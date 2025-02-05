نسخة العام 2026 تستعرض إمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والتقنيات الحيوية والتقنيات التعليمية والاقتصاد الإبداعي والتقنيات الصحية والتنقل وغيرها

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تسجل مسيرة الإمارات اللافتة وريادتها في تقدم الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي إنجازًا جديدًا مع استضافة قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي اعتبارًا من العام 2026. ويمثل الإطلاق الاستراتيجي لـعالم الذكاء الاصطناعي في العاصمة الإماراتية خطوة جديدة في مسيرة الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.

فقد وضعت أبوظبي نصب أعينها هدف التحول إلى أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، وهو ما يعد الدافع الأساسي وراء استراتيجية أبوظبي الحكومية الرقمية 2025-2027 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وتعد الإمارات اليوم المركز الأول عالميًا في استقطاب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وجاء هذا الإعلان خلال يوم افتتاح القمة الأولى لـعالم الذكاء الاصطناعي في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي، والتي تعد أكبر تجمع لمختصي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وستنطلق في عام 2026 وسط موجة من الأخبار العالمية حول الاستثمارات المدفوعة بتحالفات الذكاء الاصطناعي، وظهور نماذج جديدة في هذا المجال تعيد تشكيل الخطاب السائد وتغير افتراضات السباق العالمي نحو الذكاء الاصطناعي. وتعد قمة عالم الذكاء الاصطناعي الفعالية الوحيدة متعددة القطاعات والمخصصة بالكامل للذكاء الاصطناعي، والمنبثقة عن جيتكس جلوبال - أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم. وقد شهدت النسخة الأولى من الحدث إقبالًا فاق التوقعات، حيث استقطب حضورًا متميزًا من الوفود القادمة من أكثر من 149 دولة.

يذكر أن قمة عالم الذكاء الاصطناعي تقام بتنظيم من شركة كون إنترناشيونال - الذراع الدولية للفعاليات التابعة لمركز دبي التجاري العالمي والجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال. وستُعقد الفعالية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من خلال شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتجمع سنويًا نخبة من الشخصيات المؤثرة عالميًا من القطاعين العام والخاص، لدفع عجلة تطوير الاقتصاد المستقبلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحت القيادة الإماراتية الطموحة والرؤية الاستشرافية الجريئة.

وفي هذا السياق، قال معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة:

"في أبوظبي ودولة الإمارات، يرتكز التزامنا بالابتكار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والبحث والتطوير على منظومة ديناميكية تمكّن المواهب وتدفع عجلة التقدم الاستراتيجي. ونحن اليوم فخورون بدعم فعالية عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وهو تجمع سنوي يجمع أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي والمبتكرين في عاصمتنا، لتحدي المألوف واستكشاف آفاق جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بشكل آمن، مما يعزز دور دولة الإمارات كمحرك رئيسي لاقتصادات المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي."

سعادة فيصل البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، يلقي الكلمة الافتتاحية على خشبة المسرح في قمة "عالم الذكاء الاصطناعي 2025"

ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تمثل إقامة فعاليات عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي شهادة على التزام مجموعة أدنيك بترسيخ مكانة العاصمة كمركز عالمي للابتكار التقني والذكاء الاصطناعي. ويتماشى هذا الحدث مع رؤيتنا لتعزيز التطورات المتطورة، واستقطاب الخبرات العالمية ودعم الحوار الهادف حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال استضافة عالم الذكاء الاصطناعي، فإننا ندعم إنشاء منصة تمكّن الصناعات والحكومات والمبتكرين من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التحولية، وتعزيز ريادة أبوظبي ودورها البارز في رسم ملامح مستقبل التقنية والاقتصادات الرقمية."

وقالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة كون إنترناشيونال ونائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "تمثل فعاليات عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي ودولة الإمارات نقطة التقاء محورية لأحدث التطورات في التفكير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. يجبر هذا الحدث السنوي الأطراف المعنية على إعادة التفكير وإعادة التقييم وإعادة التوجيه لمواكبة التحديات الجديدة والتغيرات الجذرية، بروح تنافسية وتعاونية في آنٍ واحد. لا شك في إن قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي ستبرز كقوة دولية مؤثرة في الاقتصاد العالمي للذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تشكيل السياسات، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات، ودفع عجلة التبني السريع والمسؤول للذكاء الاصطناعي في الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات المدنية. وبالاستناد إلى البنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات، يسرّع ’عالم الذكاء الاصطناعي‘ خطواته نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي يتمحور حول الإنسان."

بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، يلتزم معرض عالم الذكاء الاصطناعي بتعزيز التعاون العالمي، ودعم الحكومات في تبني أطر ذكاء اصطناعي متقدمة، وتطوير المواهب الدولية واستقطابها، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات. كما يسعى المعرض إلى تعزيز البحث والابتكار، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي.

يعد مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) المقر الجديد لـفعالية عالم الذكاء الاصطناعي، وهو وجهة عالمية حائزة على جوائز عدة ومُصممة خصيصًا لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وبفضل مرافقه المتطورة والمساحات المتصلة، فضلًا عن وجود ستة فنادق داخل الموقع، يوفر أدنيك بيئة مثالية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وعرض أحدث التقنيات واستضافة المحافل الدولية لوضع السياسات.

كما تعزز هذه الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي للحوار والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تجمع قادة القطاعين العام والخاص لدفع عجلة اقتصاد المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الإمارات – القوة الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي

في ظل توقعات بوصول مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 100 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030، تسهم قمة عالم الذكاء الاصطناعي 2026 في تسريع مشاريع البنية التحتية التقنية الجديدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاعات المختلفة. ويتماشى الحدث مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، مما يعزز دور الإمارات في صياغة اقتصادات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار التزامها الراسخ بقيادة الذكاء الاصطناعي، تشارك الإمارات في المبادرات العالمية، ومن بينها مساهمة شركة MGX في تحالف Stargate AI بقيمة 500 مليار دولار، وهو أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في العالم، بالإضافة إلى إطلاق مختبر القابضة للنمو، و الذي خصص 27 مليون دولار لتمويل مشاريع البحث والتطوير، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي من خلال إثبات المفاهيم والبرامج التجريبية. وفي دبي، تم تعيين عدد من المدراء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الجهات الحكومية في مبادرة رائدة من نوعها في القطاع العام، لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي في صميم صنع السياسات والابتكار في الخدمات العامة.

في الوقت ذاته، تواصل الإمارات ريادتها في تطوير المواهب في الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرتها الطموحة "مليون مبرمج عربي"، التي تهدف إلى تجهيز الجيل القادم بمهارات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات المستقبل.

استكشاف موجة التغيير في عصر عالم الذكاء الاصطناعي

تنطلق قمة عالم الذكاء الاصطناعي 2025، والمستوحاة من جيتكس جلوبال يوم 4 فبراير في دبي ويومي 5 و6 فبراير في أبوظبي كأكبر تجمع عالمي سنوي يجمع بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي. يتناول الحدث الديناميكيات المتغيرة لهذا المجال، بمشاركة أكثر من 200 متحدث، إلى جانب عروض تقنية رائدة، وتطبيقات صناعية، ودراسات حالة من أكثر من 500 شركة تقنية عالمية وشركات ناشئة حائزة على جوائز، من أكثر من 70 دولة.

كما تتحدث كبرى الشركات العالمية عن قيادتها في المجال، ومنها إيسوس وعلي بابا كلاود وأمازون ويب سيرفسز وديل وفورتنت وجي 42 وإتش بي وآي بي إم وإنتل وزوم ولينوفو ونوكيا وأوراكل وبالو ألتو نتووركس وريد هات ومعهد الابتكار التكنولوجي. كما يشارك سيحضر أكثر من 500 مسؤول تنفيذي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب 150 من أبرز المستثمرين الدوليين ممن يديرون أصولًا بقيمة 70 مليار دولار.

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