع. وتنفذ المؤسسة هذه المشاريع بالشراكة مع 16 جهة استراتيجية من منظومة الابتكار الصحي، في نموذج تكاملي يعزز الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات البحث والتطوير والشركات المتخصصة في التقنيات الطبية، بما يدعم الجاهزية الوطنية لمواجهة تحديات الصحة المستقبلية.

وعلى هامش مشاركتها في معرض الصحة العالمي، تطلق المؤسسة النسخة الرابعة من مؤتمر التميز في الرعاية الصحية، بمشاركة نخبة من الجهات العالمية المتخصصة في الابتكار الطبي، بما يعزز تبادل الخبرات الدولية في تطوير نماذج الرعاية الصحية. كما تتضمن مشاركة المؤسسة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء محليين ودوليين، وتنظيم حلقة شبابية متخصصة تُعنى بدور الأجيال الجديدة في صياغة مستقبل الرعاية الصحية، إلى جانب إطلاق "استوديو الصحة" وهي مدونة صوتية (بودكاست) تقدم يومياً طوال أيام المعرض وتستضيف نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة الاتجاهات الصحية الحديثة وقصص الابتكار في القطاع.

ويعد معرض الصحة العالمي من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، إذ يجمع نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والجهات الحكومية والشركات العالمية المعنية بالتقنيات الطبية، ويوفر مساحة استراتيجية لاستعراض الحلول المستقبلية في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة التحولات العالمية في أنماط تقديم الرعاية الصحية.

وتندرج مشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن توجهها لتعزيز حضورها المؤثر في المحافل الدولية المتخصصة، وتكريس موقعها كمساهم رئيسي في صياغة مستقبل الرعاية الصحية، عبر نماذج مبتكرة تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتدعم تنافسية القطاع الصحي الإماراتي إقليمياً وعالمياً.

