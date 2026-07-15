أعلن دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالميًا والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق أداء مالي قوي للنصف الأول من عام 2026، بما يعكس قوة قاعدة أعماله المتنوعة والانضباط في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية. ونتيجة لذلك، سجل البنك نموًا في إجمالي الإيرادات ليصل إلى 12.4 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 10% على أساس سنوي، فيما شهد صافي الموجودات التمويلية نموًا بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي في حين بلغت ودائع المتعاملين327 مليار درهم إماراتي. وقد واصل البنك تعزيز ميزانيته العمومية مع استمرار التحسن في جودة الموجودات، ونسب رأس المال والحفاظ على ربحية مستقرة، بما يعزز إمكاناته وقدرته على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة حقيقية.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026

الإيرادات والربحية

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم إماراتي، مدعومة بنمو مستدام عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 مليار درهم إماراتي، مدعومة بنمو الإيرادات واستمرار الكفاءة التشغيلية.

بلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليار درهم إماراتي، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريبًا من 20%، بما يعكس مرونة واستدامة مصادر أرباح البنك.

نمو الميزانية العمومية

ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بطلب قوي عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم إماراتي خلال الفترة.

ويعكس هذا النمو المتواصل قوة الامتياز المؤسسي للبنك وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين ودعمهم عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.

ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 327 مليار درهم إماراتي، مدعومة باستمرار الزخم في استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي بلغت 112 مليار درهم إماراتي، بزيادة تجاوزت 1% منذ بداية العام.

تحسن جودة الموجودات

واصلت جودة الموجودات تحسنها، مع انخفاض نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4%، بتراجع قدره 30 نقطة أساس منذ بداية العام.

وظلت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس، بما يعكس جودة المحفظة التمويلية ومتانتها.

كما حافظ معدل التغطية النقدية على مستواه القوي عند 122%، مرتفعًا بمقدار 200 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما استقر معدل التغطية الإجمالية عند 158%.

قوة رأس المال والسيولة

حافظ دبي الإسلامي على مركز رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك ( CET1 ) 13.0%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال ( CAR ) 16.1%، بما يعكس الانضباط في إدارة رأس المال والقدرة القوية للبنك على توليد رأس المال من خلال موارده الداخلية.

) 13.0%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال ( ) 16.1%، بما يعكس الانضباط في إدارة رأس المال والقدرة القوية للبنك على توليد رأس المال من خلال موارده الداخلية. كما واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من احتياطات السيولة، مع بقاء النسب الرقابية أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة ( LCR ) 140%، ونسبة صافي التمويل المستقر ( NSFR ) 105%.

) 140%، ونسبة صافي التمويل المستقر ( ) 105%. وتعززت قوة قاعدة التمويل لدى البنك من خلال استمرار نمو ودائع المتعاملين وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

أبرز مستجدات الأعمال والتنفيذ الاستراتيجي

نمو الخدمات المصرفية للأفراد:

واصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تحقيق نمو قوي، حيث سجلت المحفظة نموًا بنسبة 12% منذ بداية العام لتصل إلى 86 مليار درهم إماراتي، مدعومة بطلب واسع النطاق على مختلف منتجات التمويل.

ارتفع حجم التمويلات الشخصية بنسبة 30% على أساس سنوي، لتتجاوز المحفظة 30 مليار درهم إماراتي، ما يعزز مكانة دبي الإسلامي الرائدة في سوق التمويل الشخصي في دولة الإمارات.

بلغت ودائع متعاملي الخدمات المصرفية للأفراد 91 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5% منذ بداية العام، مع حفاظ البنك على مزيج قوي من الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 44%، بما يدعم استقرار مصادر التمويل ومتانة الميزانية العمومية.

كما واصل البنك تعزيز قاعدة متعامليه من خلال استراتيجيات تستند إلى جودة الاستقطاب وتعميق سبل التواصل معهم، حيث أسهمت حملات تحويل الراتب DIB X TRA في تعزيز العلاقات المصرفية الأساسية مع المتعاملين ودعم النمو المستدام لقاعدة الأعمال.

نمو الخدمات المصرفية للشركات:

بلغت الموجودات التمويلية لقطاع الخدمات المصرفية المحلية والعابرة للحدود 186 مليار درهم إماراتي، مرتفعة بأكثر من 5% منذ بداية العام، بما يعكس استمرار الطلب القوي من الشركات والمؤسسات.

ارتفعت ودائع الشركات إلى 213 مليار درهم إماراتي، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 26% من إجمالي ودائع الشركات.

كما عزز دبي الإسلامي ريادته في أسواق رأس المال الإسلامية، من خلال المشاركة في إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، إلى جانب ترتيب تمويلات مشتركة بقيمة تقارب 6 مليار دولار أمريكي لصالح الجهات السيادية، والجهات المرتبطة بالحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية.

