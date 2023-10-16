الشراكة بين شركة فيزا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ترسخ مرة أخرى لدور فيزا كمقدم حصري لخدمات الدفع الرقمي ببطولة كأس الأمم الإفريقية توتال إنيرجيز 2024 في كوت ديفوار.

تجديد الشراكة يشمل جميع بطولات كأس الأمم الإفريقية حتى عام 2026 بما في ذلك ولأول مرة كأس الأمم الإفريقية للسيدات وبطولة إفريقيا للمدارس الثانوية ودمج منتجات وخدمات فيزا في جميع عمليات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أبيدجان، كوت ديفوار، أعلنت شركة فيزا اليوم عن تجديد شراكتها مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى عام 2026، مما يرسخ دور فيزا كمقدم حصري لخدمات الدفع الرقمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار.

وستمتد الشراكة إلى بطولتين - لتشمل كأس الأمم الإفريقية للسيدات في عام 2024 وكأس الأمم الإفريقية للرجال في عام 2025 المقرر استضافتهما فى دولة المغرب - مما يرسخ دور شركة فيزا الدائم في تمكين الرياضيين وبناء عالم أكثر شمولاً من خلال الرياضة.

وستوفر شركة فيزا، بصفتها الشريك الرسمي لخدمات الدفع الرقمي للبطولة، تقنية الدفع الخاصة بها لعملائها والتي ستربط جماهير كرة القدم الإفريقية الأكثر شغفًا وتفاعلًا من خلال تجارب فريدة من نوعها. كما ستطلق شركة فيزا برنامج مرافقة اللاعبين، مما سيتيح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12عامًا فرصة لمرة واحدة في العمر للمشي جنبًا إلى جنب مع لاعبيهم المفضلين على أرض الملعب قبل بدء المباريات.

وستشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال إنيرجيز لكرة القدم 2024 في كوت ديفوار مشاركة 24 فريقًا للعب 52 مباراة على أرض ستة ملاعب، وستوفر فيزا خدماتها للدفع الرقمي في جميع الأماكن لشراء التذاكر مباشرةً وعبر الإنترنت.

وصرحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "تُعد بطولة كأس الأمم الإفريقية واحدة من أكبر بطولات كرة القدم وأكثرها شعبية على مستوى العالم، حيث يتابعها الملايين من المشجعين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أفضل الفرق واللاعبين في إفريقيا"، وأضافت قائلة "توفر شراكتنا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والبطولة القادمة في كوت ديفوار منصة لتحسين التجربة الشاملة للمشجعين وزيادة التواصل مع عملائنا وشركائنا والمستهلكيين والمجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا التجارية، كما نتطلع إلى تقديم تجارب دفع جديدة وفريدة من نوعها للمشجعين والتي من شأنها أن تجعل البطولة ذكرى لا تنسى".

وقال د. باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن نرحب بمشاركة شركة فيزا، العلامة التجارية العالمية المرموقة، لعائلة كرة القدم الأفريقية. ستساهم هذه الشراكة في زيادة شعبية وجاذبية مسابقات كأس الأمم الإفريقية بين مشجعي كرة القدم على المستوى القاري والعالمي."

وأضاف أن "كأس إفريقيا توتال انرجيز الكاميرون 2021 قد شوهد من قبل أكثر من 600 مليون مشجع في حوالي 180 دولة على مستوى القارة الإفريقية والعالم. ونحن على ثقة تامة بأن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم كوت ديفوار 2023 ستجمع المزيد من مشجعي كرة القدم. ويسعدنا أيضًا أن تشاركنا شركة فيزا التزامنا باستثمار وتطوير وتنمية مدارس كرة القدم للبنين والبنات وكرة القدم النسائية في القارة الأفريقية."

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حول شركة فيزا:

فيزا هي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: عن فيزا، visamiddleeast.com/blog ، @Visacemea

حول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم(CAF):

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) هو الجهة الحاكمة لكرة القدم في إفريقيا، وتأسس عام 1957. الأعضاء المؤسسون هم مصر، السودان، إثيوبيا وجنوب إفريقيا. يضم في عضويته 54 اتحاداً عضواً ويقع مقر أمانته العامة في مصر.