جدة، المملكة العربية السعودية – بدأت طيران أديل تشغيل شبكة رحلاتها الموسمية لصيف 2026، مع انطلاق رحلاتها إلى خمس وجهات سياحية مميزة، وبدء تشغيل رحلاتها الجديدة إلى ميلانو وبراغ اللتين تنضمان للمرة الأولى إلى شبكتها. وتُسيّر طيران أديل رحلاتها للمرة الأولى إلى مدينة ميلانو، إحدى أشهر عواصم الموضة في العالم، وإلى العاصمة التشيكية براغ، التي تُعرف بمكانتها الثقافية والتاريخية العريقة في أوروبا. ويشهد البرنامج الصيفي أيضاً عودة ثلاث وجهات موسمية تحظى بإقبال واسع لدى المسافرين، وهي طرابزون على ساحل البحر الأسود في تركيا، وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، وشرم الشيخ، الوجهة السياحية المصرية الشهيرة على البحر الأحمر.

ويمتد البرنامج حتى 26 سبتمبر 2026، ويشمل 12 مساراً موسمياً تربط خمس وجهات بأربع مدن سعودية، هي الرياض وجدة والدمام والقصيم. ومن المتوقع أن تُسيّر طيران أديل نحو 900 رحلة خلال ذروة موسم السفر الصيفي، لتوفر للمسافرين خيارات واسعة ومتنوعة لقضاء العطلات طوال فصل الصيف.

"يسرّنا إطلاق برنامج رحلاتنا الصيفية لعام 2026 رسمياً، والترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا الجديدة إلى ميلانو وبراغ، إلى جانب استئناف رحلاتنا إلى عدد من وجهاتنا الموسمية الأكثر إقبالاً. وقد حظي برنامجنا الصيفي بإقبال لافت منذ انطلاقه، ما يعكس الطلب المتزايد على الوجهات التي تجمع بين التنوع الثقافي والاسترخاء والتجارب السياحية المميزة. وخلال موسم العطلات، سواء للسفر برفقة العائلة أو الأصدقاء، يوفّر جدول رحلاتنا الصيفية الموسّع خيارات أوسع وقيمة أفضل، بما يمنح مسافرينا تجربة سفر أكثر راحة وتنوعاً."

لويد ميسكيتا، الرئيس التنفيذي التجاري المكلّف في طيران أديل

"يسرّنا الترحيب بانضمام طيران أديل إلى قائمة شركات الطيران التي تُسيّر رحلاتها إلى مطار براغ. ونشهد نمواً متواصلاً في أعداد المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية، الذين يُعرفون بارتفاع متوسط إنفاقهم، ونتوقع أن يستفيد نحو 20 ألف مسافر من الرحلات الجديدة في كلا الاتجاهين خلال موسم الصيف المقبل."

ييري بوس، رئيس مجلس إدارة مطار براغ

ويُسهم إطلاق شبكة الرحلات الصيفية في تعزيز الحضور الدولي المتنامي لطيران أديل، ومواكبة الطلب المتزايد على السفر الترفيهي من المملكة العربية السعودية.

ومن خلال مزيج من الوجهات الجديدة والعائدة، توفّر طيران أديل للمسافرين خيارات متنوعة خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً في العام.

نبذة عن طيران أديل

بدأت طيران أديل عملياتها في 23 سبتمبر 2017، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإطلاق رحلتها الافتتاحية التاريخية من جدة إلى الرياض. وبصفتها شركة رائدة ومبتكرة، كانت طيران أديل أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها عبر قنوات التوزيع الرقمية فقط.

وباعتبارها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني متكامل الخدمات "السعودية" وكلاهما تحت مظلة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) فقد تم إطلاق طيران أديل لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن أسعار مناسبة والمواكبين للتقنية، في سوق يشكّل فيه من هم دون سن الأربعين نحو 80% من السكان، ويمتلك كل منهم ما لا يقل عن هاتفين محمولين.

وتهدف طيران أديل إلى تحفيز السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المناسبة التي توفر قيمة مقابل المال، وتلبي احتياجات المسافرين لأغراض الترفيه، والعبادات والعائلة والأعمال. وتُعد البساطة العنصر الأساسي، مع اعتماد مقصورة موحدة من الدرجة الاقتصادية عبر أسطولها من الطائرات ضيقة البدن.

وفي ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة ضمن برنامج رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، يُعد قطاعا الطيران والسياحة من بين القطاعات المرشحة لنمو ديناميكي. وتُعد طيران أديل أسرع شركات الطيران نمواً في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وهي معروفة بتميزها في الالتزام بمواعيد الرحلات، بما يتجاوز باستمرار متوسط الأداء العالمي في القطاع.

ومنذ انطلاق أولى رحلاتها في عام 2017، نقلت طيران أديل أكثر من 45 مليون مسافر. وفي إنجاز بارز خلال عام 2025، نقلت الشركة أكثر من 10 ملايين مسافر لأول مرة خلال عام واحد.

وفي مايو 2024، أعلنت طيران أديل عن أكبر طلبية طائرات في تاريخها، والتي شملت 51 طائرة ضيقة البدن، تضم 12 طائرة من طراز A320neo و39 طائرة أكبر من طراز A321neo، على أن يبدأ تسليمها اعتباراً من عام 2027.

كما ستدخل طيران أديل سوق الرحلات طويلة المدى من خلال تشغيل طائرات عريضة البدن مخصصة، حيث من المقرر تسلّم أولى طائرات إيرباص A330neo من أصل 10 طائرات طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025 خلال العام المقبل.

وتجعل استراتيجية التوسع القوية من طيران أديل واحدة من أكثر الشركات نمواً وجاذبية للعمل في المملكة.

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عهد أفندي

إدارة الاتصال المؤسسي

البريد الإلكتروني: ahad.afandi@flyadeal.com

www.flyadeal.com

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