"حلم" توقع بروتوكولين مع صندوق "قادرون باختلاف" وبنك الإسكندرية .. والملتقى ينجح في توفير 500 فرصة عمل لذوي الإعاقة

القاهرة: حققت النسخة السادسة من ملتقى "خطوة 2026" للتوظيف الدامج، الذي تنظمه حلم، الرائدة لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة نجاحًا كبيرًا انعكس في الأرقام والنتائج الملموسة، حيث أسفر الملتقى عن توفير نحو 500 فرصة عمل في مجالات متنوعة شملت العمليات التشغيلية، وخدمة العملاء، والدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، وأنظمة الأمن، والموارد البشرية، والمشتريات، بجانب الحضور غير المسبوق لأكثر من 2500 زائر من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمهتمين بقضايا الدمج، فضلًا عن مشاركة واسعة من حوالي 50 شركة، و10 منظمات مجتمع مدني.

كما كرّمت حلم ثلاث جامعات من بين 27 جامعة تتعاون معها في تشغيل وتطوير مراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، تقديرًا لدورها الفاعل في دعم نجاح ملتقى "خطوة 2026".

وأوصى المشاركون في النسخة السادسة للملتقى بضرورة توسيع نطاق الشراكات مع الوزارات والقطاع الخاص لضمان استدامة فرص الدمج، وتطوير برامج التدريب التي تربط التعليم بسوق العمل وتواكب التحولات التكنولوجية، إلى جانب الدعوة لمواصلة العمل على نشر نموذج الدمج الوطني ليصبح إطارًا قابلًا للتطبيق في جميع المحافظات المصرية.

ولم يقتصر النجاح على هذه الأرقام بل تخطاه الى قيام حلم – على هامش فعاليات الملتقي – بتوقيع بروتوكولين للتعاون الاستراتيجي؛ الأول مع صندوق "قادرون باختلاف" لإطلاق مسار وطني متكامل للتأهيل والتوظيف الدامج، والثاني مع بنك الإسكندرية بصفته شريك التنمية، بما يعزز فرص الدمج ويوسع نطاق التوظيف في مختلف المحافظات.

كما شهد الملتقى مشاركة عدة مبادرات متميزة يقودها أشخاص من ذوي الإعاقة مثل مبادرات الرياضة الدامجة والسياحة الدامجة، إلى جانب مشروع لاكتشاف المواهب ودعم القدرات، ومعرض "ديارنا" الذي ساهم في تقديم مجموعة من المنتجات والأعمال اليدوية والحرفية التي تعكس الإبداع والإنتاجية.

قال رامز ماهر، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لحلم: "نجاح النسخة السادسة من ملتقى خطوة يعكس انتقال مفهوم الدمج في مصر من مرحلة التوعية إلى مرحلة بناء الفرص الحقيقية، ويؤكد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح أولوية تنموية مشتركة بين مختلف الأطراف."

وأضافت آمنة الساعي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لحلم: “في حلم نؤمن بأن التوظيف جزء من رحلة متكاملة تبدأ بالتعليم والتأهيل واكتساب المهارات، وصولًا إلى الاستقلال الاقتصادي. ومن خلال الشراكات التي أطلقناها، نسعى إلى ترسيخ نموذج مستدام يضمن فرصًا متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات المصرية."

ومنذ انطلاقها عام 2014، تبنت حلم رؤية واضحة تقوم على إزالة الحواجز البيئية والتكنولوجية والاجتماعية، لتتحول إلى منصة متكاملة تقدم حلول الدمج والإتاحة والتوظيف والتدريب والاستشارات للقطاعين الحكومي والخاص. وقد طورت حلم برامج متخصصة مثل SEED للتأهيل المهني والتوظيف، وSTARS للمنح التعليمية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب برامج التعليم من أجل التوظيف والتبادل الدولي للشباب.

وعلى مدار أكثر من عقد، ساهمت حلم في تدريب وتأهيل أكثر من 15 ألف شخص من ذوي الإعاقة، ودعم أكثر من 500 شركة وجهة حكومية في تطوير بيئات عمل أكثر شمولًا، وإنشاء وتطوير 27 مركزًا جامعيًا لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالشراكة مع أمديست وبتمويل من USAID، فضلًا عن مساهمتها في تطوير نماذج رائدة للإتاحة في مشروعات قومية ومواقع تراثية وسياحية مثل المتحف المصري الكبير ومعابد الكرنك. وقد حصدت حلم خمس جوائز عالمية من Zero Project تقديرًا لابتكاراتها في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الدمج والإتاحة.

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