أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بي إل سي" (يشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم عن رفع توجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، بما يعكس الأداء الفعلي المحقق خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتؤكد الشركة استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن البحري لديها. وتعكس التوجيهات المحدّثة الأداء الفعلي منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس استمرار قوة السوق. في حين تظل نتائج العام الكامل مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات حالة عدم الاستقرار ومستويات عدم اليقين على الصعيد الإقليمي.

وتأثر قطاع التعاقدات البحرية لدى الشركة إيجاباً بالتحسن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة. وتعكس التوجيهات المحدّثة ارتفاع أحجام مناولة المواد ضمن المنصة، مع الإبقاء على افتراضات التوجيهات السابقة الخاصة بأسطول منصات الإسناد البحرية.

وتبقى التوجيهات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والرافعة المالية وسياسة توزيع الأرباح دون تغيير، وبما يتماشى مع إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 في 11 أغسطس 2026

توجيهات الشركة لعام 2026

التوجيهات السابقة التوجيهات الحالية لعام 2026 المؤشر انخفاض بنسبة منخفضة إلى متوسطة في نطاق خانة واحدة نمو بنسبة منخفضة في نطاق خانة واحدة الإيرادات نمو بنسبة متوسطة إلى مرتفعة في نطاق خانة واحدة نمو بنسبة مرتفعة في نطاق 20% الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمو متوسط إلى مرتفع في نطاق 10 % نمو بنسبة مرتفعة في نطاق 60% صافي الربح

-انتهى-

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نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة. وتشمل الشركات المستحوذة التابعة الرئيسية لأدنوك للإمداد والخدمات: زاخر مارين إنترناشيونال القابضة (ملكية كاملة)، وهي شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل سفن الدعم البحري؛ وشركة نافيغ8 (ملكية 80%)، وهي شركة عالمية تملك أسطول ناقلات حديث وتوفر خدمات متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية وتوفر خدمات تزويد السفن بالوقود.

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