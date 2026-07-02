(المنامة، البحرين) - أعلن بنك الإسكان مشاركته كراع بلاتيني في قمة البحرين للمدن الذكية 2026 ، التي أُقيمت تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ونظمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2026. وتأتي مشاركة البنك تأكيدًا على التزامه المتواصل بدعم توجهات مملكة البحرين نحو إقامة المدن الذكية، من خلال تقديم حلول إسكانية رقمية مبتكرة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة للتنمية الحضرية المستدامة.

وخلال هذه الفعالية، فاز بنك الإسكان بجائزة "الابتكار في الخدمات العقارية الرقمية"، وذلك تقديرًا لمنصة "بيتي" الرائدة، المستشار العقاري الرقمي لمملكة البحرين، والتي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. ويعكس هذا التكريم الدور الهام الذي تسهم به المنصة في الارتقاء بتجربة تملك السكن الملائم، من خلال منظومة رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات، وترسّخ مبادئ الشفافية، وتعزز كفاءة القطاع الإسكاني في مختلف أنحاء المملكة.

وتوفر منصة "بيتي" للمواطنين تجربة رقمية متكاملة، تتيح لهم البحث عن العقارات، واستعراض المشاريع السكنية، والقيام بجولات افتراضية، والاستفادة من خدمات التمويل الإسكاني، ومتابعة طلبات التمويل الإسكاني مع الإطلاع على حالة الطلب على الفور، وإتمام عمليات الحجز رقميًا، فضلا عن سداد المدفوعات إلكترونيًا، والحصول على تقييمات عقارية إلكترونيًا من مقيّمين معتمدين من جميع أنحاء المملكة، والتحقق من الهوية بأمان عبر نظام المفتاح الإلكتروني 2.0. كما تتيح المنصة تقديم رؤى تحليلية قيّمة وأدوات قائمة على البيانات، تسهم في دعم جهود المطورين العقاريين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية لتطوير خدماتهم وتعزيز عملية اتخاذ القرار المعتمدة على البيانات.

وبهذه المناسبة، صرحت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني رئيسة مجلس إدارة بنك الإسكان: "يعكس هذا التكريم الالتزام الراسخ لمملكة البحرين بالاستفادة من الابتكار الرقمي للارتقاء بقطاع الإسكان وتعزيز جودة الخدمات التي نقدمها للمواطنين. وتمثل منصة "بيتي" مبادرة وطنية رائدة، تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في توفير خدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تسهيل تملك المسكن الملائم، فضلا عن تعزيز الشفافية، وتحسين الوصول إلى الخدمات. ومع مواصلة البحرين تحقيق تطلعاتها في مجال التنمية الحضرية المستدامة، فإننا نواصل التزامنا بتطوير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة المواطنين، وتدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، وترابطًا، وتركيزًا على خدمة المواطنين."

ومن جانبه، قال السيد عبدالله طالب، مدير عام بنك الإسكان:" إن مشاركتنا في قمة البحرين للمدن الذكية باعتبارنا الراعي البلاتيني، إلى جانب حصول منصة "بيتي" على هذا التكريم المرموق، يؤكد التزام بنك الإسكان المستمر بتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تسهيل تملك المسكن الملائم وترتقي بتجربة المواطنين. ونواصل جهودنا الدؤوبة لدعم تطلعات مملكة البحرين في مجال المدن الذكية، من خلال دفع مسيرة التحول الرقمي في القطاع الإسكاني، وتطوير خدمات تحقق قيمة مستدامة للمواطنين وجميع أصحاب المصلحة."

ومن خلال مشاركته في قمة البحرين للمدن الذكية 2026، يواصل بنك الإسكان ترسيخ مكانته الرائدة في مجال الابتكار الرقمي في القطاع الإسكاني، مؤكدًا التزامه بدعم رؤية مملكة البحرين في بناء مدن ذكية ومستدامة تركز على تلبية احتياجات المواطنين.

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