التقدم المحرز في الخدمات المصرفية الرقمية:

سجل البنك مستويات قياسية في استقطاب المتعاملين عبر القنوات الرقمية، مع ارتفاع عدد المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية بنسبة 16% على أساس سنوي.

وخلال النصف الأول من عام 2026، تم استقطاب 83% من متعاملي الحسابات الجارية وحسابات التوفير الجدد عبر القنوات الرقمية، بما أسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة إجراءات "اعرف متعاملك" ( KYC )، والارتقاء بتجربة انضمام المتعاملين بشكل عام.

)، والارتقاء بتجربة انضمام المتعاملين بشكل عام. كما حافظت القنوات الرقمية على مستويات استخدام مرتفعة، حيث تم إنجاز 55% من معاملات المتعاملين عبر تطبيق دبي الإسلامي، فيما أجرى 98 % من المتعاملين معاملاتهم من خلال القنوات الرقمية خلال الفترة.

متانة الخزينة

نجح دبي الإسلامي في إصدار صكوك الشق الأول الإضافي الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي، والتي شهدت إقبالًا قويًا من المستثمرين المتخصصين في الصيرفة الإسلامية، بما يعكس استمرار الثقة في الأسس الائتمانية للبنك وريادته في الأسواق.

منصة متكاملة للمتعاملين تعنى بالاستدامة

قدم دبي الإسلامي تمويلات مستدامة بقيمة 3.1 مليار درهم إماراتي، إلى جانب تمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام.

كما أطلق البنك خدمات الإرشاد في مجال الاستدامة، كمنصة رائدة تهدف إلى دعم المتعاملين عبر خدمات استشارية متخصصة، تعزز جاهزيتهم للحصول على التمويل والاستفادة منه، وتقديم هياكل تمويلية تساعدهم على تنفيذ خطط التحول والاستدامة.

الأداء في الإيرادات والأرباح:

جاء النمو في إجمالي الإيرادات مدعومًا بارتفاع صافي الدخل التمويلي بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 10.2 مليار درهم إماراتي، إلى جانب نمو الدخل غير التمويلي بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 2.2 مليار درهم إماراتي.

مدعومًا بارتفاع صافي الدخل التمويلي بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 10.2 مليار درهم إماراتي، إلى جانب نمو الدخل غير التمويلي بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 2.2 مليار درهم إماراتي. استقر هامش صافي الربح عند 2.4%، متراجعًا بمقدار 30 نقطة أساس على أساس سنوي و10 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار ارتفاع تكلفة التمويل على مستوى القطاع المصرفي.

عند 2.4%، متراجعًا بمقدار 30 نقطة أساس على أساس سنوي و10 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار ارتفاع تكلفة التمويل على مستوى القطاع المصرفي. حافظ البنك على نسبة تكلفة إلى الدخل عند مستوى عالي التنافسية في القطاع، حيث بلغت 29.0%، بما يعكس الانضباط في إدارة التكاليف واستمرار الكفاءة التشغيلية.

عند مستوى عالي التنافسية في القطاع، حيث بلغت 29.0%، بما يعكس الانضباط في إدارة التكاليف واستمرار الكفاءة التشغيلية. واصلت الربحية أداءها القوي، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم إماراتي، فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليار درهم إماراتي.

متانة الميزانية العمومية

واصلت الميزانية العمومية لدبي الإسلامي نموها خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% منذ بداية العام ليصل إلى 423 مليار درهم إماراتي ، مدعومًا باستمرار الزخم القوي في مختلف قطاعات أعمال البنك.

لدبي الإسلامي نموها خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع بنسبة منذ بداية العام ليصل إلى ، مدعومًا باستمرار الزخم القوي في مختلف قطاعات أعمال البنك. ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة قوية بلغت 7% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي ، مدعومًا بالطلب القوي على التمويل على مستوى قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026.

بنسبة قوية بلغت حتى تاريخه من العام ليصل إلى ، مدعومًا بالطلب القوي على التمويل على مستوى قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة خلال النصف الأول من عام 2026. ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 327 مليار درهم إماراتي ، مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

بنسبة حتى تاريخه من العام لتصل إلى ، مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. واصلت جودة الموجودات تحسنها، حيث تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة عند 2.4%، فيما حافظت معدلات التغطية على مستويات قوية وصحية.

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نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتمتد منظومة البنك عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان وتركيا وإندونيسيا وكينيا والسودان والبوسنة، لتخدم أكثر من 11 مليون متعامل، في انعكاس واضح لحجم أعماله المتنامي ومكانته الموثوقة. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 110 مليار دولار أمريكي وقوى عاملة للمجموعة تصل إلى 12,000 موظف وأكثر من 540 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يوفر دبي الإسلامي لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيداً من نطاقه الواسع وشبكته المتكاملة. يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.

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