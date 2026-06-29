مسقط – في إنجاز جديد يضاف إلى سجّل حافل من الإنجازات التّي تعزز ريادتها ومكانتها الإقليمية، دخلت عُمانتل قائمة فوربس الشرق الأوسط في قائمة أفضل خمس شركات اتصالات من حيث الربحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026م، وذلك بعد أن سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 107.9 مليون ريال عُماني بنمو 52.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع إيراداتها إلى 856.7 مليون ريال عُماني بزيادة 6.1% على أساس سنوي.

ويعكس هذا التصنيف متانة الأداء المالي للشركة وقوة نموذج أعمالها وتنوع مصادر دخلها، فضلاً عن نجاح استثماراتها الاستراتيجية في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات والتقنية على مستوى المنطقة.

كما انعكس الأداء التشغيلي القوي في ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) للمجموعة لتصل إلى 268.5 مليون ريال عُماني، مدفوعة بالأداء القوي للعمليات المحلية والمساهمات المتنامية من مجموعة زين.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال غسان بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي للمالية في عُمانتل: "إن تصنيف عُمانتل ضمن أفضل خمس شركات اتصالات من حيث الربحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد شهادة على فاعلية استراتيجيتنا وثقة مشتركينا والتزام موظفينا. ويعكس هذا الإنجاز حرصنا في عُمانتل على تحقيق نمو مستدام وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي وخلق قيمة طويلة الأمد لمختلف أصحاب المصلحة، بما يسهم في دعم طموحات سلطنة عُمان نحو اقتصاد رقمي متطور."

كما واصلت العمليات المحلية لعُمانتل تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.5% لتصل إلى 178 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء المتميز لعدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك خدمات الهاتف المتنقل والنطاق العريض الثابت وخدمات الجملة وحلول تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة.

وقد انعكس هذا الزّخم في استفادة الشركة من الأداء الإيجابي لمجموعة زين، الأمر الذي عزز من حضورها الإقليمي وساهم في تنويع مصادر إيراداتها. ويضع تصنيف فوربس الشرق الأوسط عُمانتل ضمن نخبة شركات الاتصالات التي تسهم في رسم مستقبل الاتصالات والخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعكس حجم استثمارات الشركة المتواصلة في شبكات الجيل القادم والبنية الأساسية الرقمية والخدمات السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يلبي احتياجات المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد في عالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو الرقمنة.

وانسجاماً مع استراتيجيتها، تواصل عُمانتل التزامها بتعزيز الابتكار والارتقاء بتجربة المشتركين وتوسيع قدراتها الرقمية، بما يرسخ مكانتها كمجموعة إقليمية رائدة في قطاع الاتصالات والتقنية. وتقدم عُمانتل حلولًا عالمية المستوى وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، كما تواصل صياغة مستقبل أكثر اتصالًا ورقمنة، بما يواكب طموحات سلطنة عُمان ويضعها في مصاف الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي.

تمكنت عُمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عُمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عُمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

منى المعمري

مدير الصحافة الرقمية والإعلام

عُمانتل

البريد الإلكتروني: muna.maamri@omantel.om

-انتهى-

#بياناتشركات