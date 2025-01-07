في إطار حرص البنك المتواصل على إثراء التجربة المصرفية لعملائه

البلام: نسعى لتزويد عملائنا بأفضل العروض والمكافآت الاستثنائية على مدار العام وفي المناسبات الخاصة

الشراكة تعكس حرص «الوطني» على الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه وتزويدهم بخدمات لا تُضاهى

إبراهيم: التعاون المثمر مع بنك الكويت الوطني سيعزز مكانتنا الرائدة في قطاع التكنولوجيا

شراكتنا مع «الوطني» تتيح للعملاء الاستفادة من العروض والخصومات على أحدث الأجهزة الإلكترونية

في إطار حرصه المتواصل على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، من خلال توفير أفضل العروض والمزايا والمكافآت الاستثنائية، أعلن بنك الكويت الوطني عن تمديد شراكته الحصرية مع شركة إكسايت للإلكترونيات (إحدى شركات صناعات الغانم)، لتزويد حاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بعروض مميزة تلبي احتياجاتهم، وذلك لمدة عامين إضافيين حتى 2026.

وبموجب هذه الشراكة والتي بدأت في العام 2024، سيستمر حاملو بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية في الحصول على 10% نقاط KWT من «الوطني» عند استخدام البطاقة للتسوق في متاجر شركة إكسايت للإلكترونيات وعبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف الذكي، إضافة إلى 2% خصم فوري على منتجات مختارة.

واحتفالاً بتجديد هذه الشراكة الإستراتيجية، أعلن بنك الكويت الوطني تقديم خصم فوري بنسبة 5% عند التسوق عبر الإنترنت من «إكسايت» لجميع حاملي بطاقات NBK KWT Visa Infinite الائتمانية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025. يأتي هذا العرض الحصري كطريقة لشكر عملاء «الوطني» على ولائهم وتعزيزاً لتجربة تسوقهم بمزيد من القيمة المضافة.

ويلتزم بنك الكويت الوطني بالتعاون مع «إكسايت» للإلكترونيات لتوفير عروض متنوعة على مدار العام وفي المناسبات الخاصة، مثل الأعياد الوطنية وعيد الأم وصفقات الصيف وموسم العودة إلى المدارس وغيرها من المناسبات.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، السيد/ أنور البلام: «نحن سعداء بتمديد شراكتنا مع علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات مثل شركة إكسايت، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تزويد عملائنا بأفضل العروض الحصرية والمكافآت الاستثنائية على مدار العام وفي المناسبات الخاصة بهم، بحيث نكون دائماً البنك الأقرب لعملائه».

وأضاف البلام: «لدينا علاقات راسخة مع العديد من المؤسسات والشركات والعلامات التجارية الرائدة في مختلف القطاعات، ونسعى من خلال هذه العلاقات إلى توفير أفضل العروض والمزايا والخصومات لعملائنا ومنحهم تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى».

وتابع البلام حديثه قائلاً: «بفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبناها على مدار عقود طويلة، أصبحت لدينا القدرة على فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، بل وتجاوز توقعاتهم، لذلك فإن التفرد والتميز فيما نقدمه من خدمات مصرفية، يعتبر جزءاً رئيسياً من ثقافة بنك الكويت الوطني».

وأكد أن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه بتقديم خدمات مصرفية قيمة ومنافسة، مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات كافة الشرائح والأعمار، مشيراً إلى أن «الوطني» يعمل باستمرار من أجل مواكبة احتياجات عملائه المتغيرة والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات.

من جهته، قال حسام إبراهيم، نائب رئيس أول - «إكسايت»: "إن تجديد شراكتنا مع بنك الكويت الوطني ليس مجرد تمديد لاتفاقية، بل هو تعزيز لتحالف إستراتيجي أحدث نقلة نوعية في تجربة العملاء. خلال العام الماضي، نجحنا معًا في تقديم حلول مبتكرة وعروض حصرية لحاملي بطاقة KWT Visa Infinite، ما أثرى أسلوب حياتهم وساهم في تحقيق تطلعاتهم. نحن ملتزمون بمواصلة الريادة والابتكار، ونسعى جاهدين لتجاوز التوقعات وتقديم خدمات تكنولوجية متقدمة تعكس رؤيتنا المشتركة. هذه الشراكة المتجددة تمثل خطوة جريئة نحو تعزيز مكانتنا كرواد في القطاع وتأكيد التزامنا بتقديم الأفضل دائمًا لعملائنا الكرام."

وأكد أن هذا التعاون المثمر مع «الوطني» سيعزز مكانة «إكسايت» الرائدة في قطاع التكنولوجيا، كما سيتيح لحاملي البطاقة الائتمانية الاستفادة من العروض المتميزة والخصومات على أحدث الأجهزة الإلكترونية، والحصول على مزايا تكنولوجية حصرية تتناسب مع نمط حياتهم الديناميكي.

بطاقة ماكو مثلها بالكويت

وتعتبر بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الأكثر نجاحاً على مستوى الكويت، حيث تمنح لحامليها نمط حياة فريداً بفضل ما تقدمه من مكافآت استثنائية ومزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، إذ يمكن للعملاء الحصول على استرداد نقدي لغاية 1000 دينار شهرياً على هيئة نقاط KWT من «الوطني».

وتجمع البطاقة بين باقة من المزايا الاستثنائية والشعور بالفخر الوطني الذي يعكسه تصميمها ما يجعلها فريدة من نوعها، حيث تمنح حامليها حرية اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقاً لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو الفئة التجارية. وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من «الوطني» على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية التي تصل إلى 10% على المطاعم والاتصالات، و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحال المجوهرات، و3% على الأزياء والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.

أما عند اختيار فئة الإنفاق فيمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من «الوطني» وفقاً لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5% على المدفوعات لدى أجهزة نقاط البيع الدولية، ولغاية 4% على المدفوعات الرقمية، ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.

ويتيح البنك للعملاء استبدال نقاط KWT من «الوطني» عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل أو الإنترنت والاختيار بين الاسترجاع النقدي في البطاقة مباشرة أو الاستبدال بحجوزات السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران و150 ألف فندق أو استبدال النقاط أو الحصول على القسائم الإلكترونية لدى أكثر من 190 متجراً أو استبدال النقاط لدى شركات الطيران التي يفضلها العملاء.

وتعد بطاقات Visa الوطني الائتمانية الطريقة المثلى لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، وخاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، إضافة إلى خدمة حماية المشتريات وتمديد فترة الضمان.

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