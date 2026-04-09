أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أصدرت شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز، إحدى أبرز الشركات الرائدة في سوق العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، بيانات حصرية جديدة من تقريرها «أبوظبي 2025» وملاحظات الربع الأول من عام 2026، وذلك تزامناً مع الافتتاح الرسمي لمقرها الجديد في أبوظبي، في خطوة تعكس توسعها الاستراتيجي وثقتها طويلة الأمد في العاصمة. وتشير هذه البيانات إلى تطور في كيفية توزيع المستثمرين لرؤوس أموالهم عبر سوق العقارات في أبوظبي.

ففي عام 2025، بلغت قيمة إجمالي التصرفات العقارية 94 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، مع ارتفاع في حجم التداول بنسبة 48% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من الأفراد 6.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مع تدفقات رأسمالية من 97 جنسية. كما سجلت أسعار الوحدات السكنية نموًا بنحو 52% في العقارات قيد الإنشاء، و39% في الوحدات الجاهزة بين عامي 2021 و2025، في حين بلغ متوسط العائد الإجمالي على الإيجارات 7.4%.

كما تشير تحركات مطلع عام 2026 إلى أن السوق يواصل البناء على هذه القاعدة، مع تحوّل ملحوظ في طبيعته. إذ تعكس الاتجاهات الحالية تفضيلًا متزايدًا للأصول المكتملة والمدرّة للدخل على حساب الفرص المضاربية، مع تركيز أكبر من قبل المستثمرين على جودة الأصول، وإدارة المخاطر، ووضوح العوائد. وكانت زيادة النشاط في العقارات الجاهزة خلال عام 2025 قد أشارت بالفعل إلى هذا التوجه، فيما يُتوقع أن يسهم تراجع المعروض قيد التطوير، إلى جانب استمرار الطلب في المجتمعات السكنية القائمة، في دعم استقرار الأسعار وتعزيز هذا التحول نحو استثمارات قائمة على أسس متينة.

وعلق عبدالله العجاجي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درفن للعقارات على هذه البيانات، قائلاً: "تعكس بيانات عام 2025 متانة السوق، ويأتي قرارنا بتعزيز حضورنا في أبوظبي تماشياً مع هذا الزخم. وتشير مؤشرات مطلع عام 2026 إلى تزايد انتقائية رؤوس الأموال، مع تركيز أكبر على الأصول المدرة للدخل والقيمة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك دخول السوق مرحلة أكثر نضجاً وانضباطاً، تدعمها المقومات التي تتمتع بها أبوظبي."

كما علّق عبدالله عبدالله الحصري، مدير فرع أبوظبي لشركة درفن للعقارات، قائلاً: "يعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا الاستراتيجي بأبوظبي ونموها طويل الأمد. وتواصل العاصمة استقطاب مستثمرين يقدّرون الاستقرار والتخطيط السليم والنمو المستدام. كما يتيح لنا وجودنا المباشر في السوق تلبية هذا الطلب بشكل أقرب، والمساهمة في المرحلة المقبلة من تطور القطاع العقاري في أبوظبي."

يأتي توسّع شركة درفن للعقارات إلى أبوظبي من خلال افتتاح فرعها الجديد في إطار استراتيجيتها لتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع في دولة الإمارات، إلى جانب مواصلة تطوير قدراتها الاستشارية لخدمة المستثمرين والمطورين والمستخدمين النهائيين.

وقد تم استعراض نتائج الشركة خلال جلسة إحاطة سوقية قدّمها كل من عبدالله العجاجي، الرئيس التنفيذي لشركة درفن للعقارات، وعبدالله الحصري، مدير فرع أبوظبي لشركة درفن للعقارات، وعمر شحاتة، رئيس إدارة الوسطاء في شركة الدار. وحضر الجلسة عدد من ممثلي وسائل الإعلام والجهات المعنية في القطاع إلى جانب ضيوف من الشخصيات البارزة.

ويقدّم تقرير «أبوظبي 2025» الكامل تحليلاً مفصلاً لديناميكيات السوق واتجاهات الاستثمار، وهو متاح عبر الرابط التالي: https://www.drivenproperties.com/reports/abu-dhabi-2025-report.

