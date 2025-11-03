الدوحة، قطر - جمعت جولة منتدى الخبراء الاقتصاديين العالميين لعام 2025، التي نظمها بنك HSBC، مايقرب 100 عميل وشريك وعدداً من كبار المدراء التنفيذيين لمناقشة التوجهات الاقتصادية العالمية ودور قطر المتنامي كمحرك للنمو والابتكار في منطقة الخليج.

وتم افتتاح فعاليات المنتدى بكلمة ألقاها أرحب غندور، رئيس إدارة المخاطر لدى بنك HSBC قطر قائلاً: " يواصل الاقتصاد القطري مواكبة التغيرات بعزيمة قوية معتمداً على أسس متينة ورؤية وطنية واضحة. وإن التزامنا تجاه مستقبل قطر طويل الأمد واستراتيجي، كما أن انتقالنا إلى مشيرب إنما يؤكد إيماننا الثابت بإمكانات الابتكار والاستدامة والتقدم التي تتمتع بها قطر. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا وعملائنا، فإننا نساهم في رسم ملامح مستقبل دولة قطر."

هذا وقد عقد المنتدى في ظل بيئة عالمية معقدة تتسم بالكثير من التحولات الجيوسياسية، والتطورات على طول الممرات التجارية، والاضطرابات التكنولوجية، حيث عرضت ورشة العمل لهذا العام رؤىً حول الفرص والتحديات التي تُشكّل الاقتصاد العالمي وتداعياتها على قطر والمنطقة ككل.

كما تطرقت جانيت هنري، كبيرة الخبراء الاقتصاديين العالميين لدى بنك HSBC في حديثها عن التوجهات العالمية والإقليمية، حيث قالت: "من المفترض أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قادراً على خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى هذا العام، حيث يرجح ميل كفة سوق العمل نحو التيسير الكمي، ولكن مع استقرار معدلات التضخم والمرونة النسبية للاقتصاد مدعوماً بالحوافز المالية، فإننا لا نتوقع المزيد من خفض معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2026 و2027."

وأضاف بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية لدى بنك HSBC قائلاً: "لقد شهد الدولار الأمريكي عاماً متقلباً حتى الآن، حيث اتسم في البداية بموجة من التفاؤل قبل أن يُعاني من إحدى أكبر خسائره. ولا تزال التوقعات تشير إلى المزيد من التراجع للدولار الأمريكي خلال الأشهر المقبلة."

وفي غضون ذلك، علّق سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: " من المتوقع أن يؤدي ارتفاع إنتاج الغاز إلى زيادة مستويات الثروة في قطر خلال العامين المقبلين، مما يجعلها الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الخليج العام القادم. ومن المتوقع أن يعتمد أداء القطاعات غير المرتبطة بالغاز على القرارات الاستراتيجية التي سيتخذها صانعو السياسات لتعزيز موقع قطر ومنحها ميزة تنافسية في منطقة تشهد منافسة متزايدة.

هذا وقد أكد المنتدى على دور بنك HSBC كشريك موثوق يدعم رؤية قطر على المدى الطويل التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والتنويع والابتكار، بالإضافة إلى دوره في مساعدة العملاء على مواكبة التغيرات واغتنام الفرص.

