الدوحة، قطر - أعلن مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثامنة من برنامجه الرائد للمعايشة المهنية "مهنتي – مستقبلي" 2026 المقرر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس القادم بالشراكة بين مركز قطر للتطوير المهني وكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل، ووزارة الرياضة والشباب، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في إطار التزامهم المشترك بتعزيز جاهزية الشباب في قطر لمستقبلهم المهني، ومساعدتهم على الربط بين ما يتعلمونه داخل الصف ومتطلبات سوق العمل من مهارات وكفاءات متجددة.

ويتيح البرنامج لطلبة المرحلة الثانوية في دولة قطر فرصة الالتحاق ببيئات عمل حقيقية والتعرّف عن كثب على المسارات المهنية المختلفة، حيث يخوض الطلبة تجربة عملية تمتد على مدار خمسة أيام، تبدأ بلقاء تعريفي وتحضيري، يليه زيارات ميدانية وتجارب معايشة مهنية في أكثر من 18 جهة من مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.

وخلال البرنامج، سيتعرّف الطلبة على سير العمل داخل تلك المؤسسات تحت إشراف طواقمها المختصة، ليستكشفوا الأدوار المهنية المتنوعة بالمؤسسات، ويكتسبوا فهمًا عمليًا أعمق للمهارات والسلوكيات المهنية والتوقعات التي تشكّل واقع بيئة العمل.

من جهته، قال السيد محمد علي اليافعي، رئيس قسم البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني: "يمنح برنامج "مهنتي – مستقبلي" الطلبة ما لا يمكن للتوجيه المهني وحده أن يقدمه بصورة كاملة، وهو التجربة المباشرة. فحينما يعايش الطلبة بيئات العمل الحقيقية، يصبحون أكثر قدرة على تصور خياراتهم المستقبلية بوضوح، وخاصة طلبة المرحلة الثانوية الذين يفكرون في اختيار تخصصهم الجامعي، وتطوير مهاراتهم، وتوجهاتهم المهنية بعيدة المدى".

وأضاف: "تكمن قوة هذا البرنامج في المنظومة الوطنية التي تقف خلفه. فمن خلال الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل، ووزارة الرياضة والشباب، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والجهات المستضيفة، نستطيع أن نوفر للطلبة تجربة مميزة وفق الأولويات الوطنية، لتعكس ما توليه دولة قطر من اهتمام بتنمية الشباب، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية القوى العاملة المستقبلية".

وبإمكان الطلبة الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.qcdc.org.qa واختيار القطاعات المناسبة لهم، علمًا بأن آخر موعد للتسجيل 30 يوليو 2026.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

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