قطاع العقارات في دبي يمتلك أكبر عائد على الاستثمار عالمياً بنسبة تتراوح بين 8% و15%

صفقات البيع على المخطط في دبي تشكل 27% من إجمالي الصفقات العقارية في فبراير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت دي إتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، أن سوق العقارات في دبي شهد زيادة بنسبة 29.6% على أساس سنوي من حيث أحجام الصفقات مدفوعاً بالنمو في سوق العقارات على المخطط والسوق الثانوية.1 ويعكس ذلك الأداء القوي للسوق التقدمُ الذي أحرزته عمليات البيع في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز، أول مشاريع الشركة في دولة الإمارات الذي أطلقته في فبراير، والذي يتكون من 430 وحدة في قرية جميرا الدائرية ويتميز بتصميمه المعماري عالمي المستوى. وبدأت الشركة الآن عمليات البناء، حيث من المقرر تسليمه في عام 2026.

وتتميز دبي بأحد أكبر العوائد على الاستثمار في العالم، حيث تتراوح نسبتها ما بين 8% و15%2، بينما يبلغ متوسط إجمالي إيرادات الإيجار 5.2%، مما يستقطب مزيداً من الاستثمارات في قطاع العقارات في الإمارة. وأسهم ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، في الارتقاء بسوق العقارات في دبي لتشهد 12,475 صفقة بقيمة 48 مليار درهم إماراتي خلال شهر فبرابر وحده، حيث توزعت تلك الصفقات ما بين العقارات على المخطط والعقارات الجاهزة. ويشكل قطاع العقارات على المخطط القوة الدافعة وراء أداء السوق عموماً، حيث يستحوذ على حوالي 27% من إجمالي الصفقات وتصل قيمته الإجمالية إلى 13 مليار درهم منذ بداية العام الحالي.

وأصبح بإمكان آلاف المستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم الآن الحصول على التأشيرة الذهبية بشكل أسهل بفضل إلغاء الشرط الذي يقتضي تسديد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن 1 مليون درهم إماراتي للتأهل لبرنامج الإقامة الذهبية المرغوب للغاية.3 ويسهم هذا الحافز في تعزيز اقتصاد الدولة، لا سيما أن عدد السكان في دبي يشهد ارتفاعاً كبيراً لتصبح إحدى المدن الأسرع نمواً في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 3.7 مليون شخص.4 كما أن السعي المتواصل للمستثمرين للحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات سيؤدي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للعقارات في الدولة، وهو ما يعكسه العدد المتزايد من المشاريع التي تقوم شركات التطوير العقاري بإطلاقها وبنائها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بشير ساميا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والنمو لدى دي إتش جي للعقارات: "يواصل سوق العقارات في دبي مسيرة النجاح باستقطاب مزيد من المستثمرين، مدفوعاً بالنمو الاستثنائي الذي تحققه العقارات على المخطط التي تستحوذ على 60% من النشاط في السوق.5 وبعد 30 عاماً من النجاح والنمو المتواصل في أوروبا، نؤكد على التزامنا بتعزيز مشهد العقارات في دول مثل سويسرا وصربيا. وفي الوقت نفسه، نسعى إلى الاستفادة من خبراتنا التي تمتد لعقود من أجل التوسع عالمياً، لا سيما في الإمارات التي تشكل الوجهة الأفضل لمثل هذه الخطوة، وتحديداً في قلب قرية جميرا الدائرية."

وتبذل دي إتش جي للعقارات قصارى جهودها لتعزيز تأثيرها على قطاع العقارات السكنية في دبي، من خلال تلبية متطلبات الجنسيات المختلفة في دولة الإمارات، وتطوير محفظتها دون الاستغناء عن لمستها الأوروبية المعهودة والتي تتجلى بوضوح في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز. ويحتضن سجل العلامة، الذي يمتد على مدار ثلاثة عقود، مجموعة من الإنجازات العالمية التي تتضمن تسليم 300 مشروع وتشييد وتطوير 2.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 1,000 مشروع سكني ما يزال قيد التطوير.

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لمحة حول دي اتش جي:

تمتلك دي اتش جي للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. الشركة أطلقت مشروعها الأول في دبي هذا العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإمارات، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

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