مسقط – شارك بنك ظفار في منتدى تجربة الزبائن 2026، المنصة الإقليمية الرائدة التي تجمع نخبة من قادة وخبراء تجربة الزبائن لمناقشة أحدث التوجهات والابتكارات وأفضل الممارسات في مختلف القطاعات.

ومثّل البنك خلال المنتدى سليمان بن عبدالله العوفي، رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة، حيث شارك كمتحدث في إحدى الجلسات النقاشية التي تناولت تصميم تجربة الزبائن في بيئة رقمية أولًا ومتعددة القنوات. وخلال الفعالية، تم تكريمه بجائزة "قائد تجربة الزبائن للعام في القطاع المصرفي" تقديرًا لجهوده القيادية في تعزيز التحول في تجربة الزبائن وترسيخ الاستراتيجيات المرتكزة على الزبون داخل البنك.

وكان بنك ظفار قد أطلق عددًا من المبادرات النوعية لتعزيز الوصول إلى مختلف شرائح الزبائن، من بينها مبادرة "الفرع المتنقل" الذي يقدّم الخدمات المصرفية في المناطق النائية والقرى البعيدة، إضافة إلى التواجد في مواقع الفعاليات المختلفة، بما يجسّد رؤية البنك في توسيع نطاق الشمول المالي. كما يتيح تطبيق الهاتف النقال للزبائن إنجاز معاملاتهم بسهولة من المنازل أو أماكن العمل، الأمر الذي يلبي احتياجات كبار السن ورواد الأعمال الذين قد لا يتمكنون من زيارة الفروع.

وقد تُوّجت جهود البنك بحصوله على جائزة أفضل تجربة للزبائن في سلطنة عُمان لعام 2025 من مجلة Global Business and Finance، في انعكاس واضح لالتزامه بوضع الزبائن في صميم عملياته، وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تعزز رضاهـم، وترسّخ مكانته كأحد أبرز رواد التجربة المصرفية الحديثة والاستثنائية في السلطنة.

كما حصل البنك قبل عامين على جائزتين مرموقتين في مجال إثراء تجربة الزبائن، من بينها جائزة "برنامج صوت الزبون المؤسسي" ضمن جوائز كورس لإعادة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024، والتي شهدت مشاركة نحو 700 بنك وشركة تأمين من مختلف أنحاء العالم. وتعكس هذه الجائزة تفاني البنك في الاستماع لملاحظات الزبائن وتحليلها وتحويلها إلى تحسينات ملموسة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة.

أما الجائزة الأخرى، فهي جائزة Verint EMEA Inspire Awards 2024، حيث حصل البنك على الجائزة الفضية نظير الاستخدام المبتكر للتقنيات المتقدمة وتحليل صوت الزبائن باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع مستوى التفاعل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات. وتؤكد هذه الجائزة التزام بنك ظفار بالابتكار المستمر وتعزيز موقعه الريادي في ظل بيئة تنافسية متسارعة، من خلال تقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات الزبائن وتفوق توقعاتهم.

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