الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن منتجع كورال بيتش الشارقة عن تحقيقه إنجازاً متميزاً بحصده مجموعة من الجوائز المرموقة ضمن "جوائز التميز للطهاة"، و"التميز في قطاع الأغذية والمشروبات"، وقائمة "أبرز القيادات في قطاع الضيافة" لعام 2026. وجاء في مقدمة هذه الإنجازات تتويج مطعمه الشاطئي الشهير "كازا سمك" (Casa Samak) بجائزة "أفضل وجهة لمشاهدة غروب الشمس لهذا العام".

ويعكس هذا التكريم المكانة التنافسية التي يتمتع بها مطعم "كازا سمك" كأحد أبرز الوجهات البحرية المطلة على شاطئ الخليج العربي في إمارة الشارقة؛ إذ يجمع بين جودة المأكولات البحرية الطازجة وأعلى معايير الخدمة، مستفيداً من مقوماته الجغرافية الفريدة وإطلالته الجاذبة التي جعلت منه مقصداً رئيسياً للزوار وسكان الدولة وتجربة سياحية متكاملة.

تميز تشغيلي وقيادي: تكريم الكفاءات

وفي إطار تقييم الأداء المهني والتميز التشغيلي، شهدت الفعالية إدراج وتكريم خمسة من كبار الكفاءات بفريق عمل المنتجع، تقديراً لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة الخدمات والعمليات:

مايكل فرنانديز: أُدرج ضمن قائمة أبرز القيادات في قطاع الأغذية والمشروبات.

أُدرج ضمن قائمة أبرز القيادات في قطاع الأغذية والمشروبات. عبده بدرة: أُدرج ضمن قائمة أبرز القيادات في قطاع الطهي.

تسيرينغ تامانغ: حصد جائزة "الطاهي الواعد للعام" (باختيار لجنة التحكيم).

حصد جائزة "الطاهي الواعد للعام" (باختيار لجنة التحكيم). ماهيش تشاثورانغا راناثونغا: نال جائزة "باريستا العام".

نال جائزة "باريستا العام". تشيت راج تشودري: فاز بجائزة "أفضل مسؤول عن خدمات الولائم للعام" (باختيار لجنة التحكيم).

رؤية قيادية ومستقبلية

وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لمنتجع كورال بيتش الشارقة: "يمثل هذا التكريم المتعدد شهادة موضوعية على التزام المنتجع بترسيخ معايير الجودة والابتكار التشغيلي في قطاع الضيافة. إن فوز مطعم "كازا سمك" واختيار كفاءاتنا القيادية يعكسان نجاح استراتيجيتنا المستمرة في الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير وجهات سياحية تنافسية تقدم تجارب استثنائية لضيوفنا، مما يعزز من القيمة السوقية للمنتجع ويدعم مكانة الشارقة كوجهة رائدة للسياحة والضيافة الفاخرة".

واختتم المنتجع بيانه بتأكيد التزامه بمواصلة خططه الاستراتيجية الرامية إلى تحديث وتطوير خدماته ومنشآته، بما يضمن الحفاظ على الصدارة التنافسية وتلبية تطلعات الشركاء والضيوف وفق أعلى المعايير العالمية.

حول فنادق ومنتجعات كورال

تعد فنادق ومنتجعات كورال، التي تُدار من قبل إدارة الضيافة القابضة (HMH)، أول سلسلة فنادق خالية من المشروبات الكحولية في الشرق الأوسط منذ تأسيسها عام 2003. وتتميز السلسلة بكونها علامة فندقية راقية من فئة الأربع والخمس نجوم، تعتمد على الجودة وتمتلك رؤية واضحة للتميّز في مجال الضيافة.

تقدم فنادق ومنتجعات كورال مجموعة متنوعة من الوجهات المميزة، المصممة خصيصاً للمسافرين الذين يبحثون عن بيئة هادئة، وخدمة متميزة، وأجواء آمنة في أبرز وجهات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلتزم كورال بخدمة ضيوفها بشغف من خلال محفظتها المتنوعة التي تشمل:

فندق كورال بيروت الحمرا

فندق وشقق كورال مسقط

فندق كورال الأحساء

فندق كورال الجبيل

فندق كورال الخبر

فندق كورال الخرطوم

فندق كورال بورتسودان

فندق كورال دبي ديرة

منتجع كورال بيتش الشارقة

وتوفر جميع فنادق السلسلة مجموعة متنوعة من المطاعم ومرافق الترفيه والأعمال، إضافة إلى غرف مصممة لتلبية احتياجات مختلف فئات المسافرين، من العائلات إلى رجال الأعمال، مروراً بالمسافرين الباحثين عن الاسترخاء أو الإقامة الطويلة.

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