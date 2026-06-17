جدة، المملكة العربية السعودية – حقّقت طيران أديل، الناقل الجوي الاقتصادي الأسرع نموًا ضمن مجموعة السعودية، المرتبة الأولى كأكثر شركات الطيران دقة في التزامها بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط لشهر مايو 2026، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستند هذا التصنيف إلى أحدث تقرير للأداء في الالتزام بالمواعيد الصادر عن شركة Cirium، المتخصصة في تحليلات قطاع الطيران.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن Cirium، سجلت طيران أديل معدل 93.37% في مواعيد الوصول، ومعدل 95.61% في مواعيد الإقلاع خلال شهر مايو. وقد رسّخ هذا الأداء التشغيلي المتميّز مكانة طيران أديل في صدارة جميع شركات الطيران الإقتصادي العاملة في منطقة الشرق الأوسط، فيما وحصلت على المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعكس هذا الإنجاز التزام طيران أديل بتقديم خدمة موثوقة ومنتظمة، ويعزز مكانتها كشركة طيران توفر تجربة سفر سلسة ودقيقة في الالتزام بالمواعيد.

وتستند هذه النتائج على 5,449 رحلة نفّذتها طيران أديل خلال شهر مايو 2026، وتعكس التزام الشركة المستمر بتقديم تجربة سفر موثوقة لعدد متزايد من المسافرين.

" يُعد حصول طيران أديل على تصنيف Cirium كأكثر شركة طيران التزامًا بالمواعيد في الشرق الأوسط إنجازًا استثنائيّاً، ودليلًا على تفاني موظفينا وجهودهم المستمرة. فالالتزام بالمواعيد هو ثمرة قرارات منسقة تُتخذ يوميًا عبر مختلف جوانب عملياتنا التشغيلية. فمن تخطيط الرحلات ومراقبة العمليات إلى صيانة الطائرات والخدمات الأرضية في المطارات وجدولة أطقم الطيران، يؤدي كل فريق دورًا محوريًا في ضمان إقلاع رحلاتنا ووصولها في الوقت المحدد. ويعكس تحقيق هذه النتائج بالتزامن مع أكثر الفترات التشغيلية كثافة خلال موسم حج 1447هـ، واستقبال ضيوف الرحمن من مختلف الدول، وتشغيل رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كفاءة عمليات طيران أديل وقدرتها على المحافظة على الالتزام بالمواعيد، مع الاستمرار في تقديم أسعار تنافسية للمسافرين. "

الكابتن عبدالعزيز بحري، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران أديل

وتواصل طيران أديل الاستثمار في التكنولوجيا والتخطيط التشغيلي وإدارة الأداء لتعزيز قدرتها على الحفاظ على مستويات عالية من الاعتمادية مع توسعها محلياً ودولياً.

وبالنسبة للمسافرين، يوفر هذا التقدير من Cirium تأكيداً إضافياً على تركيز طيران أديل على تقديم تجربة سفر موثوق وفي الوقت المحدد. فالأداء التشغيلي القوي لا يقلل من الاضطرابات فحسب، بل يعزز أيضاً تجربة العملاء بشكل عام، ويساعد المسافرين على الوصول إلى وجهاتهم بثقة وراحة أكبر.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل استمرار نمو طيران أديل ودعمها لأهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الربط الجوي، وتنشيط قطاع السياحة، وتوفير خيارات سفر أوسع داخل المملكة وخارجها.

نبذة عن طيران أديل

بدأت طيران أديل عملياتها في 23 سبتمبر 2017، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإطلاق رحلتها الافتتاحية التاريخية من جدة إلى الرياض. وبصفتها شركة رائدة ومبتكرة، كانت طيران أديل أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها عبر قنوات التوزيع الرقمية فقط.

وباعتبارها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني متكامل الخدمات "السعودية" وكلاهما تحت مظلة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) فقد تم إطلاق طيران أديل لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن أسعار مناسبة والمواكبين للتقنية، في سوق يشكّل فيه من هم دون سن الأربعين نحو 80% من السكان، ويمتلك كل منهم ما لا يقل عن هاتفين محمولين.

وتهدف طيران أديل إلى تحفيز السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المناسبة التي توفر قيمة مقابل المال، وتلبي احتياجات المسافرين لأغراض الترفيه، والعبادات والعائلة والأعمال. وتُعد البساطة العنصر الأساسي، مع اعتماد مقصورة موحدة من الدرجة الاقتصادية عبر أسطولها من الطائرات ضيقة البدن.

وفي ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة ضمن برنامج رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، يُعد قطاعا الطيران والسياحة من بين القطاعات المرشحة لنمو ديناميكي. وتُعد طيران أديل أسرع شركات الطيران نمواً في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وهي معروفة بتميزها في الالتزام بمواعيد الرحلات، بما يتجاوز باستمرار متوسط الأداء العالمي في القطاع.

ومنذ انطلاق أولى رحلاتها في عام 2017، نقلت طيران أديل أكثر من 45 مليون مسافر. وفي إنجاز بارز خلال عام 2025، نقلت الشركة أكثر من 10 ملايين مسافر لأول مرة خلال عام واحد.

وفي مايو 2024، أعلنت طيران أديل عن أكبر طلبية طائرات في تاريخها، والتي شملت 51 طائرة ضيقة البدن، تضم 12 طائرة من طراز A320neo و39 طائرة أكبر من طراز A321neo، على أن يبدأ تسليمها اعتباراً من عام 2027.

كما ستدخل طيران أديل سوق الرحلات طويلة المدى من خلال تشغيل طائرات عريضة البدن مخصصة، حيث من المقرر تسلّم أولى طائرات إيرباص A330neo من أصل 10 طائرات طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025 خلال العام المقبل.

وتجعل استراتيجية التوسع القوية من طيران أديل واحدة من أكثر الشركات نمواً وجاذبية للعمل في المملكة.

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عهد أفندي

